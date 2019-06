Kristiansander blir Tyskland-proff

Som junior gjorde Bjerland suksess i Kristiansand Sandvolleyballklubb. Siden har hun spilt i eliteserien for Oslo Volley og Førde. Sist sesong ble hun cupmester for sunnfjordklubben.

– Jeg har jobbet tett med kvinnelandslagets hovedtrener Matt van Wezel for å få denne kontrakten. Det er veldig viktig for hele Volleyball-Norge å rekruttere spillere til Europa. Det vil løfte det norske landslaget, sier Bjerland.

20-åringen følger i fotsporene til landslagskollega Synne Kolsvik, som spilte i den belgiske toppdivisjonen sist sesong. Flere av de unge og lovende spillerne på kvinnelandslaget er aktuelle for klubber i utlandet kommende sesong.

– Jeg synes det er utrolig spennende å få sjansen til å spille profesjonelt i Tyskland. Jeg har lyst å se hvor mye jeg kan utvikle meg og være en spiller som bidrar på det norske landslaget i årene framover. Jeg håper jeg kan lære masse, både volleyball og finpusse tysken, sier den 1,88 m høye diagonalspilleren og legger til:

– Det har alltid vært ett av mine store mål med volleyballen å kunne prøve meg som proff i Europa. Jeg vet at nivået i Tyskland er veldig bra. Da jeg fikk muligheten til å spille for VC Wiesbaden, var dette en tilbud jeg ikke kunne si nei til! Jeg er veldig spent på den nye hverdagen og gleder meg masse til å lære mye volleyball i tiden framover.

Nå er Bjerland på samling med Kvinnelandslaget på Aukra. 19. juni går turen videre til Slovenia der Norge skal spille treningskamper mot Russland U18, Egypt, Albania og tre meget gode amerikanske collegelag.

PS! I en artikkel Fædrelandsvennen skrev om Bjerland for drøyt tre år siden, uttalte volleyballpresident Stein Gunna Bondevik at den da 16 år gamle Bjerland var det største talentet han hadde sett i Norge noen gang. Den artikkelen kan du lese her.