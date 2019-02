Mads Marum beste KBK-spiller i NM

MOSS: Mads Marum (20) spilte først en god single mot norgestoeren Peter Rønn Stenseth. 21/12-22/20 vant oslogutten som slet med sømsguttens sikkerhet og kloke spill.

Men det er først og fremst i doublespillene at KBK har et stort talent med blikk for de rette løsningene. Sammen med jevngamle Mattias Xu fra Frogner fikk Mads en tredjeplass etter tap 19/21-16/21 mot de seinere vinnerne Carl Chr. Mork/Sturla Jørgensen fra henholdsvis Asker og Haugerud. Ingen andre par fikk flere poeng mot vinnerne enn Xu/Marum.

I mixed double med klubbvenninne Vilde Espeseth var han enda nærmere finalen. 20/22-21/17-21/18 til Mork/Solvor Jørgensen (Asker/Moss) vitner om en jevn semifinale hvor KBK-spillerne var gode.

Privat

Mads Marum studerer for tiden i Oslo og trener med landslaget der.

Tre medaljer til familien Wåland

På damesiden var det fra KBKs side Wåland det handlet om, først og fremst 18-årige Emma. Hun tok sin første seniormedalje ved å vinne bronse i damesingle. God fart og aggressivitet fra Emmas side, men Bergens Sofia Macsali var for god i semifinalen.

Ellers var damesinglene under KBK-pari. Helene Abusdal var syk hele uka opp mot NM og gikk tom for krefter i kvartfinalen. Vilde Espeseth ble for nervøs og anspent i kvartfinalen mot en velspillende Emilie Sotnes Hamang (Frogner, som seinere vant finalen og kongepokalen.

Privat

Apropos Wåland; Emmas storesøster Marlene (21) og kusine Marie (24) spilte seg fram til semifinalen i damedouble og fikk med seg hjem en gledelig bronsemedalje fra mesterskapet som ble arrangert i Moss.

Revansjlystne

– Vi er revansjelystne, sier KBKs sportslige leder Helene Abusdal kort, og tenker på lagfinalen i slutten av mars. Hun legger til:

– Vi har god bredde i troppen med mange spillere i kvartfinaler og semifinaler, men manglet topplasseringen denne helgen.

Privat

NM-vinnere 2019 ble:

Marius Myhre (Haugerud) – herresingle

Emilie Sotnes Hamang (Frogner) – damesingle

Carl Chr. Mork (Asker)/Sturla Jørgensen (Haugerud) – herredouble

Emilia Nordberg (Sandefjord)/Sofia Macsali (Bergen) – damedouble

Marius Myhre/Aimee Hong (Haugerud) – mixed double

PS! Helene Abusdal fra KBK ble hedret med NBFs Bragdmerke for gode sportslige resultater over lang tid.