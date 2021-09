Labbet fra Søgne for å se Start-kamp

SØGNE, KRISTIANSAND: – Det var ingen som kunne kjøre oss, så da var det bare å ta beina fatt på de rundt to milene langs Langenesveien, gjennom Vågsbygd og byen til Lund, forteller Tjomsland, og fortsetter:

– Vi begynte tidlig på søndagen og kom fram et stykke ut i 1. omgang. På den tiden var det gratis å komme inn og se andre omgang. Så da valgte vi å se 1. omgang fra et tre, slik at vi kunne bruke pengene på is og pølser etter pausen. Jeg husker ikke hvem Start spilte mot. Men vi ble hentet.

Matta og Klepp plukket poteter

Vi møter Øystein Tjomsland i stallen hans på Sørlandets Travpark. Start-fan har han vært siden han var en liten gutt hjemme på gården i Søgne. Da traff han mange av spillerne som måtte jobbe ved siden av fotballen. Også de aller mest kjente.

– Ja, både Olav Klepp og Svein Mathisen lå på knærne ute på jordene på Sangvik og plukket poteter og ble brune og fine. Og siden jeg kjente flere av spillerne, så var det ekstra stas for meg å dra inn til byen og gamle Kristiansand stadion og følge Start, sier Tjomsland.

Han husker ikke hvilken Start-kamp som var hans første på gamle stadion. Men totalopplevelsen av å gå på kamp på slutten av -70- og 80-tallet husker han veldig godt. Den var nesten romantisk.

– Vi fikk sitte nede på gjerdet, og noen ganger også inne på friidrettsbanen. Så vi var veldig nære situasjonene og spillerne hele tiden, sier Tjomsland.

– Brølte til Viking-galningene

Han har et spesielt forhold til møtene med Viking – et lag Start har spilt mange klassiske og uforglemmelige kamper mot.

– Ja, det var en spesiell opplevelse å møte Viking, også på den tiden. Da var det galskap i gatene. Jeg husker at min mor ofte kjørte oss inn, og at vi turte å åpne vinduene og brøle litt til Viking-galningene, minnes en lattermild Tjomsland, og fortsetter:

– Det var hele rammen rundt som gjorde at det var en stor opplevelse å være på kamp på den tiden. Det var mye folk og stor stemning, og moro både når de vant og tapte. Det er ikke så vilt på Sparebanken Sør Arena i dag, men forholdet mitt til Start har jeg holdt ved like. Vi bytter ikke draktfarge fordi vi nå sliter litt i OBOS-ligaen. En gang Starter, alltid Starter.

– Trønderne heiet på Start

– Hva er høydepunktet ditt som Start-supporter?

– Å, det er mange. Men et litt originalt høydepunkt for meg er fra da vi spilte cupsemifinale mot Rosenborg på Lerkendal i 2018. Da var jeg så heldig å få sitte sammen med noen trøndere i en losje. Da vi kom ut på tribunen, begynte trønderne å heie på Start. Det var spesielt, minnes Tjomsland om kampen Start tapte 2-1 på overtid.

– Vi ledet til pause og da var jeg høyt oppe. Men så gikk vi på en liten smell på slutten, og da gikk også Ullevaal-turen fløyten.

Øystein Tjomsland trekker også fra sølvsesongen 2005 som høydepunkt.

– Ja, under Tom Nordlie var det utrolig action inne på stadion. Da var det en opplevelse å gå på fotballkamper.

– Hvor ofte er du på Sparebanken Sør Arena?

– Jeg var der stort sett hver gang før «coviden» kom. I år har jeg vært veldig opptatt med travløp i Sverige, men jeg følger jo alltid med dem på mobilen. Det gir meg mye å komme på en annen arena og tenke på noe annet enn trav. Så dere vil nok se mye til meg på Sparebanken Sør Arena fremover.

«Travsportens Champions League»

Øystein Tjomsland står kommende helg foran et av sesongens store travhøydepunkter. Samtidig med at Start møter KFUM Oslo hjemme på Sparebanken Sør Arena, kjører han Klasseløpsfinalene på Bjerke. Der skal Norges beste unghester kjempe om heder og ære.

Det skal kjøres totalt åtte Klasseløpsfinaler, og Øystein Tjomsland har med hele 18 hester i todagersstevnet, som kanskje litt for moro skyld kalles «travsportens Champions League».

– Tror du Start en dag vil spille i Champions League?

– Ja, det tror jeg absolutt. Men du kan ikke kjøpe et Champions League-lag – du må lage det. Det krever kunnskap og arbeid over tid med de rette folkene i rette posisjoner, noe jeg tror Start har nå, avslutter Øystein Tjomsland, som får Start-hymnen spilt hver gang han kjører over mål som vinner av et travløp.

Til nå i år er hymnen blitt spilt 100 ganger – i Norge og Sverige!