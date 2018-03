Hånes-jente på landslagssamling

KRISTIANSAND: Tidligere denne sesongen var Hodnemyr og lagkamerat Odine Jensen på bylagsturnering. Bylagsturnering arrangeres hvert år og samler landets beste håndballspillere i regionslag.

– Vi vant gull i bylagsturneringen, smiler Hodnemyr.

Ikke første gang

Høyrebacken har også tidligere denne sesongen vært på landslagssamling. På samlingen var det hard konkurranse og meningen var å se hvordan hun og de andre spillerne ligger an. Nå i mars kom svaret. 50 deltakere har blitt til halvparten, og Hodnemyr er valgt ut som en av 25 som får fortsette.

– Det er sykt å være en av de 25. Målet mitt er å bli best, så da er det veldig positivt å bli valgt ut.

Forberedt

Hodnemyr innrømmer at en mandag til søndag på landslagssamling gjør henne litt nervøs. – Jeg prøver å tenke på det som vanlig trening. Jeg må gjøre det beste jeg kan, og er ikke det godt nok, da må jeg jobbe enda hardere.

Hardtsatsende klubb

– At en liten klubb som oss klarer å få frem spillere på dette nivået er kjempebra, sier håndballeder Fredrik Flesner.

Dette er det andre året på rad HIF er representert på det aller høyeste nivået for denne aldersgruppen, og Flesner vet hva det innebærer.

– I 2016 var min datter i samme situasjon, som NM-vinner for bylag og med uttak til landslagssamling. Både for klubben og laget er dette kjempegøy. Vi er en liten klubb, men vi satser hele tiden. Jeg opplever ofte at andre klubber henvender seg til oss fordi de ser hvor godt vi jobber i klubben, sier Flesner og understreker:

– Nå ønsker jeg Sara lykke til!

