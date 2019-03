Randesund og KIF i duell

KRISTIANSAND: – Vi skal møte til kamp med lave skuldre. Mot KIF er vi underdog så det holder. Men det er jo et artig utgangspunkt for en kamp, humrer Kjetil Tveit, trener for Randesunds håndballherrer.

Søndag 31. mars er breddeklubben fra østsiden av Varoddbrua vertskap for Kristiansands herrelag med ambisjoner om avansement til nivå 2.

Inger M. Witteveen

I flytsonen etter trå start

Sist lagene møttes, 3. oktober, overrasket Randesund med tomålsledelse til pause i Idda Arena. KIF kapret til slutt to poeng etter 29-27-seier, så vidt. Denne gangen er de grønnkledde på hjemmebane.

– Vi tapte kun med to mål når vi møtte dem i høst, så muligheten er der. Kampen begynner jo på 0-0, påpeker Randesunds hovedtrener.

Sesongen har vært utfordrende for Randesund-herrene. Skader på sentrale spillere og flere tap i høst tæret på humør og selvtillit. Det så lenge mørkt ut da laget vippet på nedrykksstreken.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Finn Sverre Lislevand

– Vi har jobbet hardt for å snu dette og etter jul har vi stort sett vært gode. Med kun to tap på siste 11 kamper er vi i flyt, oppsummerer Tveit.

Før siste seriekamp er Randesund på fjerdeplass på tabellen for avdeling 3. Dersom årets spillerstall fortsetter, tror Kjetil Tveit at Randesund vil være med å kjempe i toppen av 2. divisjon neste sesong.

Full innsats

– Vi har ikke tenkt til å slappe av. Det er alltid gøy med lokaloppgjør og forhåpentligvis blir det litt folk. Vi må bruke kampen som en fin mulighet til å terpe forsvar og angrepsspill og utvikle oss videre. Det er siste kamp før kvaliken, så dette tar vi seriøst, opplyser KIF-kaptein Erlend Årstein Hansen.

Finn Sverre Lislevand

KIFs hovedfokus er kvalik, der første ildprøve er 24. april mot Bergsøy på Fosnavåg, Sunnmøre. Returkampen spilles 28. april i Gimlehallen. Sammenlagtvinneren rykker opp, mens taperen får en siste sjanse mot taperen i det andre oppgjøret.

– Vi møter et tøft lag med flere gode individuelle spillere. Det er et lag som jobber knallhardt og spiller i full hall med et entusiastisk publikum. Bortekampen blir tøff. Vi har muligheter, men vi er avhengig å treffe på formen og ha hodet på rett plass. Vi gleder oss, forteller KIFs hovedtrener Robin Rosander Haugsgjerd, som derfor synes det passer fint med kamptrening nå.

– Randesund har vært gode i det siste og det er vi glade for. Det blir et jevnt lokaloppgjør, spår han.

Finn Sverre Lislevand

Nytt målkalas?

Randesund-kaptein Sindre Rosseland Sørli har bidratt raust til sesongens målfest. Foreløpig har det blitt 118 mål, noe som kvalifiserer til tredjeplass i avdelingens toppscorerliste. Bare forbigått av Urædds Sindre Hetlelid Svines med tre mål og toppscorer Sebastian Schultz Hansen fra KIF med 136 mål. Mye ligger til rette for et nytt målkalas søndag.

Inger M. Witteveen

– KIF har bevist i hele år at de er seriens beste lag, så for oss handler det bare om å spille vårt eget spill i 2x30 minutter og telle opp etterpå. Hvis vi treffer i forsvarsspillet og løper hele kampen, har vi vist etter jul at vi har et lag som er vanskelig å slå, sier den målfarlige Randesund-kapteinen.

Finn Sverre Lislevand

LOKALOPPGJØR/SISTE SERIEKAMP: Randesund-KIF, søndag 31. mars, kl. 14.00, Sukkevannhallen.