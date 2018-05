Vant Hamresanden-løpet også i år

KRISTIANSAND: 1238 entusiaster var i sving i torsdagens karuselløp. I tillegg løp 89 i Barnas karusell.

I normalløypa ble det, som i fjor, solid seier i kvinneklassen til Kjersti Karoline Danielsen (13.18), foran Amalie Lekva (14.17), Kathrine Martinsen (14.36), Camilla Kjelleberg Netland (14.41) og Monica Mjåland Thortveit (15.01).

Hos herrene ble det seier til Sebastian Daland (11.57), foran Christian Bøen (12.01), Kristoffer Pettersen (12.08), Ruben Torsøy Jenssen (12.31) og Petter Marki Erichsen (12.44).

«Milslukeren», tilbudet om å løpe to runder, hadde god oppslutning. Hele 193 valgte lengste løype denne kvelden.

På denne distansen (7,2 km) ble det hos kvinnene klar seier til Anne Kari Borgersen (31.02), foran Christine Elisabeth Jacobsen (31.57) og Inger Britt Bakstad (33.26).

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Hos herrene ble det, som i fjor, seier til Johnny Stensvold (25.45), foran Simen Koland (26.07) og Øystein Granbu Lien (26.33).

Lokalsporten loddet som vanlig stemningen under arrangementet.

Johnny Stensvold (45), vinneren av Milslukeren, herrer

Fikk du presset deg godt i dag?

– Ja, jeg fikk presset meg maksimalt. Jeg gikk kjapt ut, og så holdt jeg følge med Simen Koland (29) i to-tre kilometer, og deretter tok jeg teten alene.

Amalie Lekva (21)

Hva er nøkkelen til de gode tidene?

– I karusellen gjelder det å ha en god rygg å løpe etter. Og ellers må man gi på, spesielt på de siste kilometerne.

Victoria Nordstrøm (7)

Løper du mye?

– Det er mest på sommeren, og når jeg har det travelt. Ellers trener jeg kampsporten taekwondo og håndball.

Hege Cecilie Tveide Jensen (44)

Hva setter du pris på med dette løpet?

– Det er at man kommer seg ut, og at man får beveget seg. Hamresanden er et veldig fint område. Men jeg bor i Vågsbygd, og jeg synes det er litt langt å sykle fra og til dette stedet. Det er best for meg med bil i dag.

Kjetil Norby (53)

Hva liker du med dagens løp?

– Det er fin variasjon med gress, stier og sand. Det er godt å ha ei litt flat løype, for da får man bedre tider!

Kristian Emanuelsen (33), arrangør fra NOV

Hva er spesielt med løypa i dag?

– Den er nesten helt flat. Man får prøvd seg i motvind og på sand!

Hva sier folk om løp her ute?

– Folk smiler og er fornøyde. Det er sol og god stemning. Og folk sier de liker Hamresanden!

Kommende løp er Walthers løype tirsdag 8. mai i Baneheia. Og så er det Skau-Skau-løpet tirsdag 15. mai.

Resultater – Vanlig løype (3,6 km)

K10-14

-Ada GranumEgen bedrift19.42

-Elin HovetNOVFullført

-Elisabeth KivleEgen bedriftFullført

-Ella FerningEgen bedriftFullført

-Ine EvensenTelesportFullført

-Kaja EliassenØvrebø vgsFullført

-Lotte AxelsenLærerneFullført

-Marte Mørch KorslundEgen bedriftFullført

-Pia EierslandEgen bedriftFullført

-Sara Orf VenæsEgen bedriftFullført

-Therese Tjessem AaneslandEgen bedriftFullført

K15-19

1Camilla Kjelleberg NetlandEgen bedrift14.41

2Mari Ellefsen FrikstadEgen bedrift15.13

3Ida RolandEgen bedrift15.40

4Lina SæbøVA Fylkeskommune18.02

5Hege KlunglandPer Klungland20.25

-Amalie EriksenEgen bedriftFullført

-Ingrid Synnøve EkornåsvågEgen bedriftFullført

-Malin BergersenStudentFullført

-Nora Bugge KvernmoEgen bedriftFullført

-Sara StrayEgen bedriftFullført

K20-24

1Amalie LekvaLøplabbet14.17

2Benedicte SveinallStudent17.06

-Cecilie KristoffersenEgen bedriftFullført

-Emma Sofie Wang MidbrødStudentFullført

-Inger Marie RypestølEgen bedriftFullført

-Ingrid ThorkildsenNikkelverketFullført

-Silje AanensenEgen bedriftFullført

K25-29

1Emeline Benedicte FredriksenTrimtex15.41

2Malene KleivenSørlandet Sykehus17.09

3Tonje BjoraaMizuno Norge17.41

4Marita HegglandEgen bedrift17.46

5Hanne StilandVennesla kommune17.53

6Eli Olavsdotter NomelandKPMG Kr.sand18.02

7Silje BøenKr.sand kommune18.48

8Sofie EidskremKPIL19.18

9Julie FeøyEgen bedrift19.57

10Malin Frestad NygaardViaNova Kr.sand20.13

11Ingjerd TønEgen bedrift20.37

12Camilla SolgaardVennesla kommune20.46

13Stine GrønaasenVennesla kommune22.53

14Stine LindøPhonero23.56

15Vilde Christina EksePhonero24.10

16Tonje LitsheimKr.sand kommune27.23

-Hanne MoenKr.sand kommuneFullført

-Heidi Hegland ValleNordeaFullført

-Hilde Rakel FarestadNorgesplasterFullført

-Ida Ruud JohnsenTollvesenetFullført

-Ida Ulrikke ValandUiAFullført

-Kristina BerganeKPILFullført

-Kristina HumborstadTeam MosjonFullført

-Kristine BørvikEgen bedriftFullført

-Line DokkedalPhoneroFullført

-Lone Ljøstad NilsenEgen bedriftFullført

-Maria KimestadMizunoFullført

-Marita Kaarstad SannarnesEgen bedriftFullført

-Marte HaugenKPILFullført

-Marthe Hoxmark WilsonPhoneroFullført

-Miriam SandtveitKSIFullført

-Silje RefsnesEgen bedriftFullført

-Susanne HaugeEgen bedriftFullført

-Therese AndersenEgen bedriftFullført

-Therese LieKruse SmithFullført

-Torill HolmSongdalen kommuneFullført

K30-34

1Kathrine MartinsenEgen bedrift14.36

2Synnøve ThomassenTangen vgs16.18

3Ingrid Eide NatvigSørlandet Sykehus17.27

4Anette BirkelandKr.sand kommune18.14

5Helene JägerSørlandet Sykehus19.23

6Siri SkjebstadVennesla kommune19.36

7Sofie LohnePhonero19.39

8Wioleta MysykKr.sand kommune20.00

9Vibeke GolfFIKO22.10

10Maria NærdalVennesla kommune22.36

11Birgit HommeStatbil27.05

12Gry Anette LillestøKr.sand kommune27.23

-Caroline AndersenPhoneroFullført

-Caroline BreidenthalCowiFullført

-Caroline ThorstensenEgen bedriftFullført

-Helle NordhagenSørlandet BBLFullført

-Ingrid LandsverkEgen bedriftFullført

-Jenny PaulsenKr.sand kommuneFullført

-Johanne Røssland NupenSørlandet SykehusFullført

-Karoline Sørum FinslandEgen bedriftFullført

-Katrine SelandKr.sand PolitiFullført

-Kristine Marie RingsbyHarestua BarnehageFullført

-Margot Therese LandeMHWirthFullført

-Marie GreivstadKr.sand kommuneFullført

-Mariell Holmen WaagønesEgen bedriftFullført

-Marit Sofie OselandSørlandet SykehusFullført

-May Linn LangeidTollvesenetFullført

-Monica HannaasSørlandet SykehusFullført

-Renate BekkelienErnst & Young Kr.Fullført

-Trine BjørkåsEgen bedriftFullført

K35-39

1Kjersti Karoline DanielsenEgen bedrift13.18

2Monica Mjåland ThortveitEgen bedrift15.01

3Elisabeth GillKr.sand kommune15.03

4Hege Hennig LundeEgen bedrift17.43

5Elisabeth Haarr DønnestadRepstad18.29

6Kristin ØygardenFundament19.05

7Astrid Grønås GranumEgen bedrift19.37

8Ingvild FormoMHWirth21.47

9Ingvill TjernøPhonero22.17

10Anne Helene KahrsMerkantil Service23.03

11Merete Cathrine GranlyEgen bedrift24.15

12Marte Karen Hiorth JohnsonVA Fylkeskommune26.00

-Åshild JohannessenKr.sand kommuneFullført

-Beate LygreSørlandet SykehusFullført

-Birgit Wigstøl KjelsrudPhoneroFullført

-Christine Ruud FjellheimNOVFullført

-Edle MonanMerkantil ServiceFullført

-Else Irene MoeKr.sand kommuneFullført

-Hilde ThomassenHarestua BarnehageFullført

-Hilde TønnesenPhoneroFullført

-Karianne ØienStudentFullført

-Kathrine FærestrandKr.sand kommuneFullført

-Kristin Solås SvendsenVA VegvesenFullført

-Lena Charlotte KårikstadSørlandet SykehusFullført

-Lis Barbro NylandKPMG Kr.sandFullført

-Lovise PedersenEgen bedriftFullført

-Maria Therése AndrénKildenFullført

-Randi FørelandKr.sand kommuneFullført

-Randi JakobsenEgen bedriftFullført

-Reidun MoiEgen bedriftFullført

-Silje Helene SmefjellEgen bedriftFullført

-Siv Hege MøllSørlandet SykehusFullført

-Sunniva FinnePhoneroFullført

-Tamara VillanuevaSparebanken SørFullført

K40-44

1Solfrid Berg HovdenKr.sand kommune16.50

2Hafdis HelgadottirUiA17.25

3Cathrine SkarpeidSørlandet Sykehus18.30

4Anita MorkaEgen bedrift20.27

5Merete StrømKr.sand kommune22.39

6Marianne BøePosten23.13

7Ida Camilla Egeland NordhagenEvry24.52

8Hanne BerlingEgen bedrift25.06

9Cecilie TellefsenKirkens Bymisjon38.53

-Almira DzogovicKr.sand kommuneFullført

-Gry ØvreeideEgen bedriftFullført

-Hege Cecilie JensenKr.sand kommuneFullført

-Hilde FuruborgKr.sand kommuneFullført

-Inger Lise SkogenEgen bedriftFullført

-Kirsten StensvoldEgen bedriftFullført

-Kirsti DvergsnesSeafrontFullført

-Kristin Anette HegglandSpareBank1-SR-BankFullført

-Kristine BarbølEgen bedriftFullført

-Laila SkarpholtEgen bedriftFullført

-Linda BomannEgen bedriftFullført

-Linda KleivkåsEgen bedriftFullført

-Linn Carina DalandEgen bedriftFullført

-Marie ReiråskagTeam MosjonFullført

-Monica HauglandEgen bedriftFullført

-Rannveig FolleråsOasen skoleFullført

-Solgunn BerstadSørlandet SykehusFullført

-Stine Borgen NilsenKr.sand PolitiFullført

-Tove GranmoEgen bedriftFullført

-Veronica B. PedersenKr.sand kommuneFullført

K45-49

1Grethe FredvikLærerne15.50

2Aud Sørbø AuslandLærerne16.16

3Tanja SæbøKr.sand kommune17.23

4My Choi HsiungSørlandet Sykehus17.41

5Hanne Therese EkraLærerne17.50

6Bodil Kvernenes NørsettEgen bedrift18.08

7Merete Bryn BruskelandTangen vgs18.27

8Jenny AamodtOneCo18.28

9Linda MustEgen bedrift19.57

10Åse Aud M. NyhusNikkelverket20.06

11Nina Sandø KlunglandPer Klungland20.26

12Cathrine KrügerVA Fylkeskommune21.00

13Cathrine MurstadNye veier21.22

14Hilde Honoré LangeidVennesla kommune22.50

15Marit EivindsonTangen vgs23.10

-Agnes Zahl-OlsenKr.sand kommuneFullført

-Anne-Grete SvingenUiAFullført

-Åse Hasselberg KorsmoKr.sand kommuneFullført

-Birgit EliassenØvrebø vgsFullført

-Cecilie K. KallebergKr.sand kommuneFullført

-Elin FossliSørlandet SykehusFullført

-Elin Willoch MolleSeafrontFullført

-Hege HartvigsenAgder EnergiFullført

-Heidi JordanKr.sand kommuneFullført

-Heidi ØstensenGumpen GruppenFullført

-Heidi SkeaNikkelverketFullført

-Inger Margrethe AxelsenKr.sand kommuneFullført

-Janne Kathrine Wongraven-DeansPhoneroFullført

-Janne StiansenKr.sand kommuneFullført

-Karen MortensenUiAFullført

-Lillian EikelandElkem FiskaaFullført

-Linda Varhaug RøsnesKr.sand kommuneFullført

-Marianne HumborstadStatbilFullført

-Marit AmundsenCameron SenseFullført

-Mette IglandKvadr. skolesenterFullført

-Nina FosseDagfin SkaarFullført

-Randi Marie RypestølHellvik HusFullført

-Signe Lill AndersenKr.sand kommuneFullført

-Siri Berhus JohansenOneCoFullført

-Thuy DinhHennig-Olsen IsFullført

-Torunn Vasveen HenriksenKr.sand kommuneFullført

-Unni MyrstadKr.sand kommuneFullført

K50-54

1Marit GausdalHG-Bygg16.22

2Bente Gullsmedmoen HaugeLærerne16.47

3Anne Lill E. TøfteEgen bedrift17.29

4Tone EllingsenKr.sand Politi18.16

5Anne Kirsti BrekkeElkem Fiskaa18.26

6Annie UllahKirkens Bymisjon19.51

7Toril BrantzegCameron Sense20.09

8Rita HolstMizuno Norge21.16

9Marianne SvendsenEgen bedrift23.05

10Inés LundTangen vgs24.20

11Beate K. SkarbøKr.sand kommune25.18

-Agnete Rieber-MohnNikkelverketFullført

-Amelia Garzon OsorioEgen bedriftFullført

-Anne Catrine VollenBerg-HansenFullført

-Anne Kate UglandEgen bedriftFullført

-Anne Randi HaugejordenKildenFullført

-Anne Sofie KaalandTollvesenetFullført

-Anne-May H. GybergTeam MosjonFullført

-Annett Theiss SøgaardKruse SmithFullført

-Astrid VegusdalVA VegvesenFullført

-Beate Kristin TverslandKr.sand kommuneFullført

-Birte EierslandEgen bedriftFullført

-Bjørg Kari HauglandNikkelverketFullført

-Brita HansenKr.sand PolitiFullført

-Camilla MidbrødSørlandet SykehusFullført

-Christin Fast AndersenEgen bedriftFullført

-Elin Bjerge HansenAgder EnergiFullført

-Elin Søberg StubstadKr.sand kommuneFullført

-Elise StraySørlandet SykehusFullført

-Frøydis Nordgård VikUiAFullført

-Grete Sætre BruheimEgen bedriftFullført

-Grethe-Lill LundeSørlandet BBLFullført

-Guri SæterlidTeam MosjonFullført

-Heidi AabelHuntonitFullført

-Helle GrytvikVismaFullført

-Ingebjørg Toft NæssVA VegvesenFullført

-Inger Lene HøgsethKr.sand kommuneFullført

-Inger Lise HæråsRevisjon SørFullført

-Ingunn SolborgNikkelverketFullført

-Ira Therese ThorkildsenEgen bedriftFullført

-Irene Bjerge HansenEgen bedriftFullført

-Kari HauglandVestre TorvFullført

-Kirsti Fidje NilssenKr.sand kommuneFullført

-Kristin Eidem PedersenTilsynsgampeneFullført

-Lena LersveenColor LineFullført

-Lene ValvikEgen bedriftFullført

-Linda AndreassenRadissonBlu CaledonienFullført

-Margareth WathnePostenFullført

-Mari-Anne HallandvikKr.sand kommuneFullført

-Marianne HommeEgen bedriftFullført

-Marianne NymoEgen bedriftFullført

-Marit Kristin B. LundSørlandet SykehusFullført

-Marit NorbyKr.sand kommuneFullført

-Marit StedjanEgen bedriftFullført

-Mona AluwiniKr.sand kommuneFullført

-Mona KristensenVA FylkeskommuneFullført

-Mona NordvikEgen bedriftFullført

-Mone StusvigEgen bedriftFullført

-Monica KnudsenEgen bedriftFullført

-Monica Lunde OlsenEgen bedriftFullført

-Randi Anita AanensenEgen bedriftFullført

-Randi Helen VågenesEgen bedriftFullført

-Riina UpsalEgen bedriftFullført

-Shahba LatifKr.sand kommuneFullført

-Siv Reiersen SamuelsenKr.sand kommuneFullført

-Siw Irene LerstadKr.sand kommuneFullført

-Solveig SchiaKr.sand kommuneFullført

-Tone KjønniksenVA FylkeskommuneFullført

-Ulla BenjaminsenEgen bedriftFullført

-Unni-Merethe KaarigstadSparebanken SørFullført

-Wenke AuglandKr.sand kommuneFullført

K55-59

1Unn LjøstadSørlandet Sykehus16.28

2Tone MosbergNorgesplaster17.44

3Turid Bråthen BerglundSørlandet Sykehus19.26

4Gro HaatveitValle Sparebank21.07

5Frøydis Aslagsen TønnessenTTS Marine23.31

6Toril BenjaminsenEgen bedrift24.09

-Ann Brit HoslemoTrucknor Kr.sandFullført

-Anne Grete MjålandKr.sand kommuneFullført

-Annette TryfossEgen bedriftFullført

-Åse BendiksenHuntonitFullført

-Barbro BerntsenNikkelverketFullført

-Bente Meberg GranKr.sand kommuneFullført

-Bente Norheim AbrahamsenSørlandet SykehusFullført

-Berit Eikaas IngebretsenTeam MosjonFullført

-Brita Kling CeliusEgen bedriftFullført

-Brith Jorun ÅteigenMHWirthFullført

-Britt Hilde HattremRadissonBlu CaledonienFullført

-Britt Langenes EfjestadSøgne kommuneFullført

-Ester Tufte LarsenKr.sand kommuneFullført

-Eva MoenEgen bedriftFullført

-Eva Sæthern ArnebergKvadr. SkolesenterFullført

-Gerd Eftevåg BjørgeMHWirthFullført

-Grete Iren BjørkåsEgen bedriftFullført

-Inger Helen HorsgårdKr.sand kommuneFullført

-Inger OlsenLærerneFullført

-Janne Johansen LieKr.sand kommuneFullført

-Jorunn StokkaEgen bedriftFullført

-Jorunn SvestadEgen bedriftFullført

-June ØsterhusITE ØsterhusFullført

-June PettersenMerkantil ServiceFullført

-Kari Ann Solum JakobsenVA FylkeskommuneFullført

-Kari ObrestadSørlandet SykehusFullført

-Kjersti Aulin HeggemAgder EnergiFullført

-Konstanse SkeieMHWirthFullført

-Laila AsbjørnsenEgen bedriftFullført

-Laila RøinåsEgen bedriftFullført

-Lillian LieEgen bedriftFullført

-Lisbeth FrivoldAgder TaxiFullført

-Liv Astri JørgensenLærerneFullført

-Liv Kari I. KarlsenEgen bedriftFullført

-May Tove AndveINITEKFullført

-Merete HaukomAir ProductsFullført

-Mette UnderlandEgen bedriftFullført

-Mona Bruun JohansenEgen bedriftFullført

-Mona GuttormsenMulti RegnskapFullført

-Nina S. HaagensenAgder EnergiFullført

-Olga Ellin JahnssonVennesla kommuneFullført

-Oona MyhreMerkantil ServiceFullført

-Ragnhild AasenBerg-HansenFullført

-Sidsel KvernmoSørlandet SykehusFullført

-Solveig Irene KileKr.sand kommuneFullført

-Tanja Stine BachmannKr.sand kommuneFullført

-Tone Liv Garcia De PresnoAgder EnergiFullført

-Torhild HenriksenEgen bedriftFullført

-Vera Ringdal FolkvordKr.sand PolitiFullført

-Wenche MyklandTrucknor Kr.sandFullført

-Wenche UllandEgen bedriftFullført

-Wenche WessmanRevisjon SørFullført

K60-64

1Hanne Katinka HofgaardKr.sand kommune17.06

2Margaret Anne HealdKr.sand kommune17.33

3Marit PenneKr.sand kommune20.57

4Reidun KlunglandCameron Sense22.05

-Anne Gro TengesdalStatbilFullført

-Anne IsaksenEgen bedriftFullført

-Anne Karin BrinkEgen bedriftFullført

-Anne Karin DanielsenAgder EnergiFullført

-Anne Wenche HagenVaroddFullført

-Anne-Grete UglebakkenEgen bedriftFullført

-Annie H. VigsnesKr.sand kommuneFullført

-Arnhild TrygslandEgen bedriftFullført

-Astri RuudSchenkerFullført

-Aud Reidun HøigaardEgen bedriftFullført

-Berit H. MikalsenSørlandet SykehusFullført

-Elin R. Langøy IlebekkSørlandet SykehusFullført

-Ellinor VedalTollvesenetFullført

-Else BordenEgen bedriftFullført

-Grethe Helene EieslandOneCoFullført

-Helle B. LundAgder EnergiFullført

-Ingrid IglebekkVA VegvesenFullført

-Ingunn BorøyOSM OffshoreFullført

-Janne Hagen VangStatbilFullført

-Janne S. KøberVA VegvesenFullført

-Kari Bergstad TredalNordicFullført

-Kari FrøylandMHWirthFullført

-Kirsten B. FauskeKr.sand kommuneFullført

-Kjellaug FjordheimSørlandet BBLFullført

-Kjellaug GorisDNBFullført

-Klara SløgedalStatbilFullført

-Lisbeth TeigsethKvadr. SkolesenterFullført

-Maria Stokkeland SøbyeSørlandet SykehusFullført

-Marianne StrømstadKr.sand kommuneFullført

-Marie Kristin HaarrSongdalen kommuneFullført

-Marit NotlandHandelsbankenFullført

-May-Britt FarestadNorgesplasterFullført

-Nina RibeEgen bedriftFullført

-Oddbjørg Johanne MoeAquaramaFullført

-Ragnhild LindelandDNBFullført

-Sigrun FossheimSørlandet SykehusFullført

-Siri Marianne CowardStatbilFullført

-Solfrid AndersenSørlandet SykehusFullført

-Solfrid StavsethSiAFullført

-Sunniva AabelKr.sand kommuneFullført

-Susanne JohannessenKr.sand kommuneFullført

-Thorhild Løvdal GundersenTeam MosjonFullført

-Tone Marie SpikkelandEgen bedriftFullført

-Torhild RypestølSørlandet SykehusFullført

-Torill Rinaldo UllebergMerkantil ServiceFullført

-Torunn EvensenBerg-HansenFullført

-Unni OsnesEgen bedriftFullført

-Wenche HaalandEgen bedriftFullført

K65-69

1Gretha HallarenKr.sand kommune22.00

2Eli Sandbakken OftedalNorconsult23.20

3Nina Gjærum ReinhardtKr.sand kommune24.36

4Maria SyvertsenEgen bedrift27.42

5Bjørg Ellingsen NordlieIdrettens30.00

-Alfrid HånesKr.sand kommuneFullført

-Anne Marie LøvslandKr.sand PolitiFullført

-Anne Marit AasKr.sand kommuneFullført

-Anne-Britt VaboEgen bedriftFullført

-Anni LundenEgen bedriftFullført

-Arina AxelssenEgen bedriftFullført

-Arny DanielsenKr.sand kommuneFullført

-Berit Lauvrak DaleSørlandet SykehusFullført

-Bjørg AurebekkVA FylkeskommuneFullført

-Bjørg EndresenSørlandet SykehusFullført

-Bjørg MæselSørlandet SykehusFullført

-Bjørg-Eirin KilanderOptimeraFullført

-Elin Glad BalchenEgen bedriftFullført

-Ellen KnutsenSørlandet SykehusFullført

-Ellen PauschertKr.sand kommuneFullført

-Ellen SmestadEgen bedriftFullført

-Elna SkjebstadDNBFullført

-Gerd Vigdis SlettedalSørlandet SykehusFullført

-Hildur HåverstadSørlandet SykehusFullført

-Hildur Toft SundtjønnNikkelverketFullført

-Ingeborg Elise RojahnEgen bedriftFullført

-Inger Knutsen TønneSørlandet SykehusFullført

-Inger Lise OsmundsenTelesportFullført

-Inger Marie OudalstølCameron SenseFullført

-Ingunn SkogstadEgen bedriftFullført

-Jorunn VojeElkem FiskaaFullført

-Kari HalvorsenEgen bedriftFullført

-Kari KjelleEgen bedriftFullført

-Karin Bente HålandEgen bedriftFullført

-Karin Elisabet HildénSørlandet SykehusFullført

-Karin Elisabeth KlungresethSørlandet SykehusFullført

-Karin Helene RomselandLærerneFullført

-Kathe Skjelbred JacobsenDNBFullført

-Kirsten AndersenEgen bedriftFullført

-Kirsten FinnestadEgen bedriftFullført

-Kirsten SalthaugRambøll NorgeFullført

-Kjersti Aakre OrdingEgen bedriftFullført

-Lill VedalEgen bedriftFullført

-Liv TenningenTeam MosjonFullført

-Magnhild IglebækStatbilFullført

-Mari Elisabeth NøklebyStatbilFullført

-Mette Mørk LierEgen bedriftFullført

-Møyfrid SandvikEgen bedriftFullført

-Ragnhild LudvigsenUiAFullført

-Randi S. FosselieEgen bedriftFullført

-Randi ThomassenHuntonitFullført

-Reidun FidjeLærerneFullført

-Reidun Rosander TønnesenEgen bedriftFullført

-Solveig RasmussenSørlandet SykehusFullført

-Solveig S. TorjusenLærerneFullført

-Sølvi EvensenEgen bedriftFullført

-Tone Heggstad RoaldGjesteklasseFullført

-Torunn SteinvikColor LineFullført

-Unni LindebergDNBFullført

-Vibeke Holme TjømSørlandet SykehusFullført

K70-74

1Randi Steen HarstadLærerne20.54

2Brith NorumArkiv21.27

3Bjørg Reidun RolandUiA27.26

3Marit GrindheimStatbil27.26

-Adriana GandolaVA FylkeskommuneFullført

-Ann Kate AskildsenSongdalen kommuneFullført

-Ann-Britt Skår DahlLærerneFullført

-Anne Sofie GrindlandPensjonistFullført

-Anne-Elisabeth JørgensenSongdalen kommuneFullført

-Åse Holmen NybergEgen bedriftFullført

-Åse ReinertsenEgen bedriftFullført

-Aslaug MosbyKr.sand kommuneFullført

-Aslaug WandsvikOptimeraFullført

-Berit Bogstrand HansenSørlandet SykehusFullført

-Berit TønnessenMHWirthFullført

-Berit VesterhusKr.sand kommuneFullført

-Bjørg Elisabeth OlsenUiAFullført

-Brita Stav JohanssenLærerneFullført

-Edel Gladys HolteTollvesenetFullført

-Eldbjørg LarsenOceaneering RotatorFullført

-Elin Aaberg JohansenEgen bedriftFullført

-Eva HaugedalEgen bedriftFullført

-Eva Wullum FosselieLærerneFullført

-Grethe Marie LienStatbilFullført

-Gro SkogenKr.sand kommuneFullført

-Helle Elise MoeEgen bedriftFullført

-Inger Britt HandegardMHWirthFullført

-Inger-Grethe VaboCaverion NorgeFullført

-Ingjerd WiggenEgen bedriftFullført

-Ingunn Orø HauglandSørlandet SykehusFullført

-Jorun RoaldEgen bedriftFullført

-Karin FedericiAgder EnergiFullført

-Laila O. KarlsenEgen bedriftFullført

-Lili Margrethe JohansenEgen bedriftFullført

-Lillian Helene NordbyKr.sand kommuneFullført

-Liv Irene FlaatenEgen bedriftFullført

-Liv JakobsenKr.sand PolitiFullført

-Liv Jorun Østerberg AsklandKr.sand kommuneFullført

-Liv SkrettingEgen bedriftFullført

-Marit Lauvrak EllefsenDNBFullført

-May Britt MonanEgen bedriftFullført

-Randi MellingsæterDagfin SkaarFullført

-Rannveig Opsal NielsenEgen bedriftFullført

-Rose JohansenRadissonBlu CaledonienFullført

-Signe LundeEgen bedriftFullført

-Siri HenriksenLærerneFullført

-Tordis LarsenCBFullført

-Turid GjerustadSørlandet SykehusFullført

K75-79

-Anne Marie SaaghusEgen bedriftFullført

-Anne Marie SandøKr.sand kommuneFullført

-Bjørg Lillian HommeEgen bedriftFullført

-Bjørg StaalesenEgen bedriftFullført

-Ellinor MikalsenHuntonitFullført

-Ester HauglandEgen bedriftFullført

-Frøydis EkelandEgen bedriftFullført

-Inger FlatestølEgen bedriftFullført

-Reidun ØstervoldLærerneFullført

-Rose DunsethEgen bedriftFullført

-Signe I. FredwallHuntonitFullført

-Sigrunn StedalEgen bedriftFullført

K80-84

-Britt Høyer-JonassenEgen bedriftFullført

-Eva BujordetJernbanenFullført

-Gudveig JørundlandLærerneFullført

-Ingrid PettersenKr.sand kommuneFullført

-Solveig HaslerudNordeaFullført

-Sylvi HilleEgen bedriftFullført

K85-89

-Signe Bjørg RefsnesEgen bedriftFullført

M10-14

-Adrian SkøienEgen bedrift22.00

-Even EngerEgen bedrift19.42

-Harald EkornåsvågEgen bedriftFullført

-Jakob JohannessenMacGregorFullført

-Magnus Gill JohnsenEgen bedriftFullført

-Sebastian jensenEgen bedrift19.43

M15-19

1Sebastian DalandEgen bedrift11.57

2Tobias Alnæs HovenSkoleelev14.25

3Herman von der OheEgen bedrift14.45

4Hallvard BrekkaEgen bedrift15.44

5Rikard HanssenEgen bedrift16.27

6Jarle SveinallOneCo17.44

7Marcus EriksenStudent17.48

-Joakim Nesdal JonassenHennig-Olsen IsFullført

M20-24

1Abraham PettersenEgen bedrift13.48

2Kristoffer Braathen SannesEgen bedrift15.11

3Simen AleksandersenStudent15.32

4Mads Wendel ScheieTelesport16.23

5Anders HaugenKSI16.40

6Ole Asbjørn BybergElkem Fiskaa17.06

7Aleksander ByeNikkelverket18.15

M25-29

1Ruben Torsøy JenssenStudent12.31

2Petter Marki ErichsenKSI12.44

3Simon KnutsenEgen bedrift12.49

4Ørjan Svaland AasLærerne13.22

5Sondre OlsenEgen bedrift14.16

6Even Kraft WirschingStudent14.23

7Martin JacobsenLSK14.30

8Espen GrundetjernUiA14.40

9Joakim SkoltPwC15.59

10Christian MangsethEgen bedrift16.01

11Erlend FalckPwC16.52

12Andreas SolgaardEgen bedrift17.07

13Marius TraaholtPhonero17.30

14Karsten ValandRejlers18.41

15Geirmund GlendrangeKPMG Kr.sand18.46

16Halvor Haatveit HovetEgen bedrift20.23

17Nicolay AaseSecuritas22.18

-Christian RindenGumpen GruppenFullført

-Freddy OpheimEgen bedriftFullført

-Henning VekterliEgen bedriftFullført

-Kristoffer HaugeEgen bedriftFullført

-Marius Trons???NordeaFullført

-Robin BårdsenMerkantil ServiceFullført

M30-34

1Kristoffer PettersenEgen bedrift12.08

2David OmaElkem Fiskaa13.42

3Arnfinn JensenNHO14.13

4Kristian EmanuelsenNOV14.18

5Eirik EmanuelsenNOV14.29

6Kai Ådne KostølMHWirth15.17

7Morten TveitRambøll Norge15.20

8Morten TryfossPhonero15.46

9Ferdinand FredriksenEgen bedrift15.50

10Joachim NordlieEgen bedrift15.55

10Mathias SvindlandEgen bedrift15.55

12Thomas AksnesCameron Sense16.16

13Ola AlmvikSørl. Bilv. Mekonomen16.30

14Daniel BentsenEgen bedrift16.43

15Erik EftevågSørl. Bilv. Mekonomen16.54

16Lars Wensell HamrePhonero17.11

17Trond SolbergEgen bedrift17.34

18Thomas AlvseikeGumpen Gruppen18.02

19Kristoffer JahnsenSecuritas19.29

20Vegar SakseidEgen bedrift19.35

21John Thomas FørelandEgen bedrift20.50

-Alexander SimonsenSørlandet SykehusFullført

-Atle AasgaardRambøll NorgeFullført

-Haakon MoenKr.sand kommuneFullført

-Jan Erik OsnesEgen bedriftFullført

-Kjell Yngve OlsenPhoneroFullført

-Kristian MydlandMHWirthFullført

-Mads Ljøstad NilsenEgen bedriftFullført

-Stian Klingsheim SundalNordeaFullført

M35-39

1Christian BøenEgen bedrift12.01

2Jan AsklandLærerne13.32

3Arne KristoffersenKr.sand kommune13.40

3Stefan JensenEgen bedrift13.40

5Samuel VingerhagenSweco Grøner13.50

6Geir Vidar JeppestølHuntonit14.00

7Helge TønnessenKBR14.09

8Paul JohannessenMacGregor14.15

9Steffan BjørnaråEgen bedrift14.26

10Christian NordgårdEgen bedrift14.32

10Magne SørvigLSK14.32

12Tov RambergEgen bedrift14.42

13Daniel JacobsenEgen bedrift15.36

14Rolf ØygardenKr.sand Dyrepark16.08

15Magnus Bjorå KjelvikEgen bedrift16.19

16Christian SkomedalEgen bedrift16.23

17Steffen EriksenEgen bedrift16.50

18Oddvar EivindsonEgen bedrift17.35

18Thomas DønnestadRepstad17.35

20Mads HatlevikUiA17.49

21Miguel PereiraNOV18.03

22Andreas BorgersenMizuno18.42

23Abilio AraujoNOV19.17

24Thomas ZachariassenSørlandet Sykehus20.12

25Eivind EgeElkem Fiskaa20.32

26Kay Arne SøgårdSørlandet Sykehus20.37

27Anders HægelandTratec Norcon20.52

28Hans Olav SønderlandPhonero20.53

29Roar NilsenEgen bedrift22.03

30Terje SkøienEgen bedrift22.05

31Fredrik GarmannslundSørlandet Sykehus22.41

-Amund Berg MehrenReber Schindler HeisFullført

-Espen NilsenFalck HelseFullført

-Kristian JortveitNikkelverketFullført

-Markus MedinaNikkelverketFullført

-Martin NerheimOneCoFullført

-Morten BentsenSongdalen kommuneFullført

-Morten SongedalVA VegvesenFullført

-Stein Ove PedersenMulti RegnskapFullført

-Svein Arild SyvertsenEgen bedriftFullført

-Tor-Aage LukashaugenKr.sand kommuneFullført

-Tore FerningPhoneroFullført

M40-44

1Jon-Egil EngerEgen bedrift12.47

2Jostein MoeElkem Fiskaa13.20

3Andreas JølstadSørmegleren14.00

4Trond Arne BergEgen bedrift15.07

5Terje HeiselTratec Norcon15.40

6Ingvald GrimstveitEgen bedrift16.00

7Tom JensenEgen bedrift16.07

8Kjetil PaulsenKr.sand kommune16.17

9Marius WestgaardLærerne16.26

10Glenn AateigenEgen bedrift16.31

11Lars KorslundUiA16.54

12Arne BakkeEgen bedrift16.58

13Håvard WiigSørlandet Sykehus17.14

14Roald VisserRPC Packaging17.39

15Eirik DahlTangen vgs18.29

16Frode AndreassenTINE Kristiansand18.51

17Arve UdøKr.sand kommune19.13

18Endre WrånesVest-Agder-Museet19.47

19Bjørnar SandbakkMHWirth20.05

20Kjetil NotoddenMHWirth20.44

21Dagfinn LiestølEgen bedrift21.50

-Arild TrelsgårdAgder EnergiFullført

-Jan Egil EgrenPostenFullført

-Morten FormoKr.sand PolitiFullført

-Petter HæstadEgen bedriftFullført

M45-49

1Ståle ThortveitSørmegleren13.13

2Andreas Herstad DolmenNikkelverket13.15

3Leif Tore EriksenEgen bedrift13.28

4Håvard FlåLærerne14.22

5Stig André JansenAgder Taxi14.47

6Christian von der OheEgen bedrift14.48

7Morten Gustafson BorøNikkelverket15.01

8Øystein LieSørlandet Sykehus15.03

9Kenneth FinsådalEgen bedrift15.45

10Ragnar HauklienReturkraft15.49

11Arne Bjørn MikalsenEgen bedrift16.07

12Arne Landmark BakkenVA Fylkeskommune16.17

13Sverre HilleKruse Smith16.53

14Yngve AndersenWigemyr17.00

15Rune NilsenHydro Vigeland17.14

16Atle JohannessenVA Fylkeskommune18.32

17Kjell Hugo EliassenEgen bedrift18.46

18Vidar SkartveitEltelnetworks VA19.04

19Alfredo SeljåsSeafront19.05

20Torjus ÅkreNikkelverket19.07

21Bernhard Martin HovdenEgen bedrift19.38

22Kjell TorkelsenAdvokatfirma Tofte21.13

23Jørgen MoxnessCameron Sense21.58

24Tommy AbrahamsenKirkens Bymisjon24.48

-Cay Nesdal JonassenHennig-Olsen IsFullført

-Frank FosseDagfin SkaarFullført

-Hans Jørgen BeckmannKr.sand PolitiFullført

-Helge FramnesStena RecyclingFullført

-Helge MoiOasen skoleFullført

-Jan Fredrik StiansenLSKFullført

-Jonny DåstølElkem FiskaaFullført

-Kenneth Andrew MellefontGumpen GruppenFullført

-Kenneth GregersenElkem FiskaaFullført

-Magne EgebakkenNikkelverketFullført

-Mass Berg JohansenOneCoFullført

-Ole Henrik ThuneAgder EnergiFullført

-Roald NilsenHuntonitFullført

-Robert GustavsenTelesportFullført

-Robert MellefontEgen bedriftFullført

-Sverre LarsenTeam MosjonFullført

-Tor Gunnar HovetNOVFullført

-Vidar FidjeElkem FiskaaFullført

M50-54

1Finn Terje UbergEgen bedrift13.06

2Geir JernæsLærerne13.54

3Sigvald AamodtOneCo14.04

4Dagfinn NesjeKr.sand kommune14.07

5Rune SkuggedalElkem Fiskaa14.37

6Helge NesetMHWirth14.54

7Håkon NymoTeam Mosjon15.08

8Jarl BøhnNOV15.09

9Kjetil NorbyEgen bedrift15.42

10Knut Kåstad NygardEvry15.52

11Kjell-Arild TøfteEgen bedrift15.54

12Sigmund BrekkaTeam Mosjon16.21

12Trond SørensenEgen bedrift16.21

14Nils Erik RypestølNOV16.37

15Bent Einar SveinallOneCo16.38

16Tung Hua HsiungNikkelverket16.40

17Bjørn Arne EvensenTelesport16.44

18Harald VingerhagenEgen bedrift17.15

19Terje MydlandNOV18.02

20Steinar JustnesHuntonit18.24

21Sigurd LundTeam Mosjon19.35

22Jon Olav UpsalSweco Grøner19.46

23Harry Verner HartvigsenTangen vgs20.36

24Bjørn Håkon KristensenLSK21.29

25Bård KristiansenEgen bedrift22.00

26Leif G. HolandNHO27.10

-Alf Gunnar UllebergElcom SørFullført

-Aril BergmannThe Light GroupFullført

-Arild BerganT.O. SlettebøeFullført

-Arild SkaiåEgen bedriftFullført

-Arne D. AndersenEgen bedriftFullført

-Bernt Johannes KnudsenKr.sand kommuneFullført

-Bjørge BenestadTollvesenetFullført

-Eilef StallelandHellvik HusFullført

-Espen EggerdinkRPC PackagingFullført

-Frank GabrielsenEgen bedriftFullført

-Frank IversenKr.sand kommuneFullført

-Frank SalvesenKr.sand PolitiFullført

-Geir JuklerødEgen bedriftFullført

-Geir SalvesenEgen bedriftFullført

-Geir VenneslandHuntonitFullført

-Gudmund LykkedrangTelesportFullført

-Gunnar HaraldstadT.O. SlettebøeFullført

-Harald UlsteinNordeaFullført

-Helge Woxeng NygårdEgen bedriftFullført

-Henrik RingereideKr.sand kommuneFullført

-Jan Eddy RyenEgen bedriftFullført

-Jarleif HålandReber Schindler HeisFullført

-Jørgen KilenNorgesplasterFullført

-Lars Andreas JørgensenMHWirthFullført

-Lars Elling EkornåsvågEgen bedriftFullført

-Martin Johan VindheimTeam MosjonFullført

-Nils Arne JohannessenTrimtexFullført

-Ola TaraldrudAgder EnergiFullført

-Ole Kristian LauvlandFalck HelseFullført

-Øyvind RønningOptimeraFullført

-Per Atle MoenReturkraftFullført

-Per Ole Lie LavreEgen bedriftFullført

-Roar MyhreKvadr. SkolesenterFullført

-Rune GrimsbyCameron SenseFullført

-Stein AuestadAgder EnergiFullført

-Steinar BerganNikkelverketFullført

-Steinar KileEgen bedriftFullført

-Svein-Olav NordihusOneCoFullført

-Thor Magne StifossHuntonitFullført

-Tor BerganNikkelverketFullført

-Trond BaadeTeam MosjonFullført

-Tyge CarlsenEgen bedriftFullført

-Vigleik BjørheimSørlandet SykehusFullført

M55-59

1Stein-Erik ScheieTelesport14.17

2Atle SvendsenHennig-Olsen Is14.33

3Dag BrekkanJernbanen15.19

4Joar KvaaseOtera15.29

5Jan Vidar MattingsdalEgen bedrift15.41

6Pål Alfred LarsenStatbil16.40

7Terje G. FrigstadEgen bedrift16.47

8Svein OlsenEgen bedrift17.24

9Lars Helge FossdalSørlandet Sykehus17.47

10Atle BergsetSparebanken Sør18.09

11Øyvind JensenKruse Smith19.16

12Jan JensenEgen bedrift19.20

13Laszlo BendeStrai Kjøkken19.25

14Trygve EkseContiga19.37

15Terje NandrupEgen bedrift23.08

16Kristian Linge TønnessenEgen bedrift23.10

-Arne TrydalTeam MosjonFullført

-Asgeir NæssVeidekke AgderFullført

-Asle FarestadNorgesplasterFullført

-Bent IngebrigtsenLSKFullført

-Bjørn AbrahamsenNOVFullført

-Bjørn Andreas FriestadSparebanken SørFullført

-Bjørn JahnssonVennesla kommuneFullført

-Bjørn Øystein LarsenAgder EnergiFullført

-Børre JohnsenNOVFullført

-Dag AndersenKr.sand kommuneFullført

-Eddie WathnePostenFullført

-Egil HommeEgen bedriftFullført

-Fabio OsorioMHWirthFullført

-Halvard BirkelandEgen bedriftFullført

-Halvor Coward OlsenHuntonitFullført

-Henry GundersenHuntonitFullført

-Jan Petter HornAgder EnergiFullført

-Jan Ragnar LarsenEgen bedriftFullført

-Jan Vidar ØdegaardKr.sand PolitiFullført

-Jens AasHydro VigelandFullført

-John Rune IngebretsenTeam MosjonFullført

-Knut Ove SagedalAgder EnergiFullført

-Lloyd FlatebøPostenFullført

-Morten OmdalSørlandet SykehusFullført

-Øivind HagenElkem FiskaaFullført

-Paul Trygve SchikoraSchenkerFullført

-Per LundStatbilFullført

-Per SkoftelandOteraFullført

-Reidar WessmanEgen bedriftFullført

-Roald StallemoPostenFullført

-Rune AndersenMHWirthFullført

-Rune HansenPostenFullført

-Rune NorheimElkem FiskaaFullført

-Steinar Sætra-PedersenGumpen GruppenFullført

-Svein Arne ØydnaNordeaFullført

-Svein Trygve LundEgen bedriftFullført

-Svein-Erik RustadAgder EnergiFullført

-Tarjei AustegardEgen bedriftFullført

-Ted Richard AbramsenKongsberg Oil & GasFullført

-Thorbjørn HamreCBFullført

-Tom HaukomAir ProductsFullført

-Tom VestabyRejlersFullført

-Tor Arild RysstadValle SparebankFullført

-Trond AndersenCBFullført

-Trygve KolrudNikkelverketFullført

-Vidar SannesLSKFullført

M60-64

1Rune LøklingNikkelverket13.45

2Lasse JohnsenAdv.f. Myhre & Johnsen15.25

3Ove PettersenEgen bedrift15.30

4Ernst Johnny JenssenVA Vegvesen15.52

5Odd Gunnar UrdalSparebanken Sør16.01

6John HansenAsker & Bærum Politi17.40

7Arnfinn FolkvordNikkelverket17.44

8Øystein FørelandCB18.19

9Pål Martens BratlandEgen bedrift18.23

10Vidar HåverstadEgen bedrift18.26

11Roy GundersenKr.sand kommune18.34

12Geir Arne IglebækMHWirth18.44

13Hans Kristian ArnesenEgen bedrift19.26

14Arvid BrattlandGumpen Gruppen20.46

15Oddvar StrømmeTeam Mosjon21.05

16Asbjørn NarvestadRepstad21.18

17Leo KjellinglandEgen bedrift21.30

17Roy SheppardCB21.30

19Odd Gaute DrivdalEgen bedrift23.25

20Geir Egil ÅsenCB27.45

-Arild AurebekkBilbransjenFullført

-Arild JørgensenLærerneFullført

-Arne SkogeEgen bedriftFullført

-Bernt BlindheimAgder EnergiFullført

-Bjørn ReinhartsenOneCoFullført

-Bjørn SveindalKvadr. SkolesenterFullført

-Bruce RasmussenUiAFullført

-Carl Anders HægelandDNBFullført

-Eilif JohanssenTeam MosjonFullført

-Einar Lynne NilsenLærerneFullført

-Gudvin BaldersheimHennig-Olsen IsFullført

-Håkon HellvikHellvik HusFullført

-Helge AabakkJernbanenFullført

-Helge JohannessenTINE KristiansandFullført

-Henning HolstEgen bedriftFullført

-Ivar Johan AasHuntonitFullført

-Jan Martin DrivdalMHWirthFullført

-Johnny HansenEgen bedriftFullført

-Jon MatreEgen bedriftFullført

-Kai Rune MitanderHuntonitFullført

-Kurt SnemyrKr.sand DyreparkFullført

-Lars CowardEgen bedriftFullført

-Lars Edvin OlsenVaroddFullført

-Leif Håkon BirkelandReber Schindler HeisFullført

-Magne HaddelandMHWirthFullført

-Nils BjørgeMHWirthFullført

-Odd Erik MagnussenEgen bedriftFullført

-Odd Steinar GranPostenFullført

-Øivind GundersenTeam MosjonFullført

-Reidar Ruud JohnsenThe Light GroupFullført

-Roald BorgemyrTelesportFullført

-Roar EngeslandEgen bedriftFullført

-Roger KarlsenEgen bedriftFullført

-Solvar BrandserNorrøna StorkjøkkenFullført

-Ståle UndheimPostenFullført

-Steinar FredriksenHuntonitFullført

-Svein Arild BjørkåsJernbanenFullført

-Tore LangaardPostenFullført

-Trond Olav BerntsenKr.sand PolitiFullført

-Vidar SandtveitOptimeraFullført

M65-69

1Salve ReinhardtEgen bedrift17.15

2Arne FidjeMHWirth17.48

3Aslak BjotveitStatbil18.28

4Per Anders RopstadSparebanken Sør19.35

5Edgard EllertsenNikkelverket19.51

6Reidar Stav JohanssenLærerne19.55

7Rolf M. DanielsenSørlandet Sykehus21.11

8Bengt O. KlemoRPC Packaging21.55

9Dag DanielsenEgen bedrift22.00

10Helge BentsenStatbil22.03

11Arne Tolli PedersenKr.sand kommune23.30

12Jan Tore JørgensenArkiv24.01

13Kjell Arne SjustølNOV24.19

-Alf HaalandEgen bedriftFullført

-Alf SundtjønnNikkelverketFullført

-Arild PedersenVA VegvesenFullført

-Arne FauskeEgen bedriftFullført

-Arne HålandEgen bedriftFullført

-Arne LelandOptimeraFullført

-Arne MoenTeam MosjonFullført

-Arne TenningenITE ØsterhusFullført

-Arnfinn EkbergVA VegvesenFullført

-Bjørn Egil HansenEgen bedriftFullført

-Børre ThoresenGevir 07Fullført

-Brede Arvid NordhagenAir ProductsFullført

-Carl Viggo AxelssenEgen bedriftFullført

-Eric RasmussenPostenFullført

-Erik GeelmuydenEgen bedriftFullført

-Geir LierEgen bedriftFullført

-Geir SørvigStena RecyclingFullført

-Hans Olav HagenVA VegvesenFullført

-Hans Olav OmlandUiAFullført

-Inge Torrey TjømKBRFullført

-Jan A. EidemFædrelandsvennenFullført

-Jens DahlumKr.sand kommuneFullført

-Jens StienPostenFullført

-John HaarrKr.sand kommuneFullført

-John Magnus HumborstadTeam MosjonFullført

-Johnny EriksenNikkelverketFullført

-Kjell Egil GjerdeIdrettensFullført

-Kjell Kristian KristiansenKvadr. SkolesenterFullført

-Knut FosselieTeam MosjonFullført

-Leif Otto TorjusenLærerneFullført

-Magne Reier JørgensenSørlandet SykehusFullført

-Odd NomelandRejlersFullført

-Odd Øyvind FløysvikPostenFullført

-Oddvar OmdalKruse SmithFullført

-Oddvar SkårEgen bedriftFullført

-Oddvar VårdalKr.sand kommuneFullført

-Ole Kristian BergEgen bedriftFullført

-Øystein EdvardsenRadissonBlu CaledonienFullført

-Øystein KilanderSørlandet SykehusFullført

-Roald MæselAgder EnergiFullført

-Roar HoldøEgen bedriftFullført

-Stein RuenesT.O. SlettebøeFullført

-Svenn Anton HalvorsenUiAFullført

-Svenn Erik LarsenPostenFullført

-Terje AasenAgder EnergiFullført

-Thore Odd BergeEgen bedriftFullført

-Tor Erik SandsnessMHWirthFullført

-Tor Harald NilsenTeam MosjonFullført

-Tor Helge FosselieMHWirthFullført

-Tore HeidenreichTeam MosjonFullført

-Vidar OsmundsenSørlandet SykehusFullført

M70-74

1Johannes Jacobus FeenstraEgen bedrift20.10

2John Gerhard LøvdalEgen bedrift21.10

3Svein KirkebyLærerne21.34

4Tor Arild OftedalLærerne22.15

5Gunnar Kristian VindenæsLSK22.55

6Helge TønnessenDNB23.10

7Leif Vøttrup WiigElkem Fiskaa23.51

8Sigurd Næss AndersenSongdalen kommune25.55

-Arvid MartinsenEgen bedriftFullført

-Audun KjøstvedtTeam MosjonFullført

-Bernt Arild LilandIdrettensFullført

-Birger RøinaasLærerneFullført

-Bjarne StøylehommenEgen bedriftFullført

-Bjørn AurebekkEgen bedriftFullført

-Bjørn UsterudPostenFullført

-Dag Tormod TrondsenNikkelverketFullført

-Gunnar A. NordbyAgder EnergiFullført

-Gunnar FossestølEgen bedriftFullført

-Gunnar Johan IglebækAgder EnergiFullført

-Hans H. SchelderupTeam MosjonFullført

-Harald HaraldsenEgen bedriftFullført

-Harald MandtEgen bedriftFullført

-Harry ArntsenKr.sand kommuneFullført

-Helge DyrkolbotnLSKFullført

-Helge SimonsenEgen bedriftFullført

-Hilmar Tony OpdahlEgen bedriftFullført

-Jan SkogenEgen bedriftFullført

-Kai AndersenElkem FiskaaFullført

-Kai GybergVaroddFullført

-Kai KarlsenAgder EnergiFullført

-Kåre IglebækLærerneFullført

-Karl Ivar MoenCaverion NorgeFullført

-Karstein LundEgen bedriftFullført

-Kjell TønnessenTelesportFullført

-Knut TveitenAgder EnergiFullført

-Leiv TorstveitLærerneFullført

-Marco FedericiAgder EnergiFullført

-Odd WandsvikOptimeraFullført

-Øivind FredriksenOptimeraFullført

-Ole Dag MyhrstadKr.sand kommuneFullført

-Ole Sivert SommersethElkem FiskaaFullført

-Paal HartmannEgen bedriftFullført

-Per Gunnar ØstervoldLærerneFullført

-Peter Johan MoeEgen bedriftFullført

-Svein GrummedalNOVFullført

-Svein RøerEgen bedriftFullført

-Svein RolandNordeaFullført

-Sven Erik FagermannLSKFullført

-Terje Gitmark EriksenFædrelandsvennenFullført

-Terje OsnesVA FylkeskommuneFullført

-Tom BakkenEgen bedriftFullført

-Tom LindelandEgen bedriftFullført

-Tor IngebrethsenEgen bedriftFullført

-Toralf AsklandEgen bedriftFullført

-Tore TangenKr.sand kommuneFullført

-Torstein Arne NorumEgen bedriftFullført

-Trond HarstadLærerneFullført

-Walter FlønesAgder EnergiFullført

-Yngvar BreenCBFullført

-Yngvar SkaarLSKFullført

M75-79

1Arne Hallvard HolteEgen bedrift23.02

-Åge WiggenEgen bedriftFullført

-Alf HauglandEgen bedriftFullført

-Arild VesterhusEgen bedriftFullført

-Arnfinn BorøSøgne & Gr. Sp.bankFullført

-Bjarne FidjeEgen bedriftFullført

-Bjørn SyvertsenVennesla kommuneFullført

-Didrik Jarl SolliSparebanken SørFullført

-Egil HortmanTelesportFullført

-Håkon LaudalVA VegvesenFullført

-Harald FlåDNT SørFullført

-Jan Erik OlsenEgen bedriftFullført

-Jan Ove OlsenEgen bedriftFullført

-Johnny Arnt BessesenNikkelverketFullført

-Jon HegglandPostenFullført

-Jostein HandegardMHWirthFullført

-Kåre DunsethEgen bedriftFullført

-Kjell BaaslandEgen bedriftFullført

-Nils Andreas PersenElkem FiskaaFullført

-Olav LarsenCBFullført

-Ove Eeg ChristiansenEgen bedriftFullført

-Paul AskildsenEgen bedriftFullført

-Robert WilsonEgen bedriftFullført

M80-84

-Bjørn EkbergEgen bedriftFullført

-Einar JørundlandLærerneFullført

-Harald R. HilleEgen bedriftFullført

-Kai Birger FlåEgen bedriftFullført

-Kjell SangvikEgen bedriftFullført

-Odd EgelandEgen bedriftFullført

-Ole Ragnar RypestølKr.sand kommuneFullført

-Sverre PettersenKr.sand kommuneFullført

-Willy HaugenKr.sand kommuneFullført

M85-89

-John Emil RefsnesEgen bedriftFullført

Resultater – Milslukeren (7,2 km)

K15-19

-Julianne Zahl-OlsenEgen bedriftFullført

-Mia BueklevRepstadFullført

K20-24

1Karianne KlunglandPTSS39.34

-Kirsti NesseStudentFullført

K25-29

1Christine Elisabeth JacobsenEgen bedrift31.57

2Maria HavenEgen bedrift36.14

3Ida Blomli KjøstvedtEgen bedrift38.27

4Ulrikke GrønbergEgen bedrift40.46

5Maria Lohne BakkeKr.sand kommune42.07

-Marte Hodnemyr MangsethStudentFullført

K30-34

1Camilla ViervangSparebanken Sør36.15

2Hilde LøfsnesCameron Sense38.46

3Eva Helén TandbergKSI39.31

4Elisabeth Nordheim LarsenEgen bedrift40.16

5Siri SundalEvry44.21

6Liubov TurevaVA Vegvesen44.56

-Anette OpsahlHydro VigelandFullført

K35-39

1Helene AndersenEgen bedrift37.02

-Elisabeth HultmannKr.sand kommuneFullført

-Lena Louise VenneslandSørlandet SykehusFullført

-Nina Neleta HopenKirkens BymisjonFullført

K40-44

1Pia Riise BerlingKr.sand kommune35.45

2Kathrine GregersenEgen bedrift40.47

3Veslemøy HanssenSørlandet Sykehus42.00

4Marianne UlsakerNorgesEnergi42.09

5Kathrine KnudsenElkem Fiskaa46.24

-Inger SkjæveslandEgen bedriftFullført

-Nina Slåen SvendsenEgen bedriftFullført

-Silje SeveniusEgen bedriftFullført

-Tonje NilsenSørlandet SykehusFullført

K45-49

1Anne Kari BorgersenNOV31.02

2May-Lene Lunde UbergVennesla kommune38.05

3Birgitte LøvollKr.sand kommune39.34

4Dung Tuyet NguyenEgen bedrift39.59

5Ragnhild Elisabeth BendiksenVennesla kommune41.24

6Anita LarsenEgen bedrift47.30

-Anette Risvand FossheimVA FylkeskommuneFullført

-Anita Torland KivleSørlandet SykehusFullført

-Ellen Marie NordbøHandelsbankenFullført

-Hanne Christin HermansenEgen bedriftFullført

-Heidi Elisabeth HauglandTeam MosjonFullført

-Mari P.H. GladKr.sand kommuneFullført

-Solfrid RueEgen bedriftFullført

-Torill Wikne HaagensenEgen bedriftFullført

K50-54

1Inger Britt BakstadTeam Mosjon33.26

2Inger ReinhartsenOneCo44.46

3Tove MangsethKr.sand kommune48.02

-Gunn GrødemSongdalen kommuneFullført

-Hanne AlnæsRambøll NorgeFullført

-Kristin Mossing BerntsenMHWirthFullført

-Linda N. NesseSørlandet SykehusFullført

-Marit NomelandKr.sand kommuneFullført

-Mona JohannessenSørlandet SykehusFullført

-Torun Tryfoss SalvesenEgen bedriftFullført

K55-59

1Siri Marit AaslandEgen bedrift38.11

2Anne Sigfrid UppstadKr.sand kommune44.07

3Eva CowardLærerne45.23

4Kari Beate ØsterhusEgen bedrift45.55

-Anne-Britt FrivollTangen vgsFullført

-Dorte KvistSørlandet SykehusFullført

-Elin PedersenKr.sand kommuneFullført

-Enny-Karin VindheimKr.sand kommuneFullført

-Inger LygreTeam MosjonFullført

-Inger-Lise SchultzMacGregorFullført

-Sissel Margrethe RøsokKr.sand kommuneFullført

K60-64

-Anne Berit EriksenTollvesenetFullført

-Brit Ingeborg DanielsenSørlandet SykehusFullført

-Eli OseEgen bedriftFullført

-Ellen Britt EngelstadSørlandet SykehusFullført

-Lisbeth NilsenKr.sand kommuneFullført

-Vivian HolmKr.sand kommuneFullført

K65-69

-Anne Karin BeurlingEgen bedriftFullført

-Elin Pedersen SundtjønnKr.sand kommuneFullført

-Karen Torine MørkestølCameron SenseFullført

-Kristine OftedalNordeaFullført

-Sigrun KorneliussenKr.sand kommuneFullført

-Torgunn TrydalEgen bedriftFullført

-Torunn HegglandDNBFullført

-Vigdis HåbeslandVA FylkeskommuneFullført

K70-74

-Bjørg MyklandPostenFullført

K75-79

-Rigmor StavøEgen bedriftFullført

M10-14

-Aksel GrødumEgen bedrift31.41

M15-19

1Trond HauklienEgen bedrift28.12

2Sondre KlunglandTrucknor Kr.sand40.38

M20-24

1Arve ListaulEgen bedrift27.21

2Morten CowardStudent33.28

M25-29

1Simen KolandPhonero26.07

2Øystein Granbu LienEgen bedrift26.33

3Daniel VedalLSK27.27

4Marius EngelandHennig-Olsen Is27.42

5Jørgen Solli Strøm-OlsenTrucknor Kr.sand28.07

6Magnus Frestad NygaardViaNova29.13

7Max HegerEgen bedrift35.00

8Kjetil Lohne BakkeStudent41.01

9André Kristian KjøstvedtSweco Grøner42.14

10Daniel JerglingVA Vegvesen58.00

-Eirik TollisenEgen bedriftFullført

-Jørgen HalsetSørlandet SykehusFullført

M30-34

1Ronald PolenzPhonero31.21

2Torjus RobstadKBR32.41

3Jan Inge NomelandVennesla kommune33.10

4Atle EndresenEgen bedrift38.00

5Morten SevilhaugIdrettens39.38

6Eivind Johan IsaksenSweco Grøner42.07

7Øystein HeggernesEgen bedrift44.19

8Øystein JamtveitCameron Sense45.13

M35-39

1Kent GutvikEgen bedrift29.49

2Mikael TønnesenEgen bedrift31.02

3Erik SørensenKSI32.34

4Erland Førde MøllKirkens Bymisjon34.19

5Hans Christian LolandRepstad37.36

6Alf SynstadElkem Fiskaa51.10

-Odd-Håvard ThraningElkem FiskaaFullført

-Thor Olaf VatneReinhartsenFullført

M40-44

1Frode FolleråsEgen bedrift28.35

2Gaute GrastveitEgen bedrift28.44

3Odd Anders ArntzenOtera32.40

4Magnus VatlandElkem Fiskaa35.36

5Samir KolukcijaVA Vegvesen37.33

6Arnulf BærheimKirkens Bymisjon37.47

7Erik OrdahlElkem Fiskaa41.02

8Espen SkarpholtNOV43.47

-Kjetil SandståAgder EnergiFullført

-Morten BomannVest-Agder-MuseetFullført

-Viggo MarkussenCameron SenseFullført

M45-49

1Johnny StensvoldLSK25.45

2Jens Christian IglebækStormberg28.11

3Rune Zahl-OlsenSørlandet Sykehus31.44

4Gisle Martens HandegaardHennig-Olsen Is32.16

5Bjørnar SvendsenRPC Packaging33.46

6Svein Erik BjorvandSPISS35.58

7Anders ElleEgen bedrift37.20

8Jan-Arve KristoffersenCameron Sense41.34

-Alf Borge StusvigTeam MosjonFullført

-Dag SvingenT.O. SlettebøeFullført

M50-54

1Alf Helge FredriksenEgen bedrift32.48

2Yngvar KiledalHandelsbanken35.20

3Arne HodnemyrEgen bedrift36.25

4Terje MoxnesNOV36.50

5Bjørn Helge CarlsenVA Fylkeskommune37.18

6Olav GrendstadEgen bedrift38.53

7Ole Johan BueklevRepstad38.54

8Michael HaagensenEgen bedrift45.00

-Ivar FossdalHuntonitFullført

-Jan ØvlandSongdalen kommuneFullført

-Magne HauanNOVFullført

-Rune BerntsenKruse SmithFullført

M55-59

1Erik FjeldstadElkem Fiskaa36.18

2Tore HansenLillesand kommune36.23

3Ole Gunnar SørliNordea38.07

4Tore B. DalevollKBR39.30

5Per NygårdRepstad43.01

6Morten SakariassenKr.sand kommune48.45

-Børre HornnesKr.sand kommuneFullført

-Hugo ThoresenEgen bedriftFullført

-Jan Øyvind PedersenVA VegvesenFullført

-Jan Torger NilsenElkem FiskaaFullført

-Jon Ivar StakkelandRasmussengruppenFullført

-Robert CowardKr.sand kommuneFullført

-Tom Kjetil MurbergEgen bedriftFullført

M60-64

1Øistein RosenTeam Mosjon38.45

2Svein GrundetjernKr.sand Dyrepark39.13

3Bruce BergendoffEgen bedrift43.29

-Hans Petter BentsenSørlandet SykehusFullført

-Inge SolbergRadissonBlu CaledonienFullført

-Nils Martin PedersenSparebanken SørFullført

M65-69

1Kristen BueTeam Mosjon38.33

2Bjørn Dag TruchsVisma39.45

3Per SlettedalMHWirth41.39

4Kai KyllingstadSparebanken Sør43.22

-Anders TorbjørnsenJernbanenFullført

-Hans Petter RuudAgder EnergiFullført

-Jan Olle RasmussenSørlandet SykehusFullført

-Kåre BerleTeam MosjonFullført

-Kjell Ivar SangeslandTeam MosjonFullført

-Per Otto OseEgen bedriftFullført

-Tor-Kåre HøstelandKr.sand kommuneFullført

M70-74

1Knut PilskogFirenor40.43

2Tore SvennevigPosten40.45

3Jan Reinhard HansenEgen bedrift42.25

3Jon Emil NatvigGjesteklasse42.25

5Arne PaulsenEgen bedrift62.00

-Erik Bugge NilsenEgen bedriftFullført

-Fritz Ivar LundbakkEgen bedriftFullført

-Ivar KaafjordTeam MosjonFullført

-Kåre EidsaaKr.sand kommuneFullført

-Kåre VestølElkem FiskaaFullført

-Kjell I. SvendsenRadissonBlu CaledonienFullført

-Odd JakobsenEgen bedriftFullført

-Svein Arne AndreassenTelesportFullført

M75-79

1Odd Kåre RistEgen bedrift54.20

-Borgar HauglandTeam MosjonFullført

-Steinar JohannessenTeam MosjonFullført