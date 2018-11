26. mai annonserte jeg, i samme avis som jeg skriver i nå, at jeg kom til å legge opp som strongwoman. Jeg hadde mistet fokus og motivasjonen, og gnisten var borte. Treninga bar preg av gledeløs plikt. Og jeg hadde så inderlig vondt i kroppen. Det verket nesten over alt. Jeg trodde selv at jeg hadde et veldig bra kosthold, og at det var treninga jeg måtte endre på for at jeg skulle komme meg gjennom resten av mitt liv uten å føle at kroppen skulle kollapse fullstendig. Så utover sommeren trappet jeg betraktelig ned på treninga.

Jeg hadde de siste årene fått mer og mer smerter i kroppen min, spesielt i bekken, knær, korsryggen, nedre del av ryggen, under føttene, inni hendene, i ankler, håndledd og skuldre for å nevne noe. Jeg hadde i ett år gått på smertestillende minimum tre ganger daglig. Jeg måtte tilpasse treningene til hvor i kroppen jeg hadde vondt, jeg fikk ikke maksimalt utbytte av øktene, og det kom stadig til nye steder som gjorde vondt. Jeg våknet om nettene av at jeg hadde så vondt i ryggen at jeg ikke fikk sove. Måtte stå opp for å ta smertestillende, og vente på at de skulle virke før jeg fikk sovna igjen.

Smertene eskalerte

Dagene og ukene gikk. Jeg fikk ikke mindre vondt. Heller motsatt. Utover sommeren eskalerte smertene i kroppen. Jeg kjørte på med smertestillende tre-fire ganger om dagen. Var innesluttet, sur, negativ, umotivert, sliten og uten energi.

En kveld jeg lå på sofaen og verket, kom jeg tilfeldigvis over en dokumentar om hvordan ulike typer mat påvirker balansene i kroppen. Det jeg så var oppsiktsvekkende for meg. Jeg hadde aldri tenkt at kjøtt og meieriprodukter kunne være så skadelig for kroppen og helsa. Så 30. juli 2018 bestemte jeg meg for å teste 14 dager uten kjøtt, fisk, fugl, egg eller meieriprodukter i mitt kosthold.

31. juli pakket jeg nisteboksen min kun med ris. Det var veldig merkelig ikke å skulle ha med kylling til risen, men jeg var fast bestem på at dette kom til å gå bra. Jeg spiste kikerter, kidneybønner, sorte bønner, brune bønner, hvite bønner, røde linser, gule linser, gule erter, grønne erter, masse frukt og grønt, og jeg brukte masse krydder. Det var som om et nytt univers av smaker hadde åpent seg for meg. Det var en spennende og krevende tid. Alle som har begynt på en diett, kjenner til følelsen av å innføre nye rutiner, nye måter å tenke på og nye vaner. Men det er som med alt annet, det blir en vane og så er det også greit.

Smertefri etter ti dager

Etter ti dager var jeg så å si smertefri. Jeg hadde i løpet av denne korte perioden trappet ned og sluttet å ta smertestillende. Jeg våknet om morgenen uten å grue meg til å bevege på kroppen for å kjenne hvor smerten satt denne dagen.

Jeg kan hoppe rett ut av senga, og jeg har ikke vondt. Jeg puster bedre, jeg sover bedre, jeg føler meg mye bedre i hver eneste celle i hele kroppen, og jeg er mer engasjert og motivert. Så planen om å legge opp, er lagt på hylla. Nå trener jeg meg opp igjen til tidligere nivå. Jeg spiser kun plantebasert mat. Og jeg elsker det! Kroppen har ikke føltes så frisk og sterk og god på 20 år. I tillegg til helsefordelene så er det i aller høyeste grad egenverdien til dyr som holder meg motivert til ikke å spise døde dyr.

Småskadene og betennelsene jeg har gått med de siste årene, er borte. Styrken og muskelmassen er som tidligere. Jeg mister ingen av delene. Og målene for 2019 er justert betraktelig opp. Jeg er topp motivert og sulten på mer, så jeg går for å vinne mitt sjette NM-gull.

I øyeblikket er det ikke et mål å vinne et nytt VM. Nå har jeg barn og familie, og jobben min krever sitt. Jeg har mindre tid enn før til å satse like myre som før.

