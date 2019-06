37 Agder-svømmere på Spania-leir

TORREMOLINOS/CALLELA: I forbindelse med NM langbane i Drammen om ei uke er disse svømmerne på en 14 dagers leir i varmere strøk.

Varodd Svømmeklubb holder egen klubbleir ledet av John Yngvar Syvertsen og Siv Børve Seim, hvor man i tillegg til klubbens tre NM-deltakere også har tatt med 24 svømmere som ligger på et godt nivå i sine årganger og kan bli framtidige mesterskapssvømmere.

Trener John Yngvar Syvertsen forteller at dette er årets hovedleir for Varodd og at de aktive må være 13 år og eldre og siste sesong hatt minst fire treninger i uka.

Silje Ringseth Lønsbu

Sommerleiren forlenger sesongen og klubben starter allerede 1 august opp treningen igjen med tanke på ungdomsmesterskapet i oktober, hvor klubben vil være sterkt representert.

Under leiren har man to treningsøkter i vann i to dager, mens man den tredje dagen har en svømmeøkt og avsetter tid til sosiale aktiviteter, for å bryte opp mønsteret. John Yngvar kan fortelle at det er god stemning i leiren og at de er en godt sammensveiset gjeng.

Silje Ringseth Lønsbu

Svømmere fra Team Sør/KSA (8) svømmere og Team Sør/Vågsbygd (2) har sin oppkjøring i Callela, som har vært et fast leirsted for eliteklubben. I tillegg har svømmere fra Team Sør/Mandal (7) og Team Sør/Farsund (1) hjemmeleir i Mandal svømmehall.

Svømmerne dro direkte fra Aquarama Open for ni dager siden til Spania, og er altså ca. halvveis i oppkjøringen til NM langbane i Drammen for både juniorer og seniorer. Trenerne Geir Thorstensen, Vågsbygd og John Heddeland, KSA er trenere under leiren og begge har en rekke år bak seg som trenere/ledere for mange av Agders beste svømmere.

Thore Gudbrandsen

Malene Rypestøl (18) Team Sør/Vågsbygd er selvsagt Agders største håp i mesterskapet, og må finne seg i å være blant favorittene på 400m fri, 800m fri, 1500m fri, 200m medley og 400m medley, hvor hun har bestenoteringer her i landet på langbane i år.

I tillegg vil like gamle Dennis Aateigen og Ole Marius Rist Jensen fra Team Sør/KSA være medaljekandidater på 200m rygg og 200m medley/400m medley, øvelser disse guttene har tatt medaljer tidligere.

Karin Håbesland

Men også flere andre svømmere kan være og kjempe finaleplasser individuelt og på lag, spesielt i juniorklassen, deriblant Adina Ringsbu (16) fra Varodd, Johannes Hope (20) Andreas Håbesland Klausen (17) og Birk Lee Johansen (17) og Juni Helene Iversen Refstie (18), alle Team Sør/KSA, som alle har gjort fine prestasjoner siste sesong. Vi bør heller ikke glemme "evigunge" Bernt M. Seyffarth (30) fra Team Sør/Mandal samt en fremadstormende rask gutt fra Team Sør/Farsund, Martin Holteberg (16) som vant fire øvelser i Aquarama Open for kort tid siden.