I Lokalsporten er artiklene skrevet av leserne, ikke Fædrelandsvennens journalister. Her leverer klubber, utøvere og mosjonister selv fra konkurranser, trening og annet m.m.

Andre halvdel av sesongen startet med et skuffende 1–2 tap mot Express på Moseidmoen mandag. Bare en uke etter at vi vant med samme sifre på Fevik var det nå gjestene som snudde kampen i andre omgang med et par kontringsmål.

Vi tok ledelsen på overtid av første omgang ved Marcus Aslaksen. På bursdagen hans kom han inn på bakerste stolpe og satte inn innlegget til Eirik Ryger.

Like før hadde Mats Johansen Olsen reddet bra da en Express-spiller kom gjennom mot mål. Ellers i omgangen hadde vi hatt noen sjanser, men skuddene til Daniel Tørressen Eikeland og Robert Våge Skårdal gikk henholdsvis like over og utenfor, og keeper hadde ikke altfor store problemer med å rekke opp til Rygers forsøk på å skru en ball opp i krysset.

Express snudde kampen

1–1 kom 12 minutter ut i andre omgang da Leander Winge Thelle satte ballen i mål fra skrått hold. Etter dette åpnet kampen seg mer opp og vi klarte å komme mer i fart inn i feltet.

Der viste Express styrke med knallharde, men gode, taklinger og blokkeringer, og flere av mulighetene våre endte i cornere. Heller ikke her fikk vi uttelling. I stedet kontret gjestene inn vinnermålet etter 78 minutter, Øyvind Willmann Heia skrudde ballen forbi keeper, helt ute ved stolpen fra sentral posisjon.

Lyspunkter på tampen

Noen lyspunkter fikk vi mot slutten. Innbytterne Berry Gerezgi og Brian Stangnes Kjeldsberg er endelig tilbake fra skader som har holdt dem ute denne sesongen, og på hver sin kant var de svært delaktige i de fleste gode angrepene de tjue minuttene.

Vi ligger nå på 10. plass, henholdsvis tre og fire poeng foran Randesund og Express på nedrykksplassene. Tre poeng er det opp til Sprint-Jeløy på åttendeplass, som vi møter i Moss til lørdag.

Kampfakta Vis mer ↓ Norsk Tipping-ligaen, Vindbjart – Express 1–2 1–0 (45 min) Marcus Aslaksen 1–1 (57 min) Leander Winge Thelle 1–2 (78 min) Øyvind Willmann Heia Vindbjart: Mats Johansen Olsen, Peiwast Hama, Christian Beqiraj Follerås, Markus Nyhus, Lars-Georg Reinlund Sæther, Magnus Langerud (Brian Stangnes Kjeldsberg fra 70 min), Daniel Tørressen Eikeland (Sander Coldal fra 89 min), Robert Våge Skårdal, Marcus Aslaksen (Anders Bjørge fra 70 min), Sander Barstad Bergan, Eirik Ryger (Berry Gerezgi fra 70 min). Ikke benyttet: Mads Klippenberg, Fabian Jeppestøl Engedal, Simon Salen Aune, Emil Lie, Christian Urdal Hansen. Gule kort: Markus Nyhus, Peiwast Hama, Anders Bjørge, Daniel Tørressen Eikeland.

Magnus Langerud flytter til Oslo og kan ha spilt sin siste kamp på Moseidmoen. Foto: Stian Bøe

Brian Stangnes Kjeldsberg med innhopp nummer to for sesongen. Foto: Stian Bøe