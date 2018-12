Grimstad-gutt blir Vindbjart-spiller

VENNESLA: Simen har gått sin fotballskole i Grimstad og Jerv (blant annet under sin kyndige pappa, Svein). Han er med andre ord godt skolert på alle områder. På tross av sin unge alder, gjør han ofte veldig gode valg. Han har en klokskap i spillet som er beundringsverdig og ganske uvanlig for gutter på hans alder.

Simen, som var på utlån fra Jerv i 2018, hadde en flott utvikling i VFK. Etter å ha blitt kjent med personen og spilleren Simen, mener vi bestemt at denne gutten har et potensial som kan føre ham langt. Veldig langt! Han er rett og slett en uslepen diamant både på og utenfor banen.

Vi er selvsagt svært så glade for at Simen valgte å spille for VFK. Og alle som kjenner gutten, vet at det var et veloverveid og reflektert valg. At det på sikt vil kunne føre til spill i OBOS og Grimstad, er vi sikre på.