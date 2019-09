UTØVERBLOGG: Jeg reiste til Valhalla i Tvedestrand på konkurransedagen lørdag, sammen med May Britt Tynes og Helge Thorsen i Evje Strongteam.

Enkeltøvelsene i NM denne gang var først Apollon’s Axle, ei tykk stang (med omkrets ca. som en colaboks) som skal vendes helt fra bakken og presses over hodet. Her klarte jeg å løfte 78 kilo, en pers med hele åtte kilo. Det var faktisk kroppsvekta mi denne dagen. jeg trengte ikke å tenke på kroppsvekta mi denne gangen, jeg stilte i åpen vektklasse for damer. Så jeg har bare spist meg opp til denne konkurransen i håp om at det skulle gi litt mer krutt. Cecilie Wormdahl fra Drammen satte ny norgesrekord her med hele 86 kilo. Den dama der er helt rå! Jeg ble nummer to i denne øvelsen.

Video Apollon’s Axle:

Den andre øvelsen var markløft. Det var denne disiplinen jeg var mest spent på for denne jeg hadde prøvd å forbedre meg mest til. Da jeg for første gang prøvde markløft med drakt på i mai, løftet jeg 185 kilo og det var pers med 15 kilo (uten drakt). Dette var da en kilo over norgesrekorden til arendalitten Janne Grandalen.

Video markløft:

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Men så fikk jeg sett hva Cecilie Wormdahl løftet med drakt og da hadde jeg ikke sjanse. Hun knuste denne norgesrekorden og løftet hele 203 kilo. Jeg hadde uansett som mål perse denne dagen, men klarte dessverre ikke det. Jeg var ikke helt konsentrert og ikke helt i "bobla" mi. Jeg var litt trøtt også, så dagsformen var ikke helt på topp. Men fikk andreplass i denne øvelsen med 183 kilo og er greit fornøyd med dette løftet.

Den tredje og siste øvelsen var Conan’s Wheel. Ei tykk stang du låser fast med hendene, mellom under- og overarmer. Her brukes mye biceps og kjernemuskulatur. Jeg kan telle på ei hånd hvor mange ganger jeg har gjort denne øvelsen. Men jeg perset i denne også, gikk med 300 kg, så er veldig fornøyd med denne. Her går man 1/4 av ei runde, ca. fem meter. I denne øvelsen fikk jeg 1. plass.

Video Conan’s Wheel:

Privat

Nå er det bare å stå på videre, for jeg skal være med på Norges sterkeste 5. oktober, og kan ikke ligge på latsiden framover.

Jeg skal muligens delta igjen i NM enkeltøvelser i Valhalla 9. november. Deretter blir det nok et opphold uten konkurranser fram til våren.

Les flere innlegg fra Trine Åknes Eikhom her

Resultater fra helga:

Apollon’s Axle

Damer åpen

1 Cecilie Wormdahl 86kg

2 Trine Åknes Eikhom 78kg

Menn 90kg

1 Lars Eirik Gran 132kg

2 Jan Inge Gundersen 132kg

Menn Åpen

1 Morten Aamodt 154kg

2 Thomas Tellin 149kg

3 John Terland 132kg

4 Geir Thorsen 127kg

5 Niklas Jacobsen 122kg

6 Rafael Slowakiewicz 118kg

7 Helge Thorsen 103kg

8 Preben Solheim 73kg

Markløft

Damer åpen

1 Cecilie Wormdahl 203kg 2 Trine Åknes Eikhom 183kg 3 May Britt Tynes 162kg

Menn 90kg

1 Lars Eirik Gran 213kg 2 Jan Inge Gundersen 213kg

Menn Åpen

1 Jarle Lauvstad 306kg 2 Niklas Jacobsen 306kg 3 Thomas Tellin 285kg 4 Morten Aamodt 275kg 5 Geir Thorsen 254kg 6 Helge Thorsen 203kg 7 Preben Solheim 193kg

Conan’s Wheel

Damer

1 Trine Åknes Eikhom 300kg

2 May Britt Tynes 198kg

3 Cecilie Wormdahl 157kg

Menn åpen

1 Morten Aamodt 443kg

2 Niklas Jacobsen 423kg

3 Geir Thorsen 402kg

4 Thomas Tellin 402kg

5 Helge Thorsen 382kg

6 Preben Solheim 259kg