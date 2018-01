Her er årets sørlandsmestre i langrenn

FROLAND: Det var flotte skiforhold i lørdagens renn og det gjorde at tidene også ble gode.

Det var tre klasser for anledningen. Trimklassen og mosjonistene gikk på fullført, og de startet klokken 08.30. Konkurransen for klassisk startet klokken 09.30. De som gikk konkurranse i skøyting, startet klokken 09.45.

Lokalsporten loddet som vanlig stemningen blant deltakere og arrangør før og etter løpet.

Sverre Larsen

Magnus Åsland Hansen (27), vinner av klassisk langrenn

Hva synes du om forholdene i dag?

– Det var vanvittige gode forhold. Det var godt feste i motbakkene, og ellers god glid. Det kan ikke bli bedre enn dette!

Er du fornøyd med egen innsats og tida?

– Ja, så fornøyd som det er mulig å bli!

Arild Isaksen (57), vinner av skøyting, langrenn

Synes du skøyting er gøyere og enn klassisk?

– Ja, det er gøyere. Og det er mer variert! Man kan holde noen fine bevegelser gjennom løypa!

Hvordan blir man god på ski?

– Man må ut og gå på ski, og helst trene en del i kupert terreng. Jeg trener ikke så mye intervall. Men ellers har jeg to rolige langkjøringer og deretter en hard langkjøring. Og slik holder jeg det gående!

Har utstyret noen betydning?

– Ja, det har det! Man er nødt til å ha topp utstyr i dag for å vinne! Og med topp utstyr får man den beste skigleden. De beste skiene er som natt og dag i forhold til de dårligste.

Hva synes du om løypa?

– Den er en innertier på kvalitet, slik som den er preparert! Terrenget er variert og småkupert. Og det er fine utforkjøringer!

Tomasz Tabat (45), deltaker i klassisk langrenn

Hva tror du om løypa i dag?

– Det blir nok ok. Løypene er fine. Det er alltid greit å gå på ski. Og så er forholdene gode, og det er litt kaldt.

Hvordan trener du?

– Jeg spaserer og jogger mye. Og så er jeg litt forsiktig når jeg trener, for jeg har problemer med det ene kneet.

Maren Johansen (29), deltaker i fristil

Hva liker du med skøyting på ski?

– Det går fortere enn klassisk. Og så slipper jeg å smøre. Jeg var flinkere til å smøre før, da det var et poeng.

Er løypa utfordrende?

– Ja, det er den. Jeg har gått den noen ganger nå. For jeg har vært med i SM tidligere år, også. Løypa er tung. Men i dag er det fine forhold, så det blir sikkert gode tider!

Hva slags treningsgrunnlag har du?

– Jeg trener mest på ski om vinteren, og ellers trener jeg løping når det er mulig. Jeg er mosjonist. Jeg trener ut fra hvordan forholdene er i den aktuelle sesongen.

Kjell Håkedal (62), arrangør fra Aust-Agder Bedriftsidrettskrets, Skiutvalget

Er forholdene gode i dag?

-Ja, i dag er det veldig gode forhold, og da får vi gode tider! Løypemannen (Topland) har gjort en formidabel jobb med å kjøre opp løypa. Vi har minst like gode forhold i dag som i NM. Så de beste tidene blir nok ned på noe over 40 minutter, men vi kan ikke love løyperekord.

Hva slags terreng går dagens løype i?

– Det er et variert terreng med høydeforskjell på ca. 100 meter. Det er kupert, det er en del bakker, og det er en hard avslutning. Trimklassen har mål om å fullføre. De som går på tid i konkurranse, har ofte interne mål seg i mellom, eller man går for å vinne eller for å få en god plassering! Skiutvalget i Aust-Agder går for øvrig mot å samarbeide med Vest-Agder fra og med 1. januar 2019.

Hvorfor er det gøy med SM på ski?

-Det er utfordrende for flere deltakere, siden løypa er så variert. Mange har motivasjon for å gå på ski, og i dag samler vi nok mere enn 100 deltakere. Det er få lokale renn, så da er det artig med SM, også.

Hvor gode er de beste her i dag?

-De vinner klassen sin i Birken, eller de holder seg brukbart høyt oppe i klassen sin i Birken.