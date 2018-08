Inviterer til «Sørlandets vakreste skauløp»

LILLESAND: – En ting er jo selve løpet, men tenk så mange fine turer vi får i forkant! sier løpsgeneral Thor Bylund og ler, men de mange løperne som har møtt opp denne dagen til en rolig gjennomløping av løypa er helt enige.

8. september arrangeres Olasheiløpet i Lillesand, med to distanser: 15,8 km og 9,5 km, i det arrangøren kaller "Sørlandets vakreste terreng". Man må løpe selv for å kunne avgjøre om det virkelig er det vakreste, men sikkert er det at man får en unik ferd fra hav til hei.

Olasheiløpet arrangeres for åttende gang og har blitt et populært løp å få med seg, ikke bare for lillesandere, men for løpere fra alle sørlandsbyene og bygdene.

Torolf Kroglund

Ikke minst er det mange som har blitt med på de fastsatte treningsturene, hvor man får løpe gjennom løypa og bli kjent med den. Ettersom deler av løypa går gjennom vernede naturområder er det begrenset antall ganger med organiserte turer arrangøren kan gjøre. Denne dagen er det en god gjeng som er med. Løpeværet er bortimot perfekt, med sol og likevel med det herlige friske høstdraget i lufta.

Vi løper noenlunde samlet og stopper på alle steder det er postkasse med bok hvor man skriver seg inn. Det gjør man selvsagt ikke på selve løpet, men nå når tempoet er slik at man kan snakke sammen, samtidig som man løper har man tid til å se seg litt rundt og nyte utsikten.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Torolf Kroglund

– Det var derfor vi startet opp med dette løpet for sju år siden, forteller Bylund, som sammen med sine løpekamerater undret seg over den manglende sammenhengen mellom de fine løypene og det lave antallet andre mennesker de møtte på sine løpeturer.

– Det er jo det klassiske det; vi overser det som ligger nærmest, sier løpsgeneralen.

Selv røyk han akilles-senen i vinter, men er nå tilbake og har tenkt å "bare gjennomføre" i år.

Torolf Kroglund

Noen av dem som løper denne dagen har løpt flere ganger før og vil konkurrere med sin egen tid, mens noen aldri har løpt før og følger nøye med på hvor vi løper.

– Det blir veldig godt merket - og det er mange vakter rundt, så det skal være umulig å løpe seg vill. Sånn sett så er det nettopp din sjanse til å sjekke ut om dette virkelig er Sørlandets vakreste terreng, uten å måtte bekymre deg for hvor løypa går, sier Bylund.