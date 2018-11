Knallstart på Bringserien for Våg J16

Denne Våg-årgangen født i 20020 har gjort seg bemerket i flere år og har tre spillere som skal spille landskamper i Spania i neste uke. Våg har et sterkt kollektiv og jentene har utviklet et forsvarsspill som er blitt en av deres styrker. Lørdag og søndag spilte jentene første runde i Bringserien hvor landets beste 16-årslag møtes.

I første kamp på lørdag vant Våg 37-21 over Elverum.

– Det var veldig godt endelig å komme i gang med Bringserien etter mange uker med forberedelser, forteller Marte Kallhovd og legger til:

– Vi har aldri spilt mot dette Elverum før og var spente på hvilket nivå pulja vår holdt. Vi brukte litt tid på å komme i gang, men da vi fikk startet maskineriet for fullt, fikk vi kampen inn i vårt spor.

Privat

I lørdagens andre kamp var arrangør Gulset motstander. Vågjentene fulgte opp det fine spillet fra kampen mot Elverum og tok en ny seier, 26-15.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

– Vi startet kampen bra og holdt forsvaret (Vågmuren), forteller målvakt Thea Fjelde Olsen.

Så kom det en del bom og noen tekniske feil som gjorde at Gulset kom inn i kampen. Det stod 9-7 til pause.

– Etter en god peptalk fra treneren vår Kai Corrigan i garderoben var vi klare for å snu kampen. Vi satte forsvaret og hadde masse tempo og fart fremover. Til slutt klarte ikke Gulset å holde følge lenger, påpeker Thea.

Søndag innkasserte Våg helgas tredje seier da Os ble slått 37-15. Emma Støkken Årikstad var godt fornøyd med innsatsen både i den kampen og helga som helhet.

– I søndagens kamp har vi en ordentlig lagseier, hvor alle bidrar til en storseier. Vi bytter hele rekka halvveis i begge omgangene. Det er en kamp der vi får løpt og scoret mange mål, sier Emma.

Privat

– Denne helga synes jeg at vi har spilt veldig bra, selv om vi har noen dårlige perioder innimellom, fortsetter Emma.

– Vi ledet forholdsvis mye i alle kampene, og slapp oss nok ned noen hakk mot slutten av kampene. Dette ønsker vi å forbedre slik at vi er på 100 prosent gjennom hele kampen.

Våg stårmed en målforskjell på 100-51 etter sine tre seire. Alle på laget fått mye spilletid, og alle bortsett fra de to målvaktene er på scoringslista.

– Denne første Bringhelga ble bedre enn vi kunne forvente. Vi er veldig fornøyde med at vi får spilt vårt spill som byr på høyt tempo og et forsvar som er vondt å møte, oppsummerer Marte Kallhovd.

Privat

Thea Fjelde Olsen forteller at målet for Bring i første omgang er å komme til sluttspillet. Om laget kommer så langt, tenker hun at målet blir å vinne sluttspillet. Hun sier videre at styrken til Våg er et enormt godt forsvar og tempoet laget har. Hun skryter av at alle på laget er ekstremt treningsvillige og at de har tre gode trenere.

Gerd Corrigan, gecostudio.no

– Jeg tror at grunnen til at vi er et såpass bra håndballag er fordi alle legger ned 100 prosent på trening. Vi har et veldig bra treningsmiljø, der alle trives og vi tuller og ler samtidig som vi holder et veldig høyt nivå på treningene. I tillegg til at vi har et trenerteam som legger ned utallige timer for at vi skal kunne prestere, sier Emma Støkken Årikstad.

Kommende runde i Bringserien spilles 8.-9. desember.

PS! Våg J18 vant sine to kamper i Lerøyseriens første runde og topper også tabellen, på bedre målforskjell enn Aker og Nærbø.