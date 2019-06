Skivebom for Egeland i NM-runde

Torsdag morgen satte Egeland Motorsport kursen mot Trondheim for å kjøre den 2. NM runden i rallycross. Vel 90 mil hjemmefra skulle løpet arrangeres av NMK Melhus, på Bollandsmoen Motorsportsenter.

Med seieren fra Konsmo Motorbane friskt i minne, var det ikke bare sjåføren som var ved godt mot. Likevel, i motorsporten høres ofte fraser som ”det skal kjøres først” og ”i motorsporten kan alt skje”. Det var nettopp dette som var tilfelle for Egeland og teamet hans denne helgen.

B-finale med et nødskrik

De første treningsrundene var tidsmessig ikke noe å skryte av, men slik var det også under den nevnte første NM-runden. Til forskjell ble det verken heatseiere eller bestetider denne gangen. Det var med andre ord så vidt at Egeland sikret seg plass i B-finalen.

Likevel lå det meste til rette for en god B-finale, både Egeland og teamet mente A-finalen var innenfor rekkevidde. Nettopp fordi de visste hva både bil og sjåfør var gode for, om bare oppsette var der. Da teamet endelig hadde funnet det riktige oppsettet med dekk og nye dempere, skjedde det som ikke skulle skje. Egeland sto klar på starten, starten gikk og motoren gikk rett i kjelleren. Egeland fikk en ubrukelig start og klarte ikke å henge med, til tross for iherdige forsøk.

Optimister tross nedtur

Så med det ble det en 9. plass. Teamet sier likevel at de har hatt ei fin helg, selv om vi selvfølgelig kjenner litt på skuffelsen over å ikke få det helt til. Mazdaen bærer også preg av å ha vært med i krigene denne helgen – men om ikke annet, så er den ennå like hel.

Anne Beth Mål Arntzen

Vi må også takke Thomas Haagensen som steppet inn som spotter – du gjorde en god jobb – så det var ikke det ”skorta på”. Vi lover å komme sterkere tilbake og håper at dette er og blir den største skuffelsen for sesongen. Nå skal vi shine opp bilen litt og prøve å få testet det nye oppsettet litt mer før den 3. NM-runden som kjøres på Dokka om tre uker. Egeland ønsker også takke alle rundt seg og sponsorene for det de bidrar med.