HOLMESTRAND: Søndag 13.mars deltok juniorene Amalie Wierød, Eline Fidje Wessman og Eiril Hoven Hervold i årets første norgescup for nasjonale klasser i rytmisk gymnastikk (RG). Jentene konkurrerte i junior nasjonal klasse divisjon A. Maria Heidenberg Lund reiste med som trener med jentene.

Amalie og Eiril deltok med tre programmer hver, hvor førstnevnte deltok med ring, ball og køller. Eiril deltok med tau, ring og køller, og Eline deltok med programmene ring og ball. Med både mange nye endringer og nye programmer var det spente jenter som endelig kunne delta i norgescupstevne igjen. Jentene viste fine kjøringer på teppet, og er fornøyd med årets første norgescupstevne. Amalie tok en fin 10.plass, Eiril 12.plass og Eline 16.plass av 23 gymnaster.

I tillegg til å delta individuelt deltok også juniorene våre med et troppsprogram. De konkurrerte i klassen junior nasjonal duo/trio, og her deltok de med ring. Jentene viste to klikkefrie kjøringer, noe som resulterte i seier. Det gikk over all forventning, og jentene kunne fornøyd ta med seg pokalen hjem.