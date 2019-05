Kjetil Øygarden årets ungdomstrener i Norge

Generalsekretær Erik Langerud i Norges Håndballforbund utdelte hederen til Øygarden. Forslagstillere var Marianne Sandberget og Anita Thorvildsen, blant annet med dette som begrunnelser:

«Kjetil har trent G15 (2003-kullet) på Hisøy i alle år. Han er også sonetrener og trener på bylag. Han er virkelig dedikert til oppgaven og brenner for det han gjør. Han har gjort at alle spillerne har en veldig positiv utvikling, fordi han har høy kompetanse og ser hver enkelt.

Kjetil var ildsjelen som satte seg mål om å få ØIF opp i toppen av norsk håndball. Han har fått tilnavnet «Mr. Øyestad» for sin dedikasjon. Han har også vært med på «jenteløftet» hos Grane. Målsetningen var å få Grane-damene opp i toppen, de er på god vei selv om målet ikke er nådd ennå. I tillegg har han i mange år trent lag fra 2.-10. trinn på Hisøy skole. Han har klart å få frem et G15-lag som hevder seg høyt oppe i sin aldersgruppe, og dette med få unntak kun av spillere fra Hisøy.

– Dette her var meget hyggelig, og veldig overraskende. Jeg ble tatt på senga, sa Øygarden da han sto på scenen med prisen i hendene.

– Jeg er veldig opptatt av at alle skal med, og at alle skal bidra. Og ett av tiltakene jeg har, som vi har i ungdomslag både på gutte- og jentesida, er at det alltid er noen som er gode akkurat nå. De sover alltid på rom med de som sitter mer på benken. Og vi kjører alltid stoppeklokke på spilletid blant 15-åringene. Det er viktig, sa Øygarden videre.