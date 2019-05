UTØVERBLOGG: Det var tøff konkurranse om bronsemedaljen mellom finske Seppo Flink og jeg. I utgangspunktet var de to japanerne best i vår klasse, som er veteran 60–69 år, 66 kilo. Da en av japanerne røk ut med tre underkjente løft, ble det bronse til meg. Jeg veide litt mer enn Flink, så da måtte jeg ta 92,5 kg i siste forsøk. Hadde vi tatt 90 kg begge to, hadde han vunnet på kroppsvekta.

Jeg løftet 82,5 kilo i første løft og klarte greit 87,5 kilo i andre forsøk. Dessverre ble 92,5 kilo litt for tungt i siste forsøk. Hadde jeg tatt 92,5 kilo, hadde det vært ny norsk rekord og da hadde sølvmedaljen vært min.

Etter å ha vært aktiv styrkeløfter i snart 40 år, har medaljesamlingen stadig utvidet seg. Jeg har nå deltatt i 13 VM, 14 EM og 11 ER-cup i Danmark, samt rundt 25 NM i benkpress og styrkeløft. Jeg har ett gull og tre bronse i VM, et gull, tre sølv og fem bronse fra EM og 23 medaljer fra ER-cupen. Jeg har tatt medaljer i alle NM.