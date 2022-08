Mål av Cameron Cresswell og Mohammed Badran kunne ikke forhindre at Start 2 tirsdag tapte 2-4 for Pors.

PORSGRUNN: Start 2 ledet to ganger og 2-1 ved pause mot Pors på Pors Stadion KG tirsdag kveld. Men det ble hjemmelaget som endte med tre poeng.

– Jeg er skikkelig imponert over 1. omgangen vår. Da spilte vi av presset til Pors gang etter gang. Hele laget deltok, ingen gjemte seg bort. Vi spilte som et lag både defensivt og offensivt mot et av de beste lagene i avdelingen. Vi dominerte stort på bortebane og ledet 2-1, sier Start 2-trener Erik Mykland og fortsetter:

- I pausen ble vi enige om å gjennomføre i 90 minutter pluss. Det klarte vi ikke. Vi mistet ballen på egen halvdel og ble presset tilbake, noe som resulterte i tre Pors-scoringer. Det siste målet kom etter en klar dytt i ryggen på en av våre spillere, som dommeren ikke dømte på. Dermed 2-4, og kampen avgjort. Alt i alt var Pors bedre i 2. omgang enn vi var bedre enn dem i 1. omgang.