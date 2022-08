BÆRUM: – Vi har hatt et fantastisk godt mesterskap, og er stolt over å ha så mange utøvere i norgestoppen. Det er også svært gledelig at vi har en rekke talentfulle utøvere som når finaler, og som setter personlig rekorder, sier leder i KIF Friidrett, Inger B. Steinsland, etter helgas mesterskap.

KIF Friidrett sikret seg tre gullmedaljer, to sølvmedaljer og en bronsemedalje under dette norgesmesterskapet i friidrett for junior (opptil 23 år) på Rud i Bærum.

Dobbelt gull til Tveit

Sigurd Tveit (22) vant to gull i U23-klassen, først på 1500 meter med tiden 3,52,96 minutter, deretter på 800 meter med 1,51,06 minutter. Det var bare få dager etter at han løp distansen på strålende 1,45,89 under et friidrettsstevne i Polen. Med det resultatet topper han norgesstatistikken på 800 meter i 2022.

Sigurd Tveit vant gull både på 1500 meter og på 800 meter. Foto: Privat

– Sigurd har hatt en fantastisk fremgang i år, og vi er så imponert over ham, sier Inger B. Steinsland.

Klubbens øvrige gullmedalje gikk til Fabian Weinberg (22) i diskos i U23-årsklassen. Han kastet 51,25 m og var fem meter foran sølvvinneren.

– Et flott resultat av Fabian, som viste at han ikke har glemt sine ferdigheter i diskos etter en liten pause fra friidretten, kommenterer KIF-leder Steinsland.

Fabian Weinberg vant gullmedalje i diskos. Foto: Privat

To sølv

Daniel Thrana (20) sikret seg sølv i U23-årsklassen i spyd med 63,79 meter. Det er sesongbeste for ham, og han fikk til denne lengden i tredje omgang.

– Daniel har vært skadet lenge, så vi er så glad for at han er tilbake – og til og med i norgestoppen, sier Steinsland.

Johannes S. Gulbrandsen Lunde (18) vant sølv på 200m i U20-klassen med tiden 22.11 sekunder.

– Det er lenge siden KIF Friidrett har hatt en sprinter på herresiden som tar medaljer i norske mesterskap, så det er veldig lovende at Johannes nå har tatt steget inn i norgeseliten på sprint, sier Steinsland.

Bronse og finaleplasser

16 år gamle Lana Weinberg perset i første kastet i U20-klassen i spyd med 40,95 meter, og vant med dette bronse i øvelsen.

Lana Weinberg vant bronsemedalje i spyd. Foto: Privat

– Det var gledelig at Lana fikk alt til å stemme i sesongens viktigste stevne, det var imponerende, kommenterer Steinsland.

I tillegg til disse pallplasseringene var det mange av KIF Friidretts utøvere som gjorde det skarpt, og som både kom til finalen i sine respektive grener og som perset.

– Vi har veldig mange lovende juniorutøvere i klubben nå, og vi er spent på hva de kan få til i fremtiden. Det er utrolig gledelig å se at det vokser og gror i friidretten i Kristiansand, fastslår KIF Friidretts leder Inger B. Steinsland.