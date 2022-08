Jean-Philippe Villeneuve (30), eller «JP», er en erfaren hockeyspiller. Ulike årsaker, blant annet Covid-pandemien, gjorde at den lille familien i fjor ville forlate sine røtter i Toronto. Til slutt var det lite som fristet mer enn å slå seg ned i Kristiansand. Og det var ikke bare fordi hans kone, Kathrine Kjeldsen, kommer fra Hånes.

– Vi var egentlig åpen for hele verden. Tidligere har vi bodd i Aalborg der vi studerte, og jeg spilte ishockey på høyt nivå. Men det ble til slutt Norge og Kristiansand. Det er jo den beste plassen i verden, smiler «JP».

Vil bidra i lokalmiljøet

Han understreker samtidig at et ishockeymiljø var viktig der de skulle slå seg ned. KIK er naturlig nok smigret over at klubben trekker nye ressurser til byen. Paret er nå godt etablert med både hus og jobber.

– Nå vil jeg bidra i lokalmiljøet med det jeg kan, sier han.

Uten betenkningstid tok han derfor på seg rollen som hovedtrener i KIK. «JP» sammen med assistentene Jens Pedersen og Joe Michael Richard, er trenertrioen som er i ferd med å bygge et sterkt lag med toppen av 2. divisjon som målsetting. Det er nivået under Fjordkraftligaen/1. divisjon.

– Vi har et godt grunnlag fra egne rekker. Men jobber med forsterkninger. Det ser bra ut. Spillere tar nå kontakt og ønsker å flytte fra andre steder i landet på grunn av satsingen vår. Ellers forsøker jeg å hente noen gode spillere jeg kjenner både fra Canada og Danmark. Dersom vi får til det, vinner vi ligaen, smiler «JP» lurt.

Canada-inspirert

Klubben er allerede blitt bortskjemt med flinke folk fra Canada. Klubbens nye daglig leder, Jonathan McKay, kommer også derfra. Det samme gjør en annen ildsjel i KIK, «Mike» Befus.

Forrige sesong ble dessuten avsluttet med en ukes celebert treningsopplegg på isen i Kristiansand med den profesjonelle ishockeytreneren Justin Stevens. Han er en gammel venn og trener fra den siste sesongen «JP» spilte hockey på et høyt rangert universitetslag i Nord-Amerika.

Trekløver fra Canada bidrar til mangfold i Kristiansand. F.v. «JP» Villeneuve, Justin Stevens og Jonathan McKay. Foto: Jan Harald Rismyhr

Har investert i ny teknologi

Justin vil være «JP» sin veileder kommende sesong. Kristiansand ishockeyklubb har investert i et profesjonelt kameraanlegg over isflaten som dekker både kamp og trening. Justin logger seg på fra Canada og bidrar.

Denne teknologiske løsningen er støttet av Cultiva gjennom programmet mangfold, offentlig rom og digitalisering.