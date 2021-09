KRISTIANSAND: Engasjementet var stort og tilbakemeldingen fra publikum var at slike møteplasser behøver man for å bygge øke respekt for trenerrollen, faget og et eierskap til å gjøre sørlandsfotballen bedre og sterkere.

Trenerkvelden er ment å være en folkelig møteplass hvor fotballtrenere i sosiale omgivelser skal dyrke faget, bli inspirert og møte andre kolleger som har lidenskap for fotball.

Debatt og utveksling av ulike synspunkter om fotball er ikke farlig, det kan være svært utviklende. Vi behøver å utvikle en sterkere kultur for ulike tankesett og måter å se på fotballspillet på.

Dette er ingen trussel, heller en mulighet til å lære og forstå hverandre. Man trenger en kontinuerlig diskusjon om fotballens ståsted, utvikling, begrensninger og muligheter på Sørlandet.

Tre temakvelder

Trenerkvelden er ment å være et sted debatt dyrkes, synspunkter brytes og refleksjonsnivået øker. Bak initiativet står Norsk Fotballtrenerforening og undertegnede. Med oss har vi tidligere Rosenborg- og Start-trener Knut Tørum. I et godt samspill med NFF Agder og IK Start, som støtter konseptet.

Sammen skal vi arrangere tre slike kvelder i høst hvor lokale trenere er invitert til å dele kunnskap og erfaring rundt spennende tema.

Tirsdag var temaet: Talentutvikling – hvor er talentene på Sørlandet?

Talent er selve oljen i fotballindustrien, og skal sikre sportslig utvikling, fremgang og inntekter. Tilgangen til ressurser samt interesse for talentutvikling i Sørlandsfotballen har aldri vært større. Akademier, landslagsskole og økt fokus på profesjonelle trenere gjennomsyrer klubbmiljøene. Likevel må spørsmålet stilles: Får man egentlig avkastning på denne satsingen, i kraft av flere talentfulle gutter og jenter i den lokale fotballen?

Det var utgangspunktet for en debatt hvor tre lokale trenere ble utfordret på sine erfaringer, tanker og ideer:

* Frode Fredriksen, som er fotballærer ved KKG Toppfotball og var trener for IK Starts juniorlag som ble norgesmestre i 2006 og 2007.

* Roger Risholt, som er trener for Arendal Fotball, men også en av landsdelens mest erfarne toppspillere med en karriere i ti toppklubber i tre ulike land.

* Alexander Øren, som er utviklingsansvarlig i IK Start og har en master i idrettsvitenskap samt en rekke år som talentutvikler.

Trenerkvalitet trumfer alt

Styrken og mulighetene i en debatt for å bygge ny kunnskap, går gjennom å engasjere publikum. Trenerne fikk derfor anledning til å stille spørsmål til panelet. Avslutningsvis ble det skissert opp flere virkemidler og tiltak som kan styrke identifisering, seleksjon og utvikling av talent på Sørlandet. Hvor det var stor enighet om at nøkkelen her ligger på at kvaliteten på fotballtrenere er det viktigste i alt utviklingsarbeid.

Kvelden ble avsluttet med Champions League-fotball på storskjerm med oppgjøret Barcelona-Bayern München.

Neste trenerkveld er tirsdag 12. oktober hvor temaet er «Romantisk spillestil, eller fremtidens fotball?»

Da er hovedtrener i IK Start, Sindre Tjelmeland, invitert for å forklare, forsvare og forføre om sin spill-filosofi.

Etter første kveld å dømme, er det grunnlag for å tro at det vil bli trangt om tilskuerplass i oktober.