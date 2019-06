Søstre på norgesturné med travlåt

KRISTIANSAND: Duoen Tuva & Mia startet med en studioinnspilling i bursdagsgave, men Kristiansand-jentenes åpenbare talent førte til stjernestatus nærmest over natten. Tuva (18) og Mia (16) Francke fra Voiebyen har rundt fem millioner visninger på YouTube og nærmere 1,4 millioner avspillinger på Spotify av Rascal Flatts-låten «I won't let go».

Musikkvideo

Fredag slipper jentene sin nye låt på Spotify. «Leker med ild» er en melodiøs poplåt med ekte sommerfølelse. Musikkvideoen slippes samme dag, og her kommer tilknytningen til travsporten veldig tydelig fram. Tuva og Mia er fra barnsbein av skikkelige hestejenter, og deler av musikkvideoen er spilt inn på Sørlandets Travpark, hvor jentene tidligere har gått på Travskolen.

Turnerer Norge rundt

Denne sommeren skal sørlandsartistene turnere Norge rundt sammen med det nye prosjektet Sommertravet. Lørdag 20. juli spiller de "på hjemmebane" i Travparken, og byr på minikonsert for publikum.

– Vi gleder oss utrolig mye til å spille årets sommertravlåt, stråler jentene.

Musikkvideoen legges ut her fredag 14. juni:

Stolte av samarbeidet

– Det er med ikke så rent lite stolthet vi gleder oss over å ha med Tuva & Mia på turné med Sommertravet. De har tidligere spilt i Travparken under store arrangementer, og jeg ser veldig fram til å få vist hele Norge hvilke sangstjerner som kommer fra Sørlandet, og som ikke minst har sterk tilknytning til sporten vår, sier Travparkens Richard Ekhaugen, som er prosjektleder for Sommertravet.

Klart budskap

Det er låtskrivere rundt Lydbølgen Studio som har skrevet og produsert låten. Budskapet i "Leker med ild" oppsummeres i tekstlinjen idet siste akkord toner ut. "Det ække en ting her i verden vi ikke kan få til".

– Jeg synes låtskriverne og regissøren av musikkvideoen på en strålende måte får fram budskapet vi ønsker å formidle til barn og unge som ønsker å satse på hestesporten. Det er ingenting som er umulig, det krever bare en skikkelig innsats, sier Ekhaugen med et smil.