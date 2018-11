Travprofilen: – Kals har gjort størst inntrykk

Det var under TV-programmet "Live Lørdag" på kanalen Rikstoto Direkte, hvor Eklöf var gjest, at 21 år gamle Per Vetle Kals fra Gjerstad ble løftet frem som noe helt spesielt. Eklöf er en høyt respektert travprofil i Sverige, med over 2000 seire som travkusk, og har de siste årene virket som lærer på travgymnasiet Wången i Östersund.

Det var nettopp på Wången at 62-åringen fikk stifte bekjentskap med unggutten som til daglig pleier sitt virke hos Øystein Tjomsland på Sørlandets Travpark. Uoppfordret tok Eklöf ordet under TV-sendingen i forbindelse med en samtale om norske travstudenter i Sverige og fyrte av følgende salve av ros.

– Per Vetle Kals er den eleven som har gjort størst inntrykk på meg gjennom alle årene jeg har virket som lærer. Jeg husker spesielt godt da han var opp i muntlig eksamen i treningsfysiologi hvor biologilæreren og jeg bare ble sittende og se på hverandre. Han kunne ledet undervisningen på feltet, ikke deltatt som elev. Han er helt fantastisk, et naturlig hestemenneske. Per Vetle er født til dette. Han er en tenker, og har den egenskapen at han har løst problemer allerede før han kommer i stallen på morgenkvisten, sa Eklöf for åpen mikrofon.

Kals selv fikk ikke sett TV-programmet, men reagerer slik da han blir gjort kjent med uttalelsene fra Eklöf.

– Oi, det er virkelig gøy at han trekker frem meg på den måten, det setter jeg pris på. At slik ord kommer fra ham, er god reklame, understreker 21-åringen.