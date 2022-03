VENNESLA: Årets 4. divisjon kommer til å bli tøff for våre nest beste spillere, men i sesongåpningen mot Fløy 2 fikk vi i hvert fall en god start. Med en superrutinert grunnstamme i laget spilte vi ut et mye yngre Fløy-lag og det det ble til slutt åtte scoringer vår vei, mens gjestene reduserte helt på tampen. Øyvind Løkkebø Gausdal var tilbake på spissplass for første gang på lenge, og etter et par grove bommer tidlig kom han etter hvert tilbake slik vi kjenner ham, og stoppet ikke før tre mål var notert.

Debutant og kaptein Simon Salen Aune. Foto: Stian Bøe

Kawsu Jabai har igjen vært ute en stund med skade, men viste frem et rykk som ikke har tapt seg, før pause, og ordnet et straffespark og et ypperlig innlegg til «Gaus», som selvfølgelig ble headet inn på bakerste stolpe. Debutant Simon Salen Aune spilte med kapteinsbindet og fikk seg også en assist, men måtte ut med skade før hvilen.

Klemt inn mellom Gaus sine to mål fikk vi se et meget effektivt comeback. Håvard Eikeland meldte overgang fra Øvrebø fredag, og brukte sin første omgang på dette nivået siden 2016 til å sette inn to mål. Siste spark på ballen før pausesignalet var kanskje kvelden mest perfekte. Høyreback Peiwast «Piwi» Hama fikk prøve seg på et frispark fra 20 meter, og limte ballen helt opp i nærmeste kryss.

Peiwast Hama plasserer ballen helt oppe i krysset før pause. Foto: Stian Bøe

Det er sjelden en 2. omgang etter en stor ledelse blir like bra, og slik ble det også her. Et par annullerte mål var alt vi hadde å vise til før siste kvarteret, da det løsnet igjen foran nettet. Innbytterne tegnet seg for både mål og målgivende.

Eirik Ryger satte opp Anders Leesland Honnemyr for 6-0 og vant frisparket før 8-0. Det tok han selv, og Sander Coldal var først fremme på keepers retur og chippet elegant inn vårt siste mål. Innimellom hadde Gaus fullført sitt hattrick med Nikke Eidet nest sist på ballen.

Sander Coldal satte inn vårt åttende mål. Foto: Stian Bøe

Bakerst fikk Dennis Lindekleiv (16) sin seniordebut i mål, og bidro med flere gode redninger før han måtte gi tapt på overtid. Fløy kontret seks mot to, Lindekleiv gjorde nok til å styre skuddet utenfor, men helt inne ved stolpen kom Eivind Thoresen i fart og pirket ballen inn.

Se øvrig kampfakta her