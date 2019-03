Agder-svømmere vant 6 av 12 klasser i region-ÅM

PORSGRUNN: Årets finale i region Sør (Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud) viser at Agder stadig er den førende kretsen i regionen.

Hele 6 av 12 ganger sto egdene på toppen av seierspallen, og flere forbedret persene skikkelig denne gang. I år var konkurransen stor da det har vært en større satsing på rekrutteringen i alle kretsene.

Det er årgangene fra 11 til 16 år som konkurrerer i alle fire svømmedisipliner samt medley sammenlagt etter poengtabellen. De 30 beste fra hele landet i klassene 13 til 16 år går til landsfinalen om tre måneder.

Privat

Adina Ringsbu fra Varodd, Kristiansand og Ole Einar Ueland som svømmer for Team Sør/KSA men er fra Lillesand vant eldste klasse.

Adina vant alle fem øvelsene i klassen og kan komme langt i landsfinalen. Hennes 200m rygg (2.22.29) og 400m fri (4,36,86) var hennes beste resultater denne gang. Under junior-NM i november vant hun gull i 50m og 100m rygg, og mye tyder på at hun nå er god for en tid under 2,20 på 200m rygg i landsfinalen.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Vågsbygds Solveig Bratland tok bronse sammenlagt og er nå på god vei tilbake som konkurransesvømmer.

Privat

Dessverre ble klubbvenninnen Tirill Hammerstrøm disket på 400m fri og går derfor sannsynligvis glipp av landsfinalen i år etter sterke individuelle øvelser med 200m rygg på 2.28.45 og 200m medley på32,51 som hennes beste øvelser denne gang. I fjor kom hun høyt på listene i landsfinalen. Det blir uansett morsomt å følge Tirill i den kommende sesong med andre viktige oppgaver.

Ole Einar Ueland vant ikke uventet eldste gutteklasse hvor han tidligere har vunnet landsfinalen sammenlagt. Hans beste resultater var 200m rygg (2.13.39) og 200m medley (2,14,74) men under junior NM vant han ungdomsfinalen (16 år/yngre) på 200m rygg med en tid på 2,07 så han har tydeligvis mye å gå på til landsfinalen.

Privat

Martin Holteberg fra Farsund som også svømmer for Team Sør følger nok med Ole Einar til landsfinalen. I likhet med Ole Einar svømmer han bra i alle stilarter og hadde denne gang sine beste resultater på 100m butterfly (1,01.72) og 400m fri (4,24,85).

Lucas Paturel, Farsund, Mats-Andre Andreassen, Grimstad og Jonas Oudalstøl fra Vågsbygd hadde en flott kamp denne gang i i15 årsklassen.

Privat

Lucas gikk til slutt til topps foran Mats-Andre, men Jonas dessverre ble disket på 100m butterfly og mister sannsynligvis en plass i landsfinalen da han kun har fire tellende øvelser. Lucas vant 200m rygg på pene 2.16.11 og hadde jevnt gode tider i de øvrige øvelser.

Mats -Andre gjorde en imponerende 400m fri (4.20,92) og 100m butterfly (1,02.96) og ligger også godt an for landsfinaleplass sammen med Lucas.

Privat

Jonas på sin side vant både 200m bryst (2.39.07) og 200m medley (2.20.47). Det er synd at Jonas mister landsfinalen siden han kom helt opp på 6-plass sammenlagt i fjorårets landsfinale.

Tiril Rørvik fra Team Sør/Mandal ble toer i jentenes 15 årsklasse og gjorde flere gode resultater, spesielt på 100m butterfly (1,06,53 – klar førsteplass) og 200m medley (2.32.60). Emilie Furuborg fra Vågsbygd kom på en overraskende bronseplass og svømte en sterk 200m bryst på 2.52.68.

14-åringen Oskar Erklev fra Vågsbygd var meget suveren i sin klasse og vant alle fem øvelsene i klassen. Hans 400m fri (4.33.40) og 200m rygg (2.25.13) var nok hans beste øvelser sein denne gang, men han behersker alle stilarter brukbart.

Privat

Anton Mårtensson fra Grimstad ble toer etter Oskar Erklev og gjorde 400m fri på 4.38.89 og 200m rygg på 2,27,73. Også han aspirerer til årets landsfinale sammen med Oskar.

Vågsbygd SLK er uhyre godt besatt i jentenes 11, 12 og 13 årsklasse. Dette ga da også god uttelling i medaljefangsten.

I 13 årsklassen fikk VSLK-jentene 2, 3 og 4-plass i sammendraget ved Julia Askland Raanes, Mari Riiser Javnes og Helene Vestberg. Julia vant 100m butterfly (1,15.80) og hadde pene 2,43,04 på 200m rygg, mens Mari vant 200m bryst på sterke 2.58.21. Helenes beste resultat var 400m fri (5.11,09). Her har klubben en fin ryggrad for framtidige stafettlag!

Privat

Litt overraskende vant Vågsbygd gull i de to yngste jenteklassen. 12-årige Ella Olsen Tjønsø svømte en jevn og bra serie og hadde fine 3.03,62 på 200m rygg og 3.02.49 på 200m medley. Neste år kan hun delta i ÅM landsfinale og bør ha det som hovedmål det kommende året.

Linnea Utvaag og Tora Johanne Langeland tok så endelig første- og tredjeplass i yngste jenteklasse, 11 år. Vågsbygd-rekruttene viste mye god svømmeteknikk. Linneas 200m medley på 3.10,2 viser at hun allerede nå behersker alle stilarter på en god måte.