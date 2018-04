Takker turgruppa for livet

KRISTIANSAND: – Jeg fikk diagnosen altfor sent. Det viste seg at jeg hadde spredning til skjelettet, og faktisk har jeg et fire centimeter bredt brudd i bekkenet. Krefttypen er spesielt aggressiv, så slik sett skulle jeg ikke vært her lenger, forteller nordlendingen, som er født og oppvokst på et lite sted omtrent midt i Nordland fylke - som han sier.

Nå går altså Arnfinn rett og slett for livet. Hver onsdag er han og kona Marion de mest trofaste deltagerne i Kreftforeningens turgruppe som går i to timer fra Svarttjønn i Baneheia.

– Den gruppa betyr veldig mye for oss begge to. En sak er at vi får mye frisk luft og er fysisk aktive, men vel så viktig er det sosiale. Det å rusle på de flotte stiene rundt Stampene mens vi prater sammen om dagligdagse ting, gjør oss i godt humør og vi glemmer sykdom og elendighet, sier Arnfinn.

Men Arnfinn og Marion nøyer seg ikke med to timer i Baneheia hver onsdag. De har bestemt seg for å gå 10.000 skritt hver eneste dag, i all slags vær. De går og går - og noen ganger må mørke kvelder tas i bruk for å nå målet.

– Gjør vi ikke det, må vi gå strafferunder, ler de begge.

I fjor gikk de 3000 km og de går alltid sammen. Marion er alltid med han - slik hun har vært i de 51 årene de har vært gift!

Sist tirsdag stilte de opp i Terrengkarusellenes Løp/gå for livet fra Tresse i Kristiansand. Der går hele startkontingenten til Kreftforeningen. Sammen med 16 andre fra Kreftforeningens turgruppe gjennomførte de 4,2 km rundt Tangen, opp langs elva og retur sammen veien i fin stil. Litt svett, men det er vanlig.

– Jeg sliter med mye hetetokter, noe som skyldes medisinene, men det er til å leve med, sier han.

Hvilket nummer han ble?

– Nei, her dreier det bare om å fullføre, ler Arnfinn og ser fram til onsdagene.

Da stiller opp mot 25 deltagere opp klokka 11 ved Svarttjønn. En time rolig gange, en halv rast med mat og gjerne og god historie eller to før det er tilbake til start klokka 13.

– Vi har plass til mange flere, alltid hyggelig med lang - lang rekke, og husk værforbehold er et fremmedord, påpeker Arnfinn og Marion som i oktober flytter fra eneboligen i Vige til helt ny leilighet på Lund, noe de begge gleder stort til.

Løp for livet innbrakte denne gangen 90.000 kroner til Kreftforeningen, et flott resultat som også skyldes de mange som gav avkall på fjorårets karusellpremie til fordel for Kreftforeningen. Resultatene fra løpet finner du nederst i dette innlegget.