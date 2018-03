Kristiansander vant NM-gull i karate

BERGEN: Vågsbygd Karate Klubb hadde med 11 utøvere og to dommere til årets NM i karate, som ble arrangert av OS Kobukan KK, i Haukelandshallen i helgen.

Olav Ødegaard gikk hele veien i klassen junior + 76 kg. Han tok seg lett til finalen, hvor han møtte Trym Bjermeland fra Tresfjord Karate Klubb. Trym er flink med spark til hodet og det var nettopp slike teknikker som hadde ført han helt frem til finalen. Olav hadde studert motstanderen sin godt, for enten dukket han elegant unna, eller plukket ned alle forsøk på spark til hodet med effektive blokkeringer. Olav er Norges beste på kontringer i sin klasse, og han hadde full kontroll i finalen hele veien, og vant velfortjent 5-0 på poeng.

June Solsvik

Didrik Mangseth er første års senior, og størst forventninger var knyttet til hans deltakelse i U21-klassen (senior under 21 år ). Først skulle han imidlertid konkurrere i senior klassen – 75 kg lørdag, en sterk klasse med mange gode utøvere. Etter mange harde kamper tok Didrik seg helt til finalen. Han måtte dessverre se seg slått 3-1 på poeng mot rutinerte, og flere ganger norgesmester, Balder Hjerpaasen fra Asker, som denne gangen konkurrerte for Sarpsborg KK. Dessverre pådro Didrik seg en skade i løpet av sine kamper på lørdagen. Det endte med at han måtte trekke seg fra U21-klassen på søndagen, hvor han var storfavoritt til å vinne.

Marte Lundal vant regionstevnet i Halden forrige helg og viste nå at det slett ikke var en tilfeldighet. I en av mesterskapets største klasser gikk hun veldig godt i innledende kamper og tok seg helt til finalen, hvor hun møtte Nora Handelsby fra Sarpsborg KK. Nora er ranket som best i verden i klassen kvinner kadett + 54 kg. Som ventet ble Nora for sterk i finalen, men Marte har all grunn til å være fornøyd med sin beste prestasjon så langt i karrieren.

June Solsvik

Lea Hauge gikk i vektklassen under Marte, og vi er bortskjemte med at Lea kommer hjem med medaljer fra mesterskap. Flere gode plasseringer både nasjonalt og internasjonalt allerede, og det var et visst håp om at hun skulle gå hele veien, men det endte opp med en tredjeplass for Lea denne gangen. Noe hun selv ikke var helt fornøyd med.

Jenny Jarnes var med i NM for første gang. Hun er skikkelig tøff, og i en klasse med mange påmeldte utøvere klarte hun, etter flere kamper, til slutt å vinne bronsefinalen i ungdomsklassen -49 kg.