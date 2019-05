Styrketrening for løperen

BLOGG: Den ypperlige treningsformen løping kan utføres tilnærmet hvor og når som helst, krever knapt utstyr og er kjempebra for blodomløpet, hjertet og lungene våre.

Stabilitet rundt ankler, knær og hofter er viktig. Spesielt for deg som løper, men også for daglig helse. Stabile ledd forebygger slitasje og gjør deg mer energieffektiv. Det vil si at du bruker mindre energi på hvert tråkk. Du får rett og slett bedre løpsøkonomi.

Styrkeøvelser du bør bruke:

Ettbeinsøvelser som utfall, gående utfall, step up og ettbeins rumensk markløft setter stabilitet og balanse på prøve og er supre å bruke for løpere. Løping foregår tross alt på ett og ett bein, og hvert tråkk bør være så stabilt som mulig, selv i ulendt terreng. Med denne typen øvelser får du styrket stabiliseringsmuskulaturen din.

Picasa

Baseøvelser for kraftutvikling som knebøy, markløft og hipp thrust er ideelle å ta med for å øke styrken og kraftutviklingen din i underkroppen. Er du sterk i lår og sete, vil du ta deg fortere fram og bruke mindre energi på hvert tråkk.

Privat

Øvelser for kjernestyrke. En stabil kjernemuskulatur bidrar til å stabilisere kroppen under løpesteget, og gjør deg dermed også mer energieffektiv. Gode øvelser for stabil kjerne er plankevarianter som RKC (planke hvor man strammer hele kroppen), dynamisk planke, planke med sidesteg, sideplanke og lignende. Øvelser hvor kjernen må jobbe mer direkte for å motvirke rotasjon, er pallof press og landmines.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Picasa

Hvor ofte og hvor mye? Jeg anbefaler styrketrening en-to ganger i uka for deg som løper aktivt. Ha da fokus på ovennevnte øvelser. Velg deg gjerne ut to-tre stabiliseringsøvelser på ett bein (en-to knedominante og en hoftedominant), to-tre øvelser for kraftutvikling (markløft, knebøy og hipp thrust), samt to-tre øvelser for kjernestabilitet i hver økt.

Privat

Tre fallgruver du må unngå:

Du starter i for høyt tempo. Dette er virkelig drepen for motivasjonen! Å starte med for høyt tempo fører til at du blir så andpusten at du må ta pause, eller at melkesyra bygger seg opp og dermed stopper deg. Det frister ikke til gjentakelse. Start i et tempo du klarer å holde over tid.

Du løper for langt. Det er fint og flott at du ønsker å begynne med løping, men husk nå på at du faktisk ikke liker det og kroppen din er ikke vant med det (enda!). Å starte med korte distanser er lurt, og det hjelper deg å få mestringsfølelse av løpeturen. Løper du lengre enn kroppen (og hodet) er vant med i starten, vil du kunne oppleve verking i ledd og/eller at du rett og slett må avbryte, noe som er helt unødvendig å oppleve.

Du legger ikke opp til en god tur. Å skape en god opplevelse rundt løpingen er veien å gå – da vil du få lyst til å gjøre det på nytt og på nytt! For at du skal få en god opplevelse lønner det seg å ha riktige klær (unngå ting som sklir ned/opp, trange/for store sko, for lite/for mye klær) og musikk på øra (og et headset som sitter).

Mange er kanskje uenig med meg her, men jeg mener også at det å dra på tur når det faktisk er fint vær, vil hjelpe på gleden og motivasjonen. Benytt deg av finværet og ikke press deg selv ut i drittvær.

Skap gode opplevelser! Du kan faktisk legge opp til at løping skal gi deg mestring og en god følelse – ved å velge et riktig tempo som du kan følge i starten. En distanse som passer deg og ditt nivå. Gode klær som ikke er irriterende. God musikk og – fint vær. Jeg er nokså sikker på at om disse tingene er i boks, så vil du få en helt annen løpeopplevelse

Les flere innlegg av Julie Rafoss her