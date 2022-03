MANDAL: Det tredje og siste løpet i årets vinterkarusell fikk en flott avslutning med meget gode løpsforhold.

15 deltakere stilte på 10-kilometeren, mens to deltakere var de eneste som løp 3-kilometeren. Her var det talentfulle Matteus Høivik Enge fra Vågsbygd Runners som ble for sterk for sin far Bjørn Erik og kom inn til ny pers på 12.10 minutter.

Matteus Høivik Enge i godt driv inn til mål. Foto: Ivar Gogstad

På den lengste distansen var det lenge god kamp mellom to av våre lokale løpere, Erik Udø Pedersen fra Ull Kisa og Lars Aanensen fra MHI, om hvem som skulle ta seieren. Erik ble for sterk for Lars, som gikk for sterkt ut. Erik kom inn på 31.32 minutter og Lars på 31.46.

Beste dame ble noe overraskende Randi Marie Dyrkolbotn fra MHI med tiden 39.27. Vår mangeårige løpedronning Inger D. Saanum fra G. E. Healthcare bikket så vidt 40-tallet med 40.01.

Randi Marie Dyrkolbotn var raskest blant kvinnene. Foto: Ivar Gogstad

Erik Udø Pedersen i suveren stil inn til mål. Foto: Ivar Gogstad

Resultater

3 KM

Gutter 15 - 16 år

Matteus Høivik Enge 267 Vågsbygd Runners 12.10

Menn mosjon

Bjørn Erik Enge 270 Vågsbygd Runners 14.23

10KM

Gutter junior

1. Lauritz Dyrkolbotn 449 MHI 39.45

Menn aktive 23 - 34

1 Erik Udø Pedersen 444 Ull Kisa 31.32

2 Lars Aanensen 451 MHI 31.46

3 Gabriel Ingebretsen 439 Kr.sand løpeklubb 33.19

4 Vetle Flaget 440 Kr.sand løpeklubb 33.46

Damer vet. 40 - 44

1 Randi M. Dyrkolbotn 448 MHI 39.27

2 Kristine N. Oftebro 453 Søgne 54.51

Menn vet. 45 - 49

1 Vidar Pedersen 450 Hogganvik 39.36

2 Trond Noble 454 MCK 54.35

Menn vet. 50 - 54

1 Stig Andre Jansen 447 Kr.sand løpeklubb 38.33

2 Jan Terje Vikse 455 Otra IL 49.52

Damer vet. 55 - 59

1. Inger D. Saanum 443 G.E. Healthcare 40.01

Herrer vet. 55 - 59

1 Kåre Aanensen Saanum LK 37.50

2 Jostein Johannessen 445 Team Mosjon 40.56

Herrer vet. 60 - 64

1. Kristian Kleppan 452 MHI 41.38