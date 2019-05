Junioren er klar for større oppgaver

I tre år gamle Grisle Odin G.L. ser vi konturene av en virkelig topphest. Hingsten, som er oppdrettet av Gustav Larsen fra Lindesnes og trenes på Sørlandets Travpark av Øystein Tjomsland, er fortsatt ubeseiret etter tre starter i karrieren.

Tirsdagens start på Forus var på forhånd ventet å være et straffespark mot bakbundet keeper, og Tjomsland-traveren skuffet på ingen måte sine tilhengere. På enkle føtter tøffet Grisle Odin G.L. til seier i det som må betegnes som en lettere treningsøkt.

– Det blir sprettlett, som ventet, fastslo løpsreferent Georg Ingve Nilsen da sørlandsekvipasjen krysset målstreken på lette føtter. Vinnertiden ble 1.31,7/2060 meter.

Neste oppgave blir med stor sannsynlighet DNTs Unghestserie på Bjerke neste onsdag, et løp hvor sørlandshesten med stor sannsynlighet møter konkurranse av et helt annet kaliber enn hva han støtte på i Stavanger tirsdag kveld. Fortsetter han utviklingen er det likevel vanskelig å se for seg hvilke hester som skal hamle opp med Tjomslands stortalent.