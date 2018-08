Nyhus-dobbel senket Donn

KRISTIANSAND: Den satt nokså langt inne, men det ble en tredje seier mot Donn på åtte dager. Etter to seire i 4. divisjon fulgte A-laget i 3. divisjon opp mandag, og sikret dermed også sin femte seier på rad. Donn ble passert på tabellen, det samme ble Staal Jørpeland og Sola, selv om sistnevnte kan gå forbi igjen på onsdag. Avstanden opp til Ørn Horten på topp er nå bare seks poeng.

Fakta: Kampfakta Donn - Vindbjart 1-2 0-1 Markus Nyhus (53 min) 0-2 Markus Nyhus (55 min) 1-2 Andreas Sersland (63 min) Vindbjart: Halvor Homme, Magnus Langerud, Børge Engesland, Halvor Hovstad, Simen Aanonsen, Kjetil Myrvold, Robert Våge Skårdal (Thore Viste Ulstein fra 90 min), Alla Abdallah (Øyvind Løkkebø Gausdal fra 71 min), Markus Nyhus (Peder Andrés Åsemoen Karlsen fra 85 min), Berry Gerezgi (Christian Tveit fra 63 min) Innbyttere, ikke benyttet: Jakub Rysiak, Daniel Tveitaa Johansen, Ishan Skårdal. Gule kort: Gausdal og Aanonsen

Til kampen mot Donn var Magnus Langerud flyttet ned til den ledige høyreback-plassen. Børge Engesland erstattet en skadet Christian Beqiraj Follerås i midtforsvaret, mens nykommer Robert Våge Skårdal fikk plass som indreløper. I mål var Halvor Homme tilbake for første gang siden mai 2016, og han måtte finne tilbake til gamle kunster flere ganger med meget gode redninger i en første omgang der vi hadde ballen mest, men Donn skapte de største sjansene. Nærmest for oss var Markus Nyhus ved et par anledninger, og Børge med en heading etter corner.

Stian Bøe

Det første kvarteret i andre omgang gjorde var vår beste periode i kampen, og der vi sikret seieren. Markus varslet litt om det som måtte komme da han kom seg forbi keeper tidlig, men farten ble for stor og vinkelen for liten. Bare minutter senere spilte vi oss gjennom i midten. Kjetil til Robert til Markus, som satte ballen forbi keeper og inn nede i hjørnet.

Bare to minutter senere så vi kanskje et enda finere angrep da Simen Aanonsen og Alla Abdallah kombinerte på høyrekanten og sistnevnte la et hardt innlegg foran mål. Der kom Markus i fart og styrte ballen i lengste hjørne. Han fikk også enda en mulighet kort tid etter, men da var keeper på plass, og Alle dro til med dagens beste skuddforsøk fra langt hold, dessverre rett mot keeper, som klarte å slå ballen over. Ikke lenge etter fikk keeper Halvor et lite minus på tavla da en klarering langt ute i feltet traff Donns Andreas Sersland og han fikk en enkel jobb med å trille inn 1-2. Den siste halvtimen ble smånervøs, vi klarte ikke å gjenskape angrepene fra starten av omgangen, og Donn var absolutt ikke ufarlige.

Stian Bøe

Magnus fikk vist litt av sine offensive ferdigheter da han driblet seg gjennom hele Donn fra sin backposisjon, men ble stoppet av keeper. Gaus var kommet inn nå og bidro med utallige stusser, Simon fikk en av dem med retning mot mål, men også han ble stoppet i siste liten. Bakerst, etter 89 minutter, var Sondre Nordhagen rask nok til å stoppe en Donner som hadde sneket seg forbi alle de for dagen røde Vindbjart-spillerne. En sliteseier, men de kan være vel så deilige som de litt enklere, nå venter Sandefjord 2 på Moseidmoen mandag 20. august.