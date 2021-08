Tjomsland tryllet på hjemmebane 

KRISTIANSAND: Med to uker igjen til årets store høydepunkt for den sørlandske stortreneren, Klasseløpene på Bjerke travbane i Oslo 11. og 12. september, er det ingen grunn til å tvile på stallformen til Øystein Tjomsland. Søndag leverte 50-åringen en imponerende stalltrippel under løpsdagen i Travparken.

Stortalentet Ari Potter gikk på karrierens første nederlag i Sverige sist, men tok en voldsom revansje søndag kveld. Tjomslands seiersmaskin tok enkelt hånd om føringen på startsiden, og i sluttfasen stakk Ari Potter av til enkel seier i herlig stil. Vinnertiden ble fine 1.25,8a/1609 meter, og dette var fireåringens niende seier i det 10. forsøket.

Tjomsland sikret også en herlig kveld for lokale eiere; Rune Guttormsen fra Froland eier både Little Patrick og Kleppbest, duoen sikret seg begge triumfer på hjemmebane og sørget for at Guttormsen for første gang i livet vant to løp under en og samme løpsdag.