Arild Haugen blir trener for ambisiøs sørlending

Arild, som to ganger gikk til topps som Norges sterkeste mann, vil ha ansvaret for ernæring, funksjonell trening, kondisjonstrening og fungere som en rådgiver som vil ivareta Stanleys interesser som utøver.

Dialogen startet ved at Stanley som første nordmann i historien signerte en to år lang proffkontrakt i England, for UBKB (Ultimate bare knuckle boxing). Arild fattet interesse for denne sporten, og gledet seg over at en nordmann han hadde hilst på tidligere hadde signert kontrakt.

Etter at Stanley kom hjem fra England med kontrakt, tok han kontakt med Arild for å få noen tips og råd på veien om markedsføring, strategi og annet. På dette tidspunktet tilbød Arild seg å bidra med mye kunnskap. Stanley, som skadet seg i sin første proffkamp, tok kontakt igjen med Arild fra sykesenga.

Fakta: FAKTA UBKB (ULTIMATE BARE KNUCKLE BOXING) Eies og drives av Shaun og Amanda Smith. Shaun Smith er kjent fra serien og bokutgivelsen UK´s scariest debt collector og serien Bare knuckle fight club. Bare knuckle boxing har eksistert i England i århundrer. Mye av det foregikk tidligere i undergrunn en og på hemmelige steder. I 2018 ble det endelig godkjent og tillatt i England. I bare knuckle boxing brukes kun bandasjer, tape, tannbeskyttere og susp. Reglene er de samme som i profesjonell boksing, som er bestemt av det British board of boxing control, med et par forskjeller. Det finnes ingen boksehansker selvfølgelig, det er telling til 20 med stående 18, i motsetning til ordinær boksing som har 10 med stående 8. Rundene er på 3 x 2 minutter, foruten tittelkamper som er fem runder.

Her kommer noen ord fra Stanley: Jeg er veldig fornøyd med å få med Arild på laget. De gangene jeg snakket med ham før min første kamp, kom han alltid med noen vanvittig lange og innsiktsfulle svar.

Arild tilbydde meg hjelp allerede før den første kampen min, men jeg var nok litt naiv da og mente jeg selv kunne styre alt. Han oppfordret meg til å få et støtteapparat rundt meg så ikke jeg sto med alt selv, men det var ikke noe jeg gadd å høre på. og vi så jo hvordan det endte. I et tretthetsbrudd. På dette nivået er det umulig å være alene. Kombinert med den lille tiden jeg hadde så kunne det ikke annet enn å gå galt. Så nå var jeg veldig glad for at Arild så potensialet i meg og fortsatt ville hjelpe.

Vi er begge ekstreme konkurransemennesker, og ingen av oss aksepterer noe mindre enn å vinne. Men jeg vil påstå at Arild er hakket mere ekstrem. Der jeg planlegger hva som må til for å vinne, planlegger han hakket lenger. Jeg har aldri møtt en mere kunnskapsrik person innen ernæring og trening enn Arild.

Jeg ser jo allerede nå hva slags treningsopplegg han legger opp og hva som forventes av meg, det er ikke småtterier. Med ham på laget mitt og som coach, så får jeg den rette treningen, ernæringen, disiplinen og ikke minst døra åpnet for sparringpartnere jeg ellers aldri ville fått. Vi har sammen planer som strekker seg mye lengre enn kampen min 2. november.

Arild Haugens egne tanker: Stanley sin første kamp i England kom veldig brått på for ham. Stanley dro over til England på flere try-out s alene i konkurranse med flere andre og noen få fikk kontrakt med påfølgende kamp etter sju uker. Stanley var da en av disse. Tiden den pensjonerte karatemesteren fikk på seg til kamp var noe knapp, noe som resulterte i et veldig uheldig tretthetsbrudd i ankelen i første runde.

Nå som vi har inngått samarbeid, driver vi i disse dager med rehabilitering som selvsagt vil ta noe tid, men vi har fått veldig gode prognoser. Videre vil vi strukturere treningen på alle plan med konkret ernæringsplan, kondisjonstrening med intervaller satt i system og funksjonell trening.

Når det kommer til boksingen, har vi behov for ekstern treningshjelp og sparringpartnere av rett type. Dette er noe vi sammen vil finne de rette personene for å supplere oss. Både i inn- og utland.

Samarbeidet vårt er bygget på entusiasme fra begge sider. Vi har gode samarbeidspartnere som gjør det mulig for oss å satse, men uten et enormt naturlig engasjement fra oss begge to hadde ikke dette vært mulig.

Jeg la opp min aktive karriere som strongman utøver i 2011/2012 og har nå stiftet familie. Jeg drev også̊ med profesjonell boksing i 2009/2010. Nå vil jeg bruke min kunnskap til å hjelpe andre utøvere med å nå sine mål, og på den måten kanskje jeg kan leve litt på det. Det er moro å se at folk lykkes, og hvis jeg kan bidra til det, er det veldig gøy. Men jeg har krevd mye av de guttene jeg har hjulpet, og jeg tror Stanley vil innfri både i og utenfor ringen.

Å være en profil/utøver er for meg mer enn bare det sportslige du leverer i konkurranser. Når du tar steget opp og inn i en sport der du får betalt og du blir ansett som profesjonell, mener jeg at det hviler et stort ansvar på oss. Du bærer med deg det ansvaret i hverdagen å være et godt forbilde, hyggelig og omgjengelig.

