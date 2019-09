UTØVERBLOGG: Turneringen i Tsjekkia sist helg var årets siste før europamesterskapet, som blir arrangert i Helsingborg i Sverige 16.–21. september. I singel vant jeg gull etter å ha slått spillere fra Italia, Indonesia, Japan og Russland. Jeg vant alle mine singlekamper, noe jeg er veldig godt fornøyd med. Jeg er også veldig glad for at jeg fikk en turnering til så nær EM. I lag fikk vi sølv.

Før turneringen startet hadde jeg bestemt meg for noen punkter å jobbe med. Jeg ville fokusere mer på det mentale, hvor jeg ville være positiv og oppgavefokusert. Jeg ville variere server, bruke backhandåpningen med mye skru, være bevisst på at jeg kom til å få ballen en del i midten og bruke mer tid mellom ballene; puste med magen.

Disse forberedelses punktene er viktige for meg før enhver turnering. Det gjør meg mer skjerpet og det gjør det lettere for meg å gjennomføre det når jeg er bestemt på hva jeg vil klare for meg selv.

Nora Korneliussen

Det kom nye spillere fra Indonesia og Kroatia, som er en fin ting. Jeg har alltid tenkt at vi trenger nye spillere. Jeg må forberede meg på nye spillestiler, men samtidig fokusere på mine styrker i mitt spill for å klare å vinne.

Jeg er veldig fornøyd med resultatene, og spillingen min ble bedre og bedre gjennom turneringen. Det var godt for meg å få denne turneringen før EM. Nå vet jeg hva som må jobbes med i det mesterskapet og der vil jeg kose meg med spillet, så får vi se hvor langt det holder. Jeg jobber alltid for medalje i hver turnering jeg deltar på, og skal jobbe for det her også her også.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Les mer om og av Aida Husic Dahlen her