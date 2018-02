Løvdal fikk sin revansj

SKIEN: Gunnar Austevoll er en mye betrodd kusk bak Kjell Løvdals hester. Den sindige bergenseren er kjent for å gi hestene han kjører fine løpsopplegg, og de går sjelden tomme for krefter i mål. Det var også tilfellet da Austevoll kusket sørlandsfavoritten Wellek i V65-innledningen på Klosterskogen Travbane torsdag kveld. Denne gangen ble imidlertid disponeringen vel passiv, og åpningen kom for sent til at Vegårshei-hesten kunne rekke frem til seier.

Revansjen kom imidlertid raskt, både for Løvdal og Austevoll. Mietor ble aldri plassert i rygger, og dro i stedet unna i sitt eget tempo i tet. 5-åringen så ut til å sette på bremsene inn i den siste svingen, men da kusken fikk dra av ørehetten og Mietor kunne høre sine konkurrenter bedre, tok han ny sats og forlot feltet. Til mål kom Mietor ganske så ensom på 1.30,3a/2100 meter.

– Mietor tok en liten pause i siste sving, han trodde han var ferdig for dagen. Da jeg fikk av ham ørehetta, startet han opp igjen. Dette var en veldig bra prestasjon, jeg ble imponert over hesten, var den rosende omtalen fra Gunnar Austevoll etter løpet.

– Jeg tror den skal bli bra den her, det er utvikling i ham, mente trener Løvdal i seiersintervjuet med TV-kanalen Rikstoto Direkte.

Da Wellek falt som favoritt i V65-1, stod en annen sørlandshest klar til å overta. Myhreng Brage gjorde sin sjette start i regi Jenny Thygesen, og endelig kom triumfen for den lynraske kaldblodshingsten. Fra rygg leder speedet Myhreng Brage, som eies av Tor Birger Krageboen fra Tveit, raskest av samtlige og rakk frem til seier på målstreken. Dette var hestens første seier siden 16.juni 2016. Vinnertiden ble 1.27,4a/1700 meter.