Over 1000 løpere i Dyreparken

KRISTIANSAND: Foreløpig status er 947 deltakere på voksenløpe og 68 i Barnas karusell.

– På voksenløpet har vi bare én gang passert 1000 på et høstløp i Dyreparken, så om ikke vi helt greide dette, så var kveldens resultat meget bra, med ca. 40 flere enn i fjor, melder Jan R. Hansen i Karusellutvalget.

De fem løperne av hvert kjønn, uansett alder, som hadde det mest travelt, ble de følgende på normaldistansen (3,95 km):

Sverre Larsen

Amalie Lekva (16.27) tok seieren blant kvinnene, foran Anine Kallhovd (16.34), Elisabeth Gill (17.16), Mari Ellefsen Frikstad (17.22) og Vilde Nilsen Oppberget (17.50).

Hos herrene vant Vegard Danielsen (13.14), foran Kristian Pytten (13.33), Christian Bøen (13.45), Simen Koland (13.49) og Johnny Stensvold (13.52).

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Sverre Larsen

På Milsluker-distansen (7,95 km) fikk vi god deltakelse med 135 startende (131 i fjor), og her ble det meget klar bestetid hos kvinnene til Anne Kari Borgersen (36.16) (egen tid), foran Anne Lill E. Tøfte (39.03) og Julianne Zahl-Olsen (39.32). Tettere i teten hos herrene, der Elias Angell Spikseth (30.28) (egen tid) vant, foran Tommy Bolsøy (30.58) og Trond Hauklien (32.09).

Sverre Larsen

Vegard Danielsen (27), vinneren av herreklassen, ordinær løype

Hva synes du om løypa?

– Den er veldig gøy, og den er tung. Det er mye opp og ned. Det er artig med dyr i parken. Jeg noterte ikke så mange ting underveis i hodet. Løypa var teknisk, og det var en del svinger.

Sverre Larsen

Sverre Larsen

Amelie Lekva (22), vinneren av dameklassen, ordinær løype

Hvorfor valgte du løping?

– Jeg synes det er gøy. Så er det gøy å slå sine egne tider. Løping gir dessuten energi og overskudd.

Sverre Larsen

Elias Vagnildhaug (5)

Hva liker du med Dyreparken?

– Det er Tømmerrenna, og den heter Nilen nå. Og så er det gøy å kose seg, spise pizza og spise dyrepark-is.

Sverre Larsen

Benjamin Rasmussen (25)

Hva synes du om løp i Dyreparken?

– Jeg synes det er gøy. Det er mange gode barndomsminner. Familien min besøkte parken da jeg var liten. Og det er godt å være her igjen!

Sverre Larsen

Eivind Johan Isaksen (30)

Hva skal til for at du liker et karusell-løp?

– At det er variasjon i løypevalget. Det er mange svinger, og at man er innom mange forskjellige områder, enten det er i skogen eller på et annet sted. Det er artig når det er noe opp og ned. Og så har jeg ingen sans for lange sletter!

Sverre Larsen

Gunnar Haraldstad (50), arrangør fra T.O: Slettebøe BIL

Hva er gøy med løp i Dyreparken?

– Det er fine opplevelser og dyrene. Folk liker seg godt her ute. Og så er løypa bra!

Resultater – Vanlig løype (3,95 km)

K10-14

-Ada Grønås GranumEgen bedrift22.30

-Amalie Heisel WestgaardEgen bedrift23.20

-Elisabeth KivleEgen bedriftFullført

-Ella FerningEgen bedriftFullført

-Helene LangfjordEgen bedriftFullført

-Inka Marte Berg HovdenEgen bedrift21.18

-Janita HansenEgen bedriftFullført

-Kaja EliassenØvrebø vgsFullført

-Lotte AxelsenLærerneFullført

-Pia EierslandEgen bedriftFullført

-Sara Orf VenæsEgen bedriftFullført

K15-19

1Mari Ellefsen FrikstadVarodd17.22

2Hege KlunglandPer Klungland21.12

-Ingeborg MyhrmoenLSKFullført

-Marthe DokmoEgen bedriftFullført

-Nora Bugge KvernmoEgen bedriftFullført

-Renate FossdalSørlandet SykehusFullført

-Sara StrayEgen bedriftFullført

K20-24

1Amalie LekvaLøplabbet16.27

2Anine KallhovdEgen bedrift16.34

3Vilde Nilsen OppbergetKSI17.50

4Ingvild OfstadEgen bedrift17.54

5Ingrid ThorkildsenNikkelverket23.21

6Hege Anita AndersenPhonero25.40

-Cathrine FossdalSørlandet SykehusFullført

-Emma Sofie Wang MidbrødStudentFullført

-Kirsti NesseStudentFullført

-Kjersti OlesenKSIFullført

-Silje AanensenEgen bedriftFullført

K25-29

1Ellen TellefsenVennesla kommune18.15

2Malene KleivenSørlandet Sykehus19.47

3Marita HegglandEgen bedrift20.02

4Eli Olavsdotter NomelandKPMG Kr.sand20.18

5Linn FlatenUiA21.07

6Silje BøenKr.sand kommune22.21

7Maria KimestadMizuno23.25

8Hanne Kristine HalsetSørlandet Sykehus23.30

9Silje RefsnesEgen bedrift23.40

10Stine LindøPhonero26.40

-Camilla SolgaardVennesla kommuneFullført

-Ellen DøliElkem FiskaaFullført

-Hanne MoenKr.sand kommuneFullført

-Heidi Hegland ValleNordeaFullført

-Hilde FollesøSørlandet SykehusFullført

-Hilde Rakel FarestadNorgesplasterFullført

-Ida Ruud JohnsenTollvesenetFullført

-Ingrid SchiotzSørlandet SykehusFullført

-Kristina HumborstadTeam MosjonFullført

-Line DokkedalPhoneroFullført

-Stine GrønaasenVennesla kommuneFullført

-Susanne HaugeEgen bedriftFullført

-Torill HolmSongdalen kommuneFullført

K30-34

1Janne Fjeldsgård AndåsNOV18.36

2Hege ØsterhusITE Østerhus19.00

3Anette BirkelandKr.sand kommune21.23

4Helene Jäger EmanuelsenSørlandet Sykehus26.15

5Ingrid BørslidPhonero27.05

-Caroline Breidenthal OlsenCowiFullført

-Caroline ThorstensenEgen bedriftFullført

-Ingrid LandsverkEgen bedriftFullført

-Janni Løvås SeverinsenPhoneroFullført

-Kristine Marie RingsbyHarestua BarnehageFullført

-Line HagaEgen bedriftFullført

-Line Maria SlettebøeHotel NorgeFullført

-Lisa Bjørneseth-HermansenSørlandet SykehusFullført

-Margot Therese LandeMHWirthFullført

-Marit Sofie OselandSørlandet SykehusFullført

-May Linn LangeidTollvesenetFullført

-Monica HannaasSørlandet SykehusFullført

-Øyunn BygstadFalck HelseFullført

-Sofie LohnePhoneroFullført

-Tonje Marie EgeMizuno NorgeFullført

K35-39

1Elisabeth GillKr.sand kommune17.16

2Hege Hennig LundeEgen bedrift20.10

3Kristin ØygardenFundament20.55

4Elisabeth Haarr DønnestadRepstad22.03

5Astrid Grønås GranumEgen bedrift23.06

6Ingvill TjernøPhonero24.23

7Birgit Wigstøl KjelsrudPhonero25.26

8Helene SkøienEgen bedrift25.59

-Anne May BreisteinVaroddFullført

-Beate LygreSørlandet SykehusFullført

-Birgitte Haugeland OlsenSørlandet SykehusFullført

-Christine Ruud FjellheimNOVFullført

-Hanne JørgensenHennig-Olsen IsFullført

-Hilde ThomassenHarestua BarnehageFullført

-Hilde TønnesenPhoneroFullført

-Ingvild FormoMHWirthFullført

-Kristin MollestadTeam MosjonFullført

-Kristin Solås SvendsenVA VegvesenFullført

-Randi FørelandKr.sand kommuneFullført

-Sandra Oudalstøl TrondsenKr. komm. / StudentFullført

-Silje WeistadEgen bedriftFullført

-Siv Hege MøllSørlandet SykehusFullført

K40-44

1Solfrid Berg HovdenKr.sand kommune18.57

2Anita MorkaEgen bedrift21.01

3Marit Sagen-SolheimKr.sand kommune21.37

4Linda HøyemEgen bedrift26.50

5Marianne BøePosten28.28

-Almira DzogovicKr.sand kommuneFullført

-Gry ØvreeideEgen bedriftFullført

-Hilde FuruborgKr.sand kommuneFullført

-Inger Mette SkaaraRevisjon SørFullført

-Inger SkjæveslandEgen bedriftFullført

-Jenny Beate KjønnåsKirkens BymisjonFullført

-Kristin Anette HegglandSpareBank1-SR-BankFullført

-Kristine BarbølEgen bedriftFullført

-Laila SkarpholtEgen bedriftFullført

-Linda BomannEgen bedriftFullført

-Merete StrømKr.sand kommuneFullført

-Signe EndresenKirkens BymisjonFullført

-Silje HalaasAvinorFullført

-Tone Linnebo TrelsgårdKr.sand kommuneFullført

-Tove GranmoEgen bedriftFullført

-Veronica B. PedersenKr.sand kommuneFullført

-Vigdis SebergVA VegvesenFullført

K45-49

1Tanja SæbøKr.sand kommune19.01

2My Choi HsiungSørlandet Sykehus20.19

3Birgitte LøvollKr.sand kommune20.53

4Cathrine MurstadNye veier22.55

5Anette Risvand FossheimVA Fylkeskommune23.20

6Cathrine KrügerVA Fylkeskommune25.02

7Hilde Honoré LangeidVennesla kommune25.10

-Adiso KristoKr.sand kommuneFullført

-Agnes Zahl-OlsenKr.sand kommuneFullført

-Anita Torland KivleSørlandet SykehusFullført

-Anne Grethe EllingsenRPC PackagingFullført

-Anne-Grete SvingenUiAFullført

-Åse Anita HalvorsenKr.sand PolitiFullført

-Åshild SkoftelandLærerneFullført

-Birgit EliassenØvrebø vgsFullført

-Elin StrandHuntonitFullført

-Heidi JordanKr.sand kommuneFullført

-Heidi ØstensenGumpen GruppenFullført

-Heidi SkeaNikkelverketFullført

-Hilde ErdvigRambøll NorgeFullført

-Inger Margrethe AxelsenKr.sand kommuneFullført

-Karen MortensenUiAFullført

-Kristin Log IndbjoTilsynsgampeneFullført

-Linda MustEgen bedriftFullført

-Liv Hege Fosselie AasLærerneFullført

-Marianne HumborstadStatbilFullført

-Marit AmundsenCameron SenseFullført

-May Lene Repstad SlettebøeT.O. SlettebøeFullført

-Monika MünzSørlandet SykehusFullført

-Nina FosseDagfin SkaarFullført

-Randi Marie RypestølHellvik HusFullført

-Siri Berhus JohansenOneCoFullført

-Siri Telstø SkeieOasen skoleFullført

-Siri Thortveit MyhreEgen bedriftFullført

-Tone Bugge NilsenEgen bedriftFullført

-Vibeke Bals Borge HåverstadCameron SenseFullført

K50-54

1Turid KallhovdEgen bedrift18.44

2Tone EllingsenKr.sand Politi21.32

3Hanne AanensenSørlandet Sykehus22.49

4Toril BrantzegCameron Sense23.30

5Hanne Liv RefsnesAgder Energi23.53

-Andrea Carola AndersenColor LineFullført

-Anne Berit ThorsenTeam MosjonFullført

-Anne Strand AndersenAgder EnergiFullført

-Annett Theiss SøgaardKruse SmithFullført

-Åse TellefsenRPC PackagingFullført

-Aud Kristine FjeldstadEgen bedriftFullført

-Aud RepstadNordeaFullført

-Beate Kristin TverslandKr.sand kommuneFullført

-Birte EierslandEgen bedriftFullført

-Bodhil HofsethEgen bedriftFullført

-Brita GabrielsenTeam MosjonFullført

-Brita HansenKr.sand PolitiFullført

-Camilla MidbrødSørlandet SykehusFullført

-Eli GrindlandSørlandet SykehusFullført

-Eli JohannessenT.O. SlettebøeFullført

-Elise StraySørlandet SykehusFullført

-Frøydis Nordgård VikUiAFullført

-Gudrun Rosseland SørliPostenFullført

-Gunn StrandMHWirthFullført

-Heidi AabelHuntonitFullført

-Helle GrytvikVismaFullført

-Hilde EftevågStormbergFullført

-Hilde HultinPhoneroFullført

-Inger Margrethe FidjeKr.sand kommuneFullført

-Ingunn SolborgNikkelverketFullført

-Judy ErlandEgen bedriftFullført

-Karen Adine NevlandCameron SenseFullført

-Karianne ØenPostenFullført

-Kjersti Fuglerud SødalSørlandet SykehusFullført

-Kristin Eidem PedersenTilsynsgampeneFullført

-Lene ValvikGumpen GruppenFullført

-Linda AndreassenRadisson BLU CaledonienFullført

-Linda N. NesseSørlandet SykehusFullført

-Margareth WathnePostenFullført

-Marit Kristin B. LundSørlandet SykehusFullført

-Marit NorbyKr.sand kommuneFullført

-Mona AluwiniKr.sand kommuneFullført

-Mona MortensenRepstadFullført

-Mone StusvigTeam MosjonFullført

-Monica Lunde OlsenEgen bedriftFullført

-Nina Gumpen HansenGumpen GruppenFullført

-Randi Anita AanensenEgen bedriftFullført

-Signe-Marie KileKr.sand kommuneFullført

-Siren R. HodneTeam MosjonFullført

-Siv Reiersen SamuelsenKr.sand kommuneFullført

-Siw Irene LerstadKr.sand kommuneFullført

-Solveig SchiaKr.sand kommuneFullført

-Turid GøytilPostenFullført

-Ulla BenjaminsenEgen bedriftFullført

K55-59

1Sidsel Mjaaland EmanuelsenSparebanken Sør20.20

2Frøydis Aslagsen TønnessenTTS Marine27.00

3Toril BenjaminsenEgen bedrift29.42

4Mette CyvinEgen bedrift31.30

-Alice CowardKvadr. SkolesenterFullført

-Anita FuglestadKruse SmithFullført

-Anne Lill GullsmedmoenEgen bedriftFullført

-Anne Marie TjessemTeam MosjonFullført

-Åse GullsmedmoenSørlandet SykehusFullført

-Brita Kling CeliusEgen bedriftFullført

-Britt Hilde HattremRadisson BLU CaledonienFullført

-Dorte KvistSørlandet SykehusFullført

-Eva Sæthern ArnebergKvadr. SkolesenterFullført

-Gerd Eftevåg BjørgeMHWirthFullført

-Grete JakobsenTrimtexFullført

-Grete TvedtenT.O. SlettebøeFullført

-Gunn Eriksen SæbøKr.sand kommuneFullført

-Inger Helen HorsgårdKr.sand kommuneFullført

-Inger OlsenLærerneFullført

-Ingrid ViervangSparebanken SørFullført

-Jorunn StokkaKr.sand kommuneFullført

-June ØsterhusITE ØsterhusFullført

-June PettersenMerkantil ServiceFullført

-Kari Ann Solum JakobsenVA FylkeskommuneFullført

-Konstanse SkeieMHWirthFullført

-Laila RøinåsEgen bedriftFullført

-Lillian LieEgen bedriftFullført

-Lillian TørressenTollvesenetFullført

-Linda Manshaus SætenSørlandet SykehusFullført

-May-Britt HagerupTeam MosjonFullført

-May-Britt StifossSørlandet SykehusFullført

-Merete Knudsen LønneKBRFullført

-Mette UnderlandEgen bedriftFullført

-Mona GuttormsenMulti RegnskapFullført

-Mona RosselandNOVFullført

-Norunn GumpenEgen bedriftFullført

-Ragnhild AasenBerg-HansenFullført

-Randi NordahlNikkelverketFullført

-Siri Bue TrædalEgen bedriftFullført

-Solveig Irene KileKr.sand kommuneFullført

-Solveig M. SolbergRadisson BLU CaledonienFullført

-Tanja Stine BachmannKr.sand kommuneFullført

-Tone MosbergNorgesplasterFullført

-Torbjørg OmdalMHWirthFullført

-Torhild HenriksenEgen bedriftFullført

-Vera Ringdal FolkvordKr.sand PolitiFullført

-Wenche MyklandTrucknor Kr.sandFullført

K60-64

1Reidun KlunglandCameron Sense26.03

-Anne Berit EriksenTollvesenetFullført

-Anne Gro TengesdalStatbilFullført

-Anne Marit FjeldsgårdBoen BrukFullført

-Anne Wenche HagenVaroddFullført

-Anne-Grete UglebakkenEgen bedriftFullført

-Arnhild TrygslandEgen bedriftFullført

-Astri RuudSchenkerFullført

-Aud Reidun HøigaardEgen bedriftFullført

-Berit H. MikalsenSørlandet SykehusFullført

-Brit Ingeborg DanielsenSørlandet SykehusFullført

-Elin R. Langøy IlebekkSørlandet SykehusFullført

-Ellinor VedalTollvesenetFullført

-Else BordenEgen bedriftFullført

-Helle B. LundAgder EnergiFullført

-Inger Knutsen RomstølMerkantil ServiceFullført

-Inger VehusEgen bedriftFullført

-Ingunn BorøyOSM OffshoreFullført

-Ingunn HammersmarkKr.sand kommuneFullført

-Jannicke GreipslandEgen bedriftFullført

-Kirsten B. FauskeKr.sand kommuneFullført

-Kirsten Ingrid HegglandEgen bedriftFullført

-Kjellaug GorisDNBFullført

-Linda FlaaEgen bedriftFullført

-Liv HalvorsenKr.sand kommuneFullført

-Marie Kristin HaarrSongdalen kommuneFullført

-Marit Nodeland SødalKr.sand kommuneFullført

-Marit NotlandHandelsbankenFullført

-May Britt AasgaardSørlandet SykehusFullført

-May-Britt FarestadNorgesplasterFullført

-Nina RibeEgen bedriftFullført

-Reidun Drivdal ThomassenTollvesenetFullført

-Rita TorbjørnsenSørlandet SykehusFullført

-Sigrun FossheimSørlandet SykehusFullført

-Siri Marianne CowardStatbilFullført

-Solfrid AndersenSørlandet SykehusFullført

-Solfrid StavsethSiAFullført

-Sunniva AabelKr.sand kommuneFullført

-Thorhild Løvdal GundersenTeam MosjonFullført

-Tone Marie SpikkelandEgen bedriftFullført

-Torhild RypestølSørlandet SykehusFullført

-Torunn EvensenBerg-HansenFullført

-Tove Merete RismyhrKr.sand kommuneFullført

-Unni OsnesEgen bedriftFullført

-Venke TveitEgen bedriftFullført

K65-69

1Elin StrayVA Vegvesen23.32

2Gretha HallarenKr.sand kommune24.05

3Arnhild KristiansenEgen bedrift28.52

4Bjørg Ellingsen NordlieIdrettens32.00

5Wigdis HagaKPMG Kr.sand40.00

-Alfrid HånesKr.sand kommuneFullført

-Anne Karin BeurlingEgen bedriftFullført

-Anne Marie LøvslandKr.sand PolitiFullført

-Anne Marit AasKr.sand kommuneFullført

-Anne Tonette Åmot TveterLærerneFullført

-Anni LundenEgen bedriftFullført

-Arina AxelssenEgen bedriftFullført

-Arny DanielsenKr.sand kommuneFullført

-Bjørg EndresenSørlandet SykehusFullført

-Bjørg FrøysaaLærerneFullført

-Bjørg-Eirin KilanderOptimeraFullført

-Eli ErikssenPostenFullført

-Eli HommeklandEgen bedriftFullført

-Elin GundersenSørlandet SykehusFullført

-Ellen KnutsenSørlandet SykehusFullført

-Ellen SmestadEgen bedriftFullført

-Gerd Vigdis SlettedalSørlandet SykehusFullført

-Hildur HåverstadSørlandet SykehusFullført

-Inger Knutsen TønneSørlandet SykehusFullført

-Inger Lise OsmundsenTelesportFullført

-Inger Marie OudalstølCameron SenseFullført

-Kari GreibeslandEgen bedriftFullført

-Kari LyngholtEgen bedriftFullført

-Karin Bente HålandEgen bedriftFullført

-Karin Elisabeth KlungresethSørlandet SykehusFullført

-Kirsten RuudEgen bedriftFullført

-Kjersti Aakre OrdingEgen bedriftFullført

-Kristine OftedalNordeaFullført

-Liv TenningenTeam MosjonFullført

-Maria SyvertsenEgen bedriftFullført

-Mette Mørk LierEgen bedriftFullført

-Møyfrid SandvikEgen bedriftFullført

-Olaug DrangeOptimeraFullført

-Reidun Rosander TønnesenEgen bedriftFullført

-Solveig S. TorjusenLærerneFullført

-Solveig VoldmoIdrettensFullført

-Sølvi EvensenEgen bedriftFullført

-Torunn SteinvikColor LineFullført

-Tove ManuelEgen bedriftFullført

-Vibeke Holme TjømSørlandet SykehusFullført

-Wenche GraanerSørlandet SykehusFullført

-Wenche LudvigsenEgen bedriftFullført

K70-74

1Marit Lauvrak EllefsenDNB32.01

-Adriana GandolaVA FylkeskommuneFullført

-Anne ByremoEgen bedriftFullført

-Anne Grete Le PageEgen bedriftFullført

-Anne Sofie GrindlandPensjonistFullført

-Anne Turid AndersenEgen bedriftFullført

-Anne-Elisabeth JørgensenSongdalen kommuneFullført

-Åse JakobsenKr.sand kommuneFullført

-Aslaug MosbyKr.sand kommuneFullført

-Aslaug WandsvikOptimeraFullført

-Berit TønnessenMHWirthFullført

-Berit VesterhusKr.sand kommuneFullført

-Bjørg Elisabeth OlsenUiAFullført

-Edel Gladys HolteTollvesenetFullført

-Eldbjørg LarsenOceaneering RotatorFullført

-Eva HaugedalEgen bedriftFullført

-Inger Britt HandegardMHWirthFullført

-Inger Øgård ChristensenEgen bedriftFullført

-Ingjerd WiggenEgen bedriftFullført

-Ingunn Orø HauglandSørlandet SykehusFullført

-Jorun RoaldEgen bedriftFullført

-Karin FedericiAgder EnergiFullført

-Laila O. KarlsenEgen bedriftFullført

-Lili Margrethe JohansenEgen bedriftFullført

-Lillian Helene NordbyKr.sand kommuneFullført

-Liv JakobsenKr.sand PolitiFullført

-Liv Jorun Østerberg AsklandKr.sand kommuneFullført

-Marit GrindheimStatbilFullført

-Rannveig Opsal NielsenEgen bedriftFullført

-Reidun GustafsonRepstadFullført

-Rose JohansenRadisson BLU CaledonienFullført

-Signe LundeEgen bedriftFullført

-Unni Bjørg JohannesenEgen bedriftFullført

K75-79

-Anne Marie SaaghusEgen bedriftFullført

-Birgit DrangsholtEgen bedriftFullført

-Bjørg StaalesenEgen bedriftFullført

-Ellinor MikalsenHuntonitFullført

-Frøydis EkelandEgen bedriftFullført

-Kirsten SpikkelandKr.sand kommuneFullført

-Lilly Ragnhild FrivoldEgen bedriftFullført

-Olaug VehusLærerneFullført

-Reidun ØstervoldLærerneFullført

-Rose DunsethEgen bedriftFullført

-Sigrunn StedalEgen bedriftFullført

-Wenche FastTeam MosjonFullført

K80-84

-Bjørg Hanna LundOSM OffshoreFullført

-Britt Høyer-JonassenEgen bedriftFullført

-Eva BujordetJernbanenFullført

-Ingrid PettersenKr.sand kommuneFullført

-Mette SchoderEgen bedriftFullført

-Solveig HaslerudNordeaFullført

-Sylvi HilleEgen bedriftFullført

M10-14

-Adrian SkøienEgen bedrift25.58

-Eskild TrælandEgen bedrift23.16

-Håkon SkarpholtEgen bedriftFullført

-Josef KlunglandPer Klungland19.47

-Magnus TrælandEgen bedrift22.38

-Matteo LindblomEgen bedrift19.43

-Sean Victor HansenEgen bedrift21.50

-Tellef Eilertsen TorgersenEgen bedrift23.10

-Teo HåkestadEgen bedriftFullført

-Theo BygstadEgen bedriftFullført

M15-19

1Kristian PyttenEgen bedrift13.33

2Tore Marius E. TøfteEgen bedrift14.45

3Truls KlunglandPer Klungland15.44

-Henrik DokmoEgen bedriftFullført

M20-24

1Håvard WedegeEgen bedrift14.19

1Stian UrdalKBR14.19

3Abraham PettersenEgen bedrift15.38

4Tobias BjerlandGumpen Gruppen23.12

-Ola Brunes StakkelandNordeaFullført

M25-29

1Vegard DanielsenSørlandet Sykehus13.14

2Simen KolandPhonero13.49

3Petter Marki ErichsenKSI14.03

4Julian BronsLærerne14.08

5Ørjan Svaland AasLærerne15.10

6Dag-Erik TvedtNOV16.27

7Nils GuttormsenMulti Regnskap16.33

8Anders SkuggevikStudent17.15

9Kristian FlæteEgen bedrift24.37

10Salem CengicMax Marketing Gr.25.41

-Andreas Lund OlsenT.O. SlettebøeFullført

-Andreas SolgaardEgen bedriftFullført

-Ariel Gomez ØygardenEgen bedriftFullført

-Helge RosenvoldNordeaFullført

-Jørgen HalsetSørlandet SykehusFullført

-Kristoffer HaugeEgen bedriftFullført

-Lasse SevatdalPostenFullført

-Max HegerEgen bedriftFullført

M30-34

1Magne LianEgen bedrift16.35

2Eirik EmanuelsenNOV16.36

3Andreas VagnildhaugVA Vegvesen16.53

4Arnfinn JensenNHO17.06

5Morten TveitRambøll Norge18.08

6Morten TryfossPhonero18.27

7Daniel SalvesenMHWirth18.33

8Lars Wensell HamrePhonero21.07

9Vegar SakseidEgen bedrift21.12

10Thomas AlvseikeGumpen Gruppen23.12

11Alexander SimonsenSørlandet Sykehus23.58

12Christian HegglandNOV24.09

13Christoffer FonahnPhonero27.06

-Atle EndresenEgen bedriftFullført

-Ken WaldePhoneroFullført

-Petter Wesley LarsenLærerneFullført

-Stian Klingsheim SundalNordeaFullført

M35-39

1Christian BøenEgen bedrift13.45

2Arne KristoffersenKr.sand kommune15.42

3Terje SkøienSørlandet Sykehus16.33

4Steffan BjørnaråEgen bedrift16.43

5Geir Vidar JeppestølHuntonit16.55

6Erik SørensenKSI18.09

7Daniel JacobsenEgen bedrift18.22

8Mads HatlevikUiA18.33

9Øyvind Stenvik AndersenKr.sand kommune19.12

10Hans Erik NordinEgen bedrift19.40

11Timo HelmersKilden20.26

12Miguel PereiraNOV20.57

13Andreas BorgersenMizuno21.43

14Thomas DønnestadRepstad21.52

15Eivind EgeElkem Fiskaa24.00

16Anders HægelandTratec Norcon25.26

17Kay Arne SøgårdSørlandet Sykehus26.15

-Arnstein Bernt OlsenNOVFullført

-Bjørnar KlunglandSørlandet SykehusFullført

-Christian SkomedalEgen bedriftFullført

-Hans-Jakob OmlandNordeaFullført

-Jan AsklandLærerneFullført

-Jan Inge GundersenVismaFullført

-Jan-Helge HolstEgen bedriftFullført

-Manuel SpartaUiAFullført

-Morten SongedalVA VegvesenFullført

-Svein Arild SyvertsenEgen bedriftFullført

-Tor-Aage LukashaugenKr.sand kommuneFullført

-Tore FerningPhoneroFullført

M40-44

1Geir KongshaugEgen bedrift14.25

2Lars Jarle YttriNOV16.39

3Terje HeiselTratec Norcon17.23

4Sigmund MoslandVA Vegvesen18.36

5Glenn AateigenEgen bedrift18.37

6Ingvald GrimstveitEgen bedrift19.26

7Tom JensenEgen bedrift19.32

8Håvard WiigSørlandet Sykehus19.47

9Dagfinn LiestølEgen bedrift20.11

10Frank AndersenReber Schindler Heis21.11

11Kjetil PaulsenKr.sand kommune22.51

12Marius WestgaardLærerne23.21

-Arild TrelsgårdAgder EnergiFullført

-Jan Egil EgrenPostenFullført

-Jon Erik GroosPhoneroFullført

-Joshua BatesRambøll NorgeFullført

-Morten BomannVest-Agder-MuseetFullført

M45-49

1Johnny StensvoldLSK13.52

2Andreas Herstad DolmenNikkelverket15.03

3Ståle ThortveitSørmegleren15.16

4Håvard FlåLærerne16.22

5Stig André JansenAgder Taxi16.25

6Olav Einar RikeAgder Energi17.42

7Ragnar HauklienReturkraft18.09

8Torjus ÅkreNikkelverket19.04

9Rune SolheimNOV20.08

10Jan-Arve KristoffersenCameron Sense21.39

11Trond Kjetil SæterlidNikkelverket21.45

12Atle JohannessenVA Fylkeskommune22.30

13Kjell Hugo EliassenEgen bedrift22.34

14Vidar SkartveitEltelnetworks VA23.43

-Anders Sturla ElleEgen bedriftFullført

-Dag SvingenT.O. SlettebøeFullført

-Dan BerntsenNikkelverketFullført

-Frank FosseDagfin SkaarFullført

-Hans Jørgen BeckmannKr.sand PolitiFullført

-Jan DaleneBoen BrukFullført

-Jan G. JohannessenNikkelverketFullført

-Kenneth Andrew MellefontGumpen GruppenFullført

-Kjetil HoltskogStatbilFullført

-Magne EgebakkenNikkelverketFullført

-Mass Berg JohansenOneCoFullført

-Morten Gustafson BorøNikkelverketFullført

-Peder-Olav ØlbergNikkelverketFullført

-Robert MellefontEgen bedriftFullført

-Sverre LarsenTeam MosjonFullført

-Terje DalenTTS MarineFullført

-Tom Fraser SkeaNikkelverketFullført

M50-54

1Rune SkuggedalElkem Fiskaa15.49

2Frank SalvesenKr.sand Politi16.17

3Sigvald AamodtOneCo16.26

4Håkon NymoTeam Mosjon16.29

5Fred-Arne SivertsenAsplan Viak Kr.sand16.32

6Tom Egil RosselandMHWirth16.42

7Bent Einar SveinallOneCo18.17

8Knut Kåstad NygardEvry18.23

9Jarl BøhnNOV18.26

10Sigmund BrekkaTeam Mosjon18.31

11Trond SørensenEgen bedrift18.33

12Tung Hua HsiungNikkelverket18.47

13Harald VingerhagenEgen bedrift19.12

14Harald MurstadSørlandet Sykehus19.29

15Terje MydlandNOV20.39

16Trond BaadeTeam Mosjon21.27

17Ole Kristian LauvlandFalck Helse21.38

18Sigurd LundTeam Mosjon21.44

19Jon Olav UpsalSweco Grøner22.52

20Jo Vegard AardalVA Vegvesen24.21

21Bård KristiansenEgen bedrift27.00

22Dag Ottar HansenEgen bedrift27.01

23Leif G. HolandNHO32.50

-Aksel SlettebøeT.O. SlettebøeFullført

-Alf Gunnar UllebergElcom SørFullført

-Arild BerganT.O. SlettebøeFullført

-Arild SkaiåEgen bedriftFullført

-Bjørge BenestadTollvesenetFullført

-Engebret GrøtheØvrebø vgsFullført

-Espen ØenSøgne kommuneFullført

-Frank IversenKr.sand kommuneFullført

-Frank Robert DahlNikkelverketFullført

-Geir StrandReber Schindler HeisFullført

-Gudmund LykkedrangTelesportFullført

-Gunnar HaraldstadT.O. SlettebøeFullført

-Gunnar LauvslandT.O. SlettebøeFullført

-Harald UlsteinNordeaFullført

-Henrik RingereideKr.sand kommuneFullført

-Jan Eddy RyenEgen bedriftFullført

-Jan Hilmar AuslandRPC PackagingFullført

-Jørgen KilenNorgesplasterFullført

-Jostein VistePostenFullført

-Knut AurebekkKr.sand PolitiFullført

-Lars Andreas JørgensenMHWirthFullført

-Martin Johan VindheimTeam MosjonFullført

-Nils Arne JohannessenTrimtexFullført

-Ole MyhrmoenLSKFullført

-Øystein A. KvåseEgen bedriftFullført

-Øystein EspelandEgen bedriftFullført

-Øyvind RønningOptimeraFullført

-Per Ole Lie LavreEgen bedriftFullført

-Roar MyhreKvadr. SkolesenterFullført

-Steinar BerganNikkelverketFullført

-Tor BerganNikkelverketFullført

M55-59

1Stein-Erik ScheieTelesport16.01

2Erik EmanuelsenTeam Mosjon16.14

3John ZahlCameron Sense18.19

4Gunnar CowardEgen bedrift18.39

5Bjørn KristensenKvadr. Skolesenter18.55

6Terje G. FrigstadEgen bedrift19.19

7Jon Arve KallhovdT.O. Slettebøe19.34

8Lars Helge FossdalSørlandet Sykehus19.51

9Svein OlsenEgen bedrift19.52

10Halvor Coward OlsenHuntonit19.54

11Tore HansenLillesand kommune19.55

12Jan JensenEgen bedrift20.03

13Atle BergsetSparebanken Sør20.12

14Pål Alfred LarsenStatbil20.37

15Kai StokkelandEgen bedrift20.51

16Bjørn AngsundFuture Production22.20

-Bernt Stigan BerntsenSørlandet SykehusFullført

-Finn Egil OlsenMHWirthFullført

-Halvard BirkelandEgen bedriftFullført

-Jan Helge RefsnesMekonomen Sørl.p.Fullført

-Jan Ragnar LarsenEgen bedriftFullført

-Jan Vidar ØdegaardKr.sand PolitiFullført

-Jon Steinar ViervangSparebanken SørFullført

-Kjell Tore HauglandØvrebø vgsFullført

-Morten OmdalSørlandet SykehusFullført

-Oddvar SørheimKr.sand kommuneFullført

-Øyvind TrædalNikkelverketFullført

-Paul Trygve SchikoraSchenkerFullført

-Per LundStatbilFullført

-Roald StallemoPostenFullført

-Roar TvedtenT.O. SlettebøeFullført

-Rolf Harald BodinTollvesenetFullført

-Steinar Sætra-PedersenGumpen GruppenFullført

-Svein Arne ØydnaNordeaFullført

-Terje NandrupTeam MosjonFullført

-Thorbjørn HamreCBFullført

-Tom HagaEgen bedriftFullført

-Tom-Arne StallemoHuntonitFullført

-Trond AndersenCBFullført

-Vidar SannesLSKFullført

M60-64

1Rune LøklingNikkelverket15.35

2Lasse JohnsenAdv.f. Myhre & Johnsen17.29

3Reinier van der SpekEgen bedrift18.04

4Eilif JohanssenTeam Mosjon18.06

5Ove PettersenTeam Mosjon18.12

6Torkild EivindsonNikkelverket18.54

7Leif JohannessenTeam Mosjon18.59

8John HansenAsker & Bærum Politi19.00

9Guy Le GallBoreal Buss19.11

10Bjarte VestølUiA19.24

11Arild AurebekkGumpen Gruppen19.50

12Rune BerentsenStatbil20.17

13Arnfinn FolkvordNikkelverket20.33

14Bjørn ReinhartsenOneCo20.36

15Pål Martens BratlandEgen bedrift20.38

16Helge JohannessenTINE Kristiansand20.53

17Vidar HåverstadEgen bedrift21.16

18Roar ThorkildsenEgen bedrift21.41

19Geir Arne IglebækMHWirth22.05

20Øyvind TorgersenKr.sand kommune23.10

21Hans Kristian ArnesenEgen bedrift23.19

22Ole Ingvar GauslaaJernbanen23.40

23Arvid BrattlandGumpen Gruppen23.42

23Asbjørn NarvestadRepstad23.42

25Oddvar PaulsenStrømmestiftelsen24.14

26Kurt SnemyrKr.sand Dyrepark24.46

27Odd Gaute DrivdalEgen bedrift25.10

28Per Kåre SelleSiA26.10

29Fred SkagestadNHO40.00

-Arild JørgensenLærerneFullført

-Arne MyklebostEgen bedriftFullført

-Carl Georg OmdalStatbilFullført

-Einar Lynne NilsenLærerneFullført

-Frank EgelandUiAFullført

-Gudvin BaldersheimHennig-Olsen IsFullført

-Inge SolbergRadisson BLU CaledonienFullført

-Ivar Johan AasHuntonitFullført

-Jan Martin DrivdalMHWirthFullført

-Johnny ChristensenEgen bedriftFullført

-Jon MatreEgen bedriftFullført

-Kåre DanielsenSørlandet SykehusFullført

-Lars CowardEgen bedriftFullført

-Lars Edvin OlsenVaroddFullført

-Nils BjørgeMHWirthFullført

-Odd Erik MagnussenEgen bedriftFullført

-Øystein BakkeTollvesenetFullført

-Per Arvid TredalFuture ProductionFullført

-Roar EngeslandEgen bedriftFullført

-Solvar BrandserEgen bedriftFullført

-Ståle UndheimPostenFullført

-Svein Arne WetrhusTeam MosjonFullført

-Svein B. SødalSeafrontFullført

-Svein Helge MollestadTeam MosjonFullført

-Svein Kr. HaanesAdvokatfirma TofteFullført

-Terje TaraldsenAgder EnergiFullført

-Tore LangaardPostenFullført

M65-69

1Edgard EllertsenNikkelverket17.34

2Bjørn Dag TruchsVisma19.52

3Finn GitmarkEgen bedrift20.00

4Helge BentsenStatbil23.24

5Torbjørn PaulsenVisma23.25

6Bengt O. KlemoRPC Packaging24.03

7Torgrim EldhusetAgder Energi25.19

8John HaarrKr.sand kommune25.25

9Dag DanielsenEgen bedrift26.00

10Helge Eg JohansenEgen bedrift26.10

11Hans Olav OmlandUiA40.00

-Alf SundtjønnNikkelverketFullført

-Anders WahlstedtSørlandet SykehusFullført

-Arild PedersenVA VegvesenFullført

-Arild VehusTeam MosjonFullført

-Arne FauskeEgen bedriftFullført

-Arne HålandEgen bedriftFullført

-Arne LelandOptimeraFullført

-Arne TenningenITE ØsterhusFullført

-Arnfinn EkbergVA VegvesenFullført

-Carl Viggo AxelssenEgen bedriftFullført

-Erik GeelmuydenEgen bedriftFullført

-Geir LierEgen bedriftFullført

-Harald MyhreNikkelverketFullført

-Helge MoseidPostenFullført

-Helge SolvikT.O. SlettebøeFullført

-Inge Torrey TjømKBRFullført

-Jan Tore JørgensenArkivFullført

-John Magnus HumborstadTeam MosjonFullført

-Kjell Egil GjerdeIdrettensFullført

-Knut FosselieTeam MosjonFullført

-Magne Reier JørgensenSørlandet SykehusFullført

-Mardon DrangsholtNordeaFullført

-Odd Gunnar RøylandKr.sand PolitiFullført

-Oddvar OmdalKruse SmithFullført

-Oddvar SkårEgen bedriftFullført

-Oddvar VårdalKr.sand kommuneFullført

-Ole Vium OlesenRambøll NorgeFullført

-Øystein EdvardsenRadisson BLU CaledonienFullført

-Øystein KilanderSørlandet SykehusFullført

-Roar HoldøEgen bedriftFullført

-Svenn Erik LarsenPostenFullført

-Sverre HegglandEgen bedriftFullført

-Terje AasenAgder EnergiFullført

-Tore HeidenreichTeam MosjonFullført

-Torstein N. KovelandTINE KristiansandFullført

-Vidar OsmundsenSørlandet SykehusFullført

M70-74

1Nils SørlieEgen bedrift23.25

2Audun KjøstvedtTeam Mosjon23.45

3Øystein StamlandRivco25.00

4Øystein VesterhusNikkelverket25.02

5Johannes Jacobus FeenstraEgen bedrift26.10

6Leif Vøttrup WiigElkem Fiskaa26.44

7Hans A. DrangeOptimera27.15

8Arvid MartinsenEgen bedrift28.00

-Åge HolgersenNikkelverketFullført

-Arild HøiboEgen bedriftFullført

-Arild MarkussenVennesla kommuneFullført

-Arvid BentsenTelesportFullført

-Bernt Arild LilandIdrettensFullført

-Erik TønnesenEgen bedriftFullført

-Gunnar A. NordbyAgder EnergiFullført

-Gunnar FossestølEgen bedriftFullført

-Gunnar Johan IglebækAgder EnergiFullført

-Håkon KildeboEgen bedriftFullført

-Harald JacobsenEgen bedriftFullført

-Ivar FosseliJernbanenFullført

-Ivar KaafjordTeam MosjonFullført

-Jonny A. TveitEgen bedriftFullført

-Kai GybergVaroddFullført

-Kåre EidsaaKr.sand kommuneFullført

-Kåre IglebækLærerneFullført

-Kjell AbildsnesEgen bedriftFullført

-Kjell Åge MyklandEgen bedriftFullført

-Kjell I. SvendsenRadisson BLU CaledonienFullført

-Kjell TønnessenTelesportFullført

-Knut TveitenAgder EnergiFullført

-Magne FinneKruse SmithFullført

-Odd WandsvikOptimeraFullført

-Oddleif LianArkivFullført

-Odfinn LokaNordeaFullført

-Ole Sivert SommersethElkem FiskaaFullført

-Øyvind KårikstadEgen bedriftFullført

-Per Gunnar ØstervoldLærerneFullført

-Per Ludvig BerntsenEgen bedriftFullført

-Stein ErikssenNordeaFullført

-Svein GrummedalNOVFullført

-Svein KirkebyLærerneFullført

-Svein RøerEgen bedriftFullført

-Sven Erik FagermannLSKFullført

-Terje Gitmark EriksenFædrelandsvennenFullført

-Terje OsnesVA FylkeskommuneFullført

-Thomas Stav JohanssenGevir 07Fullført

-Tom BakkenEgen bedriftFullført

-Tom LindelandEgen bedriftFullført

-Toralf AsklandEgen bedriftFullført

-Tore TangenKr.sand kommuneFullført

-Walter FlønesAgder EnergiFullført

-Yngvar SkaarLSKFullført

M75-79

-Åge WiggenEgen bedriftFullført

-Arild VesterhusEgen bedriftFullført

-Bjarne FidjeEgen bedriftFullført

-Bjørn SyvertsenVennesla kommuneFullført

-Håkon LaudalVA VegvesenFullført

-Jan Erik OlsenEgen bedriftFullført

-Jan Ove OlsenEgen bedriftFullført

-John Arvid LieLærerneFullført

-Johnny Arnt BessesenNikkelverketFullført

-Jon HegglandPostenFullført

-Jostein HandegardMHWirthFullført

-Kåre DunsethEgen bedriftFullført

-Kjell BaaslandEgen bedriftFullført

-Kjell Johan HauglandEgen bedriftFullført

-Nils Andreas PersenElkem FiskaaFullført

-Ove Eeg ChristiansenEgen bedriftFullført

-Robert WilsonEgen bedriftFullført

-Tormod ÅsanEgen bedriftFullført

M80-84

1Oddvar AbrahamsenOptimera29.20

-Bjørn EkbergEgen bedriftFullført

-Einar JørundlandLærerneFullført

-Harald R. HilleEgen bedriftFullført

-Kai Birger FlåEgen bedriftFullført

-Olaf DrangsholtPostenFullført

-Per Oddgeir SaurEgen bedriftFullført

-Sverre PettersenKr.sand kommuneFullført

M85-89

-Karl Arthur AndersenEgen bedriftFullført

Resultater – Milslukeren (7,95 km)

K15-19

1Julianne Zahl-OlsenEgen bedrift39.32

2Nina Marie GybergVarodd45.20

K25-29

1Ida Blomli KjøstvedtEgen bedrift43.43

2Marit Elise StenstadEgen bedrift55.26

K30-34

1Camilla ViervangSparebanken Sør40.50

2Eva Helén TandbergKSI47.58

-Helene WathneSongdalen kommuneFullført

K35-39

1Katja Mamaeva ChristoffersenNOV43.54

2Teresa PhamEgen bedrift44.17

3Marte Karen Hiorth JohnsonVA Fylkeskommune57.15

-Trine UgelstadTTS MarineFullført

K40-44

1Pia Riise BerlingKr.sand kommune40.25

2Hege Pedersen UdjusEgen bedrift43.23

3Kathrine GregersenEgen bedrift46.34

4Veslemøy HanssenSørlandet Sykehus48.08

5Cecilie TellefsenKirkens Bymisjon67.39

-Nina Slåen SvendsenEgen bedriftFullført

-Tonje NilsenSørlandet SykehusFullført

K45-49

1Anne Kari BorgersenNOV36.16

2Hanne Therese EkraLærerne40.24

3Torill Wikne HaagensenEgen bedrift46.38

-Hanne Christin HermansenEgen bedriftFullført

-Kristin RepstadRepstadFullført

-Marit Høgetveit GladKr.sand kommuneFullført

-Nina RødøyEgen bedriftFullført

K50-54

1Anne Lill E. TøfteEgen bedrift39.03

2Inger Britt BakstadTeam Mosjon40.38

-Gunn GrødemSongdalen kommuneFullført

-Inger ReinhartsenOneCoFullført

-Liv Astri H. SkarbergSørlandet SykehusFullført

-Stine B. HanssenSørlandet SykehusFullført

-Torun Tryfoss SalvesenEgen bedriftFullført

K55-59

1Siri Marit AaslandEgen bedrift42.40

2Anne Sigfrid UppstadKr.sand kommune51.07

-Eli JensenSørlandet SykehusFullført

-Elisabeth EidKr.sand kommuneFullført

-Enny-Karin VindheimKr.sand kommuneFullført

-Eva CowardLærerneFullført

-Inger LygreKr.sand kommuneFullført

K60-64

1Marit PenneKr.sand kommune48.00

-Annie H. VigsnesKr.sand kommuneFullført

-Ellen Britt EngelstadSørlandet SykehusFullført

-Vivian HolmKr.sand kommuneFullført

K65-69

-Elin Pedersen SundtjønnKr.sand kommuneFullført

-Ingeborg Elise RojahnEgen bedriftFullført

-Sigrun KorneliussenKr.sand kommuneFullført

-Solveig RasmussenSørlandet SykehusFullført

-Torgunn TrydalEgen bedriftFullført

-Vigdis HåbeslandVA FylkeskommuneFullført

K70-74

-Bjørg MyklandPostenFullført

M10-14

-Mats ChristoffersenEgen bedrift42.13

M15-19

1Trond HauklienEgen bedrift32.09

M20-24

1Morten CowardStudent40.51

2Rune SagneskarEgen bedrift55.26

M25-29

1Elias Angell SpiksethEgen bedrift30.28

2Stian VollenHellvik Hus34.06

3Even SkulandEgen bedrift34.27

4Espen GrundetjernUiA35.13

5Kristoffer BakkeEgen bedrift36.30

6Fred-Michael SimonsenKBR38.40

7André Kristian KjøstvedtSweco Grøner43.46

8Benjamin RasmussenKirkens Bymisjon44.39

-Jørgen Solli Strøm-OlsenTrucknor Kr.sandFullført

M30-34

1Kristian EmanuelsenNOV32.54

2Jan Inge NomelandVennesla kommune35.31

3Ferdinand FredriksenEgen bedrift38.07

4Kim Daniel OsmundsenMacGregor52.20

5Eivind Johan IsaksenSweco Grøner52.34

M35-39

1Dan Joakim Gården VoilåsVA Vegvesen38.43

2Erland Førde MøllKirkens Bymisjon40.37

3Pawel MikaMacGregor51.20

4Alf SynstadElkem Fiskaa57.00

-Hans Olav SønderlandPhoneroFullført

M40-44

1Tommy BolsøyCameron Sense30.58

2Frode FolleråsEgen bedrift33.51

3Gaute GrastveitEgen bedrift34.58

4Jørgen StrandT.O. Slettebøe39.38

5Tor Ivar MjålandEgen bedrift43.13

6Lars HoåsEgen bedrift43.23

7Roger Magne AndersenKirkens Bymisjon49.27

-Kurt PedersenEvryFullført

-Odd Anders ArntzenOteraFullført

M45-49

1Leif Tore EriksenEgen bedrift33.20

2Bjørnar SvendsenRPC Packaging38.24

3Geir ClausenKBR40.40

4Alfredo SeljåsSeafront46.28

5Kjell TorkelsenAdvokatfirma Tofte48.30

6Kai GimreEgen bedrift54.15

-Helge FramnesStena RecyclingFullført

M50-54

1Torbjørn SkaarMHWirth37.57

2Ole Johan BueklevRepstad38.50

3Kjell-Arild TøfteEgen bedrift39.00

4Bjørn Helge CarlsenVA Fylkeskommune42.59

5Arne HodnemyrEgen bedrift43.10

6Terje MoxnesNOV45.20

7Bjørn Håkon KristensenLSK51.56

8Svein EikaasSeafront54.15

-Ivar FossdalHuntonitFullført

-Tor Jøran KivleMHWirthFullført

M55-59

1Pål UbergSørlandet Sykehus44.20

2Oluf Christian BøckmannNikkelverket44.50

3Per NygårdRepstad47.17

4Petter NygårdKr.sand kommune48.30

-Asle FarestadNorgesplasterFullført

-Bernhard MoseidjordStena RecyclingFullført

-Geir Brekke OlsenT.O. SlettebøeFullført

-Jan KjellevandStena RecyclingFullført

-Robert CowardKr.sand kommuneFullført

-Tom Kjetil MurbergEgen bedriftFullført

-Tor-Jan AsklandCBFullført

M60-64

-Hans Petter BentsenSørlandet SykehusFullført

M65-69

1Kai KyllingstadSparebanken Sør47.48

2Per SlettedalMHWirth48.13

3Kristen BueTeam Mosjon48.50

-Anders TorbjørnsenJernbanenFullført

-Arne MoenTeam MosjonFullført

-Geir SørvigStena RecyclingFullført

-Hans Petter RuudAgder EnergiFullført

-Kåre BerleTeam MosjonFullført

-Kjell Ivar SangeslandTeam MosjonFullført

-Tor-Kåre HøstelandKr.sand kommuneFullført

M70-74

1Alf GurandsrudKr.sand kommune46.06

2Sigbjørn SpikkelandSørlandet Sykehus46.33

3Knut PilskogFirenor48.27

4Karl Ivar MoenCaverion Norge54.22

5Jan Reinhard HansenEgen bedrift55.39

-Bård RasmussenEgen bedriftFullført

-Erik Bugge NilsenEgen bedriftFullført

-Gunnar Magne KåsaAgder EnergiFullført

-Hans H. SchelderupTeam MosjonFullført

-Kåre VestølElkem FiskaaFullført

-Odd JakobsenEgen bedriftFullført

-Svein Arne AndreassenTelesportFullført

-Willy PettersenOceaneering RotatorFullført

M75-79

1Borgar HauglandTeam Mosjon52.24