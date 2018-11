Suksessfamilien vil rekruttere flere

SKIEN: Nå gjør familien sitt for å rekruttere flere til travet.

– Vi er veldig opptatte av trav hele familien, det er det hverdagen går i. Nå har jeg fått to barn, og jeg håper de kan få en like fin ponnitravopplevelse som det jeg fikk som liten med pappa som motivator. Det er målet, å få flere nykommere inn på sikt, strålte 29 år gamle Lillian Tharaldsen etter at pappa Harry hadde styrt inn familiehesten Lille Odin til seier på Klosterskogen torsdag kveld.

Rollefordelingen i familien er klar; mens pappa kusker og storesøster Lillian omtaler seg selv om "psykisk støttekontakt i Team Tharaldsen", er er lillesøster Anja sjef.

– Jeg sier til pappahva han skal gjøre, og så gjør han det. Han må betale og så tar jeg godene, sa lillesøster med glimtet i øyet.

Slo proffene i oppløpsduell

Pappa Harry selv vekslet fra gledestårer og grøtete stemme til latter og stor glede i seiersintervjuet. Nedover oppløpet kjempet nemlig amatøren fra Arendal en durabelig oppløpskamp mot de to meriterte travtrenerne Jan Roar Mjølnerød og Geir Flåten.

– Jeg kunne ikke fått det verre enn å møte disse to i oppløpskamp, men det er moro å ha vunnet en slik duell. Jeg var sikker på at Mjølnerød skulle ta meg på innsiden, men det var min tur i dag! Reprisen av løpet kommer til å gå på TV hele natta, gliste Tharaldsen, som understreket at livet i rampelyset på ingen måte var ham imot.

– Vi kan venne oss til dette, men vi er ikke vant til dette ennå, sa 54-åringen før lillesøster Anja oppsummerte familiens følelser denne kvelden:

– Dette er veldig deilig!

Lille Odin satte ny personlig rekord da han vant på 1.30,3a/2100 meter.

Karrierens første for skadeforfulgt prinsesse

Samme kveld kunne endelig kretsen rundt Rykene-hesten Florry's Princess entre vinnersirkelen etter et travløp. Den fem år gamle hoppa brøt en 25 løps lang forbannelse da hun sammen med kusk Åsbjørn Tengsareid endelig kunne bryte målsnøret først og samtidig rekordsenke seg til 1.16,6a/1700 meter. Richard Aanonsen, sønn av eier, oppdretter og trener Rikki Aanonsen, kunne stolt ta imot premiene på seremoniplass.

– Hun har slitt vanvittig mye med skader, men nå har vi funnet ut av det. Vi hadde siktet oss inn på dette løpet, og kusk Åsbjørn Tengsareid fikk beskjed om å være litt offensiv i dag. Dette er knallgøy!, fastslo Annonsen etter løpet.

Neste oppgave for Florry's Princess blir et løp på Sørlandets Travpark om tre uker.

Tredje strake seier

Grimstad-hesten Cool Canadian fortsetter sin favoritthobby i 2018, nemlig å vinne travløp. Den lekre 4-åringen bokførte årets niende triumf da han sammen med Dag-Sveinung Dalen nok en gang imponerte. Da farten ble dempet i tet, satte kuskekometen fart fremover direkte med Cool Canadian, og siden hadde sørlandshesten full kontroll.

– En imponerende vinner her, Cool Canadian!, ropte løpsreferent Ola Slåtsveen da seiersmaskinen fra sør krysset mållinjen. Kusk Dag-Sveinung Dalen jakter championattittelen på Klosterskogen, og var naturlig nok svært takknemlig for å nok en gang få sjansen bak hesten som trenes av Grimstad og Omegn Travklubbs Margrethe Nilsen.

– Cool Canadian er rask og tåler å gjøre en del av jobben selv, og ikke minste har kretsen rundt klart å utvikle hesten hele veien. Det er utrolig moro å få være en del av det laget, sa en ydmyk vinnerkusk på seremoniplass.

Cool Canadian travet fine 1.14,8a/1700 meter.