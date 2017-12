Strålende Tjomsland-debutant

STAVANGER: - Jeg tror denne skal rekke langt fremover, fastslo en fornøyd trener Tjomsland etter triumfen.

Gringo Boko kom til Øystein Tjomslands stall tidligere i høst med fine meritter fra Nederland og Tyskland. Den fire år gamle vallaken stod imidlertid uten seier så langt i 2017 da han debuterte for den sørlandske stortreneren på Forus tirsdag ettermiddag. Etter et tøft løpsopplegg var norgesdebutanten totalt overlegen i sluttfasen, og leverte en svært sterk debut for Tjomsland.

- Det kan bli mange seire for Gringo Boko fremover, roste Anders Mikkelborg, ekspert hos TV-kanalen Rikstoto Direkte etter løpet.

- Gringo Boko gjorde ting tøft for seg selv underveis, men gjorde til slutt akkurat det han skulle. Innsatsen i dag var veldig bra, det er en fin type dette. Jeg tror han skal rekke langt fremover, han gikk bare og klippet i ørene i dag, sa en godt fornøyd Tjomsland i seiersintervjuet.

Vinnertiden ble 1.17,3a/2040 meter.