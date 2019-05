Årsbeste før pause – årsverste etter

LILLESTRØM: Det er ikke ofte man kommer til Lillestrøm og klarer å dominere slik vi gjorde den første halvtimen mot LSK Kvinner 2, og derfor er det surt at vi ender opp med 1–4-tap i et oppgjør vi hadde i vår hule hånd. Vi kunne ledet mer enn 1–0 etter den meget gode åpningen, men det som skjedde etter pause var rett og slett ikke godt nok.

Riktignok fikk vi et mål imot før det var spilt et minutt av omgangen, og vi hadde gode muligheter til å både ta ledelsen på nytt, og også til å utligne. Men spillemessig var vi ikke i nærheten av nivået vi bør holde. Spillerne turde plutselig ikke holde på ballen, og tydde til enkle løsninger som å slå langt.

Roar Tolfsen

Utmerket grunnlag

Jeg har ikke vært så tom etter en kamp siden det ble 0–3 med Donn mot Pors for et år siden. Her hadde vi lagt et utmerket grunnlag for en overraskende trepoenger i en av sesongens tøffeste kamper – men så ga vi bort alt. Og vi kan bare takke oss selv, for dette skulle vi halt i land.

Bjørn Lindahl

Når det er sagt, er det verdt å dvele ved førsteomgangen, og særlig første halvdel av denne. Her spilte vi bedre enn vi har gjort i hele år, og mange presterte meget bra i denne perioden. LSK hadde vel ikke en eneste avslutning eller farlighet før i sluttminuttene av omgangen.

At Emma Sannæs Kristiansen måtte ut med skade etter bare fem minutter, hjalp selvsagt ikke vår sak. Likevel styrte vi kampen lenge, og det er mye positivt vi kan ta med oss videre fra denne delen av kampen.

Bjørn Lindahl

Dagens Gimletroll

Line Sannæs Kristiansen: Hadde to viktige involveringen på henholdsvis 0–1 og 1–1. Synd det ikke hjalp på en dag hvor hun tok det som var mulig å ta.

Jelena Tanaskovic: Veldig god fra start da hun tok tak i ballen og vant dueller. Var den spilleren som turte å holde i ball på riktig tidspunkt og skaffet laget mange dødballer. Strålende assist!

Ole Martin Haukedal

Ingrid Olsen: Frisk fra start og tidvis mye involvert. Fortsetter statistikken med mål i alle kamper denne sesongen. Gjør det hun kan i en andreomgang med håpløse forutsetninger. Banens beste.