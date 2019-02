Oddersjaa hevdet seg i Trollrennet

EVJE OG HORNNES: 2. og 3. februar arrangerte Otra IL Trollrennet på Høgås, og mange løpere fra Oddersjaa stilte til start. Lørdag gikk rennet i klassisk stil og Geir Magne Feed hadde jobbet hardt for å få til faste fine løyper, til tross for de store snømengdene som falt i dagene før. Oddersjaa sine løpere viste god innsats og det ble pallplasser til en rekke jenter: Camilla i J 16, Linne i J 15, Selma og Julie i J 12, samt Filippa i J 11. Hele seks Oddersjaa-gutter stilte i juniorklassene og her ble det andre plasser til Erlend i M 19/20 og til Simon i M 17.

I søndagens renn, Høgåsspretten, viste vinteren seg fra sin aller beste side med strålende sol, vindstille og noen kuldegrader. Rennet gikk i fristil og med fellesstart, og vi fikk se mange tøffe dueller i de harde løypene som delvis gikk i slalåmbakken. Oddersjaa hadde hele 19 løpere med i de yngste klassene fra 8 til 12 år, og mange av dem stilte i et kretsrenn for aller første gang. Dette lover godt for fremtiden!

Ettersom Janne i tillegg hadde ordnet med pølsegrilling, ligger alt til rette for at ungdommene blir med på renn flere ganger. Alle leverte fantastiske løp og det var bare glade miner å se. Blant de eldre løperne leverte Camilla igjen et meget godt løp og tok også søndagen andreplass. Seire ble det til Ole Gunnar i M 18 og til Trond i M 19/20. Gratulerer!

Se resultater her