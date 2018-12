Championbrødrene fra Søgne

KRISTIANSAND: Travåret på Sørlandets Travpark kunne ikke blitt avrundet på et mer passende vis; trenerchampion Øystein Tjomsland og den ubeseirede topphesten Lesja Odin feide rundt konkurrentene i 1.18,5-fart gjennom den siste svingen og forsvant i fra til overlegen triumf.

Det var Lesje Odins 12. seier på like mange forsøk. Tjomsland passet på å vinke til publikum da mållinjen ble passert, vel vitende om at gesten kan bli en gjenganger bak Lesja Odin også i 2019.

– For et punktum for 2018!, fastslo Travparkens 30-årsjubilerende løpsreferent Ola Slåtsveen da hjemmeekvipasjen krysset målstreken et hav av meter foran sine konkurrenter.

- Finere enn noen gang

– Det er artig å kunne avslutte sesongen på Sørlandet på en slik måte, Lesja Odin presenterte seg finere enn noen gang i dag. I dag var det rene varmblodsfarten på ham i sluttfasen, kommenterte Tjomsland.

– Vi matcher ham nok litt forsiktig gjennom vinteren nå, så har han allerede farten og klassen til å kunne følge oppover til millionen i grunnlag, var påstanden fra suksesstreneren som også vektla teamarbeidet som ligger bak fremgangene i løpsbanen.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

– Hele teamet mitt har gjort en fantastisk jobb gjennom hele 2018. Vi har kjørt inn over syv millioner kroner og tatt over 120 seiere på stallen. Vi ser lyst på fremtiden, vi skal skape mye gøy!

Respekt for familiehesten

Lillebror Vidar tok seg av championatet for de stallansatte, og sørget for en bejublet hjemmeseier da familiehesten Langlands Odin holdt unna for sterke konkurrenter i en jevn og spennende oppløpsstrid.

– Nå har konkurrentene sett at han har vært bra i tet flere ganger, så de hadde nok litt respekt for oss. Det stod og veide ned hele oppløpet og han var nær galoppen, men det holdt heldigvis helt inn. Vi tar noen ekstra dager juleferie nå som hestene også skal få slappe av litt, det blir godt, understreket Vidar Tjomsland på seremoniplass.

– Nå fikk vi julegaven vår, spesielt godt siden han galopperte vekk en V75-seier på hjemmebane tidligere i høst. Ekstra gøy er det når vi har med oss ungene også, de har gledet seg til dette løpet, fortalte medeier Simon Tjomsland foran en velfylt restaurant i Travparken.

To ganger Geir Mikkelsen

Sørlendingen Geir Mikkelsen slo til med to seiere på sin gamle hjemmebane. 47-åringen loset egentrente Al B. Back Zet og Åshild Lund fra Rykenes Gerifaks inn til solide seire. Sistnevnte hadde ikke vunnet et travløp på 57 starter i karrieren før han slo til med triumf i sin forrige start. Nå står den 11 år gamle vallaken med to strake seire.

Et annet forvandlingsnummer er Ådne Kommandør. Hesten hadde ikke vunnet løp siden i 2014 da Øivind Mikkelsen fra Lunde med alternative treningsformer virkelig har fått skikk på den åtte år gamle vallaken. Mikkelsen har selv verdensmestertitler i presisjonskjøring, og har virkelig vist at treningsformene er overførbare også til trening av travhest.

DNTs Unghestserie gikk til overraskelsen Gompens Hønk, tilhørende Elin Gumpen fra Nodeland. 3-åringen leverte en svært sterk sisterunde i sporene, og slugget seg først på målstreken. Dette var karrierens første seier for vallaken.