Evje-amatør med to seire

Rosten hadde tatt med seg alle sine tre løpshester til Sørlandets Travpark søndag. Resultatet kunne nesten ikke blitt bedre; to seire og en tredjeplass kunne 51-åringen vende hjem til Evje med i bagasjen.

To imponerende vinnere

Imponerte gjorde både Loveyou Hangover og Thai Eros. Førstnevnte kontrollerte feltet fra tet, og stakk unna til enkel seier via en 1.12,5-avslutning de siste 500 meterne. Dette var 4-åringens femte seier på seks forsøk så langt i 2019. Tre år gamle Thai Eros viste seg klassen bedre enn sine konkurrenter. Den langbeinte vallaken ble sendt fram utvendig for lederhesten 1400 meter fra mål, og fra den posisjonen kontrollerte han løpet sammen med kusk Dag-Sveinung Dalen.

– Dette var fantastisk! Kombinasjonen av bedre stammer på hestene, et godt samarbeid med behandler Ernst Karlsen og litt flaks tror jeg er mye av nøkkelen til at det går så bra om dagen, sa en ydmyk, men strålende glad Lage Rosten ved dagens slutt.

Kuskedobbel

Øystein Tjomsland noterte seg for en kuskedobbel denne kvelden. Først loste han kollega Jenny Thygesens Jerkla O.K. inn til seier, i et løp hvor Thygesen fikk en stalldobbel da Lome Perla kapret sølvet. Deretter viste Søgne-treneren fram en svært opplagt Magnums Othello, som vant på sterke 1.24,4/2160 meter. Seiersmaskinen tok dermed karrierens 23. seier i det 32. forsøket!

– Han har utviklet seg flott, og det har gitt en ekstra effekt etter at vi kunne kjøre ham uten sko på beina og med en såkalt "amerikanervogn". Jeg har ikke blinket ut noe nytt løp til hesten, men denne er det ikke farlig å melde i V75-sammenheng, proklamerte Tjomsland.

Derby-drøm

Kleppe Spødå tok sin første seier i ny regi da hun vant sammen med Eirik Høitomt. Den kapable hoppa var tiltenkt et ryggløp denne gangen, men Høitomt fant tidlig veien til tet og kontrollerte i stedet løpet hjem fra den posisjonen. Eierparet Anita Isaksen og Jonny Kongevold fra Kristiansand røpet etter løpet at de har Derby-ambisjoner med den fire år gamle hoppa.

– Det lov å drømme. Kleppe Spødå har både fart og kapasitet til å rekke langt. Det skal bli spennende å se hvor langt hun kan nå denne sesongen, sa Høitomt etter løpet.

Seint, men godt

Søndagen ble avsluttet med seier til familiehesten Lykkje Viking. Ove Sigmund Gjeruldsen satset alt på ett kort i tet med hesten som trenes av dattera Camilla G. Fidje. Lykkje Viking rekordforbedret seg til fine 1.31,7/2140 meter.

– Dette var artig. Hesten er spesiell og vi har brukt tid på å få ham klar, det er derfor han ikke har kommet til start før i år som 6-åring, forklarte Gjeruldsen da seieren var sikret.