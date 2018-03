Vennesla-jubel for NM-sølv i cheerleading

STOKKE: I helgen gikk NM i cheerleading av stabelen i Oslofjord convention center i Stokke. Vi fra Vennesla Cheerteam «Power» har i hele høst forberedt oss, vært gjennom kvalifiseringsrunder/konkurranser og trening for å forberede oss til finaler i Norwegian Cheer League (NCL).

Treningene i forkant har vært effektive og gått veldig fint. Vi gjennomførte en super generalprøve uka før NM, og fikk virkelig godfølelsen før helga.

I konkurransen vi var på i januar fikk vi en 3. plass. så 2. plassen noen måneder etter var veldig etterlengtet! Fremover har vi håp og ambisjoner om å opparbeide oss flere lag, så vi har mange flere å spille på. Vi vil ha nye utøvere i alle aldre, erfarne og helt uerfarne. Og til slutt gå helt til topps!

Hilde Langeid

Neste konkurranse vi skal stille på blir mest sannsynlig Summer Open i Bærum i juni! Vi vil gjennom våren også holde åpne treninger for å få flere utøvere.

For de som ikke vet hva cheerleading er, er det en kombinasjon av turn, stunts, dans og pyramide. En treningsform som utrolig gøy, varierende, krevende og sosial. Vi jobber svært tett sammen som lag og blir svært gode venner. Selv om NM er over for denne gang, skal vi fortsette å trene for å bli enda bedre, og enda flere på laget.