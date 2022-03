I Lokalsporten er artiklene skrevet av leserne, ikke Fædrelandsvennens journalister. Her leverer klubber, utøvere og mosjonister selv fra konkurranser, trening og annet m.m.

DRØBAK: Allerede i runde to hadde motstanderen fått nok. Etter tre-fire rette venstre/høyre ble det en telling på Reesal Malik Rauf Rauf-Døbak Bokseklubb. Reesal var ikke klar til å fortsette kampen og dommeren stoppet kampen. En sterk seier å ta med seg videre for Kristiyan Mavrov før NM om to måneder.

Vi var meget spent før kampen, ettersom Kristiyan skulle skulle bokse mot den regjerende norske mesteren. Første runde ble som vi hadde regnet med, Reesal satte press og ville vise hvem som var sjefen.

Kristiyan ville det annerledes og svarte bra på alt det mesteren hadde å by på. I slutten av runden traff Kristiyan med et par solide treffere og holdt på å stoppe mesteren allerede da.

Kristiyan Mavrov gjør seg klar til ny innsats. Foto: Henning Lillejord

I andre runde hadde Kristiyan fått bedre feste med fremre hånden, og da pleier også bakre å sitte bra. Det gjorde den! Det er bare å glede seg til kommende lørdag, med boksestevne hjemme i Grimstad.

Rolf Valle Vik var også med i stevnet i Drøbak, men her ble motstanderen litt for sterk. Vi satser på at Rolf kommer sterkere tilbake på stevnet i Grimstad.