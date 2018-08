Grimstad-par vant nytt NM-gull

​Da unge August (21) og Kamilla Austefjord (19) fra Grimstad Seilforening vant NM i Grimstadjolle i 2017, var det overraskende i en klasse som i stor grad har vært dominert av «gamle travere» siden den ble NM-klasse i 1993. At August og Kamilla vant i år igjen, var ikke fullt så overraskende, for August har i mellomtiden markert seg på flere regattabaner og i andre klasser – blant annet i seilsportsligaen.

NM-gull nummer to betyr at det er i ferd med å skje et lite generasjonsskifte i Grimstadjolle, for nok en gang måtte Georgios Nikoltsis og Vidar Ljungstrøm (Grimstad), som til sammen har ni NM-gullmedaljer, se seg slått. Som i fjor måtte de se seg slått av August og Kamilla Austefjord.

Det måtte også en annen veteran i klassen, Bjarne Kristensen fra Grimstad, som for anledningen seilte sammen med Bård Sæthre fra Brevik, gjøre. De tok bronsemedaljene.

Kuling ga utsettelse

Mesterskapet åpnet friskt. Sjøen gikk hvit ute på Groosefjorden og regattasjef Knut Frode Pedersen i Grimstad Seilforening valgte å utsette starten fire timer i påvente og tro på at varselet om løyende vind, skulle slå til.

– Da flåten dro ut på fjorden rundt kl 14:30, var det fremdeles røffe forhold for de gamle båtene med kast opp mot 20 m/sek og bølger som slo inn over de lave baugene og fribordene og fort kunne truet med å fylle cockpit. God seiling gjorde at ingen båter fikk skader, skriver Grimstad Seilforening i en rapport fra NM-et.

Varselet slo til, for etter første kryss i 1. seilas roet vinden seg og løyet til fire–fem m/sek.

Ungdommene vant

To seilaser ble gjennomført og Georgios Nikoltsis og Vidar Ljungstrøm vant begge. Det lå med andre ord an til at veteranene skulle forsvare skansen.

Dagen etter var vinden enda lettere, fra to til fire m/sek, og da var det August og Kamilla Austefjord som trivdes best. Men to seire og to andreplassser mot Nikoltsis/Ljungstrøms ene seier, to 3. plasser og en 5. plass holdt det til nytt NM-gull med ett poengs margin.