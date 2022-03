ARENDAL: Øyestad Håndball vant helgas kamp 33-29, eter å ha leder 1611 ved pause. Bortelaget stilte med 5 av 9 spillere fra elitelaget sitt og med den tidligere landslagssjefen Robert Hedin på sidelinjen. Hedin har uttalt at nå spiller eliteseriespillere i 2. divisjon for å redde plassen for neste sesong.

Men det Tønsberg/Nøtterøy nok trodde skulle bli en enkel seier mot en gjeng unggutter i Nedeneshallen, ble heller til det motsatte.

Anført av kaptein Marius Nilsen la vertene ned en voldsom innsats i forsvar, og fremover slo Henrik Øygarden til med 11 mål og ble Øyestad toppscorer.

Øyestadguttene tok tak i kampen fra første minutt, og var raskt oppe i en 5-1-ledelse, med 4 ulike målscorere, som viser årets bredde i laget.

Tønsberg/Nøtterøy prøvde å komme seg inn i kampen flere ganger, men Øyestad hadde inne ett gir ekstra som stadig holdt dem foran.

Tønsberg/Nøtterøys toppscorer for dagen, Gustav Bergendahl (10 mål), er ansett som en av de hardeste forsvarspillere i eliteserien og signerte nylig for Nærbø for kommende sesong. Denne kampen ble det en slåsskamp mot ivrige Øyestad-gutter som ville vinne og vise at det nytter ikke å komme dårlig forberedt til «Fort Nedeneshallen».

Foto: Preben Stenseth

På tross av at ØIF Arendal spilte mot Elverum på samme tidspunkt, var det ca. 200 tilskuere på kamp og heiet oss frem. Guttene har mange nye unge supportere som lager god stemning på tribunen gjennom alle våre kamper.

Vi hyller ungdommen som består av 20 18-20 år gamle gutter. De elsker håndball, lek og moro.

Til helgen skal guttene slåss om sluttspillplass i norgesserien Lerøy, før de kommende uke møter en av opprykkskandidatene i 2. divisjon (Urædd) med den tidligere Øyestad-keeperen Oliver Trondal i målet.

Da håper vi på masse publikum i Nedeneshallen nok en gang!

