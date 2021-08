Dansestjerne med workshop i Kristiansand

KRISTIANSAND: Krs Urban Dansestudio startet for snart 12 år siden, i en sliten gymsal på Grim sammen med 20 ivrige barn. Stikkordene var danseglede og et brennende ønske om å dele denne energien og gleden med andre.

Dansegleden og engasjementet må ha smittet. Gradvis ble vi flere og flere. Og i alle disse årene har barn, ungdom og voksne deltatt på våre dansekurs semester etter semester, år etter år.

Vi feirer nytt semester med besøk fra anerkjente Mona Berntsen, som besøker Kristiansand for aller første gang. Hun er mest kjent for å ha vunnet So You Think You Can Dance – Scandinavia 2008, og har danset for artister som Justin Bieber, Justin Timberlake, Madonna, Alicia Keys og Chris Brown.

Vi håper at barn og ungdom kan bli inspirert, kjenne på positivitet, ekte glede og inspirasjon i oppstarten av en ny høst som ligger foran oss.

For det er det alt handler om i bunn og grunn. Det handler om mennesker, miljø, og hvordan vi sammen kan skape en trygg, og positiv atmosfære for neste generasjon i dette miljøet.

Vårt største ønske er at Krs Urban Dansestudio skal være en arena for vekst og personlig utvikling hvor vi helhjertet heier frem hverandre.

