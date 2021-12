OSLO: Etter et ufrivillig opphold på grunn av pandemien var det sist helg endelig duket for NM i kendo igjen. Kristiansand gikk inn som regjerende mestere og hadde mye å leve opp til. Oppkjøringen var likevel ikke helt som ønsket. De siste 18 månedene har vært tøffe, og klubben gikk på trynet inn i nedstengingen mars 2020. Vi skulle ha arrangert kendo-EM i Aquarama måneden etter, og det som skulle ha vært et høydepunkt i norsk kendo endte opp med å bli en gedigen hodepine.

Avlysning av all trenings- og stevneaktivitet, sammen med den svekkede rekrutteringen det medfører, gjorde ikke saken bedre. Det var derfor utrolig deilig å få lov til å gå på banen igjen for første gang siden før nedstengingen.

Bevarer husfreden

I kendo konkurreres det i lag og individuelt, og laget vårt er noe spesielt: vi er nemlig en liten familie med far, datter og svigersønn. Vi har alle tre møttes til individuelle kamper mange ganger tidligere, men vi har heldigvis klart å bevare husfreden. Siden 2012 har vi samlet fem gull-, en sølv- og to bronsemedaljer som lag. Vi vurderer å pensjonere oss etter ti gull, men om vi ikke når så langt, er vi uansett utrolig privilegerte som har mulighet til å reise og konkurrere sammen.

Det som preger laget vårt, og som gir oss en fordel utover våre egne ferdigheter, er at vi har full tillit til hverandre. Både til at de andre evner å følge planen som avtalt, men også at de kan tilpasse seg om noe uforutsett skulle skje. Ikke minst er det lov å gjøre feil, og vi har alle tre opplevd både å være den som ikke strekker til samt være den som redder dagen. Vi er alle enige om at vi vinner og taper som et lag, og ingen av oss er bekymret for plassen sin på laget.

Lørdag konkurrerte vi i individuelle klasser og Marie åpnet sterkt med gull i dameklassen. I åpen klasse tok hun seg igjen til finalen etter seier mot sin far i semifinalen, mens undertegnede måtte gi tapt på overtid i den andre semifinalen. Motstanderen fra Stavanger ble dessverre for sterk i det som var en jevn finale, men sølv til Marie i åpen klasse er en fremragende prestasjon.

Ulidelig spennende

I søndagens lagkonkurranse så vi for oss at den hardeste konkurransen ville komme fra laget fra Stavanger (Sør-Vest Kendo), noe som viste seg å stemme. Vi var sultne på revansje etter tapene i åpen klasse dagen før, og det ble en utrolig spennende finale mot nettopp dette laget.

I første kamp overrasket Sør-Vest stort med en rask seier, og vi var avhengig av å vinne minst én av de følgende kampene for å ha en sjanse. Andre kamp gikk i vår favør, men på grunn av poengforskjell var vi også avhengige av å vinne tredje kamp. For oss som bare kunne se på ble det en ulidelig spennende affære da vi ledet og telte sekundene på klokka mens motstanderen presset på. Det holdt heldigvis helt ut og vi kunne lettet smykke oss med vårt sjette NM-gull.

Vinnerlaget fra Kristiansand: Jørn Nørvåg, Kenneth Fredheim og Marie Nørvåg. Foto: Privat

Totalt endte klubben opp med fem medaljer i årets NM:

Gull lag (Marie Nørvåg, Kenneth Fredheim, Jørn Nørvåg)

Gull dameklassen (Marie Nørvåg)

Sølv åpen klasse (Marie Nørvåg)

Bronse åpen klasse (Jørn Nørvåg)

Bronse åpen klasse (Kenneth Fredheim)

Video av finalen:

Resultater kan du se her