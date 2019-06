Håper på jubel i jubileumskampen

KRISTIANSAND: – Laget har hatt mange utskiftninger av spillere og trenere i løpet av de årene jeg har spilt. Dette har naturlig nok også preget både formasjon, spillestil og spillertyper, sier midtstopper Martine Mæhle (27).

Hun har spilt 108 av klubbens 199 første 2. divisjonskamper siden debuten i 2013. Bare Erica Nystøl har flere med 115. Medregnet NM- og kvalifiseringskamp har rogalendingen 118 obligatoriske kamper for Gimletroll.

Mæhle framhever samholdet i laget, som hun sier alltid har stått sterkt i de ulike spillergruppene i årene hun har vært i klubben.

– Vi har alltid hatt det sosialt og gøy sammen, både på og utenfor banen, sier hun.

Årets utgave er intet unntak, og gode resultater legger selvsagt ingen demper på stemningen. 5–0-seieren mot Stathelle mandag var Gimletrolls 100. seier i divisjonen, og den første uten baklengsmål i år. Med fjerdeplass på tabellen etter sju runder – og bare Sandefjord av lagene som kan rykke opp foran seg – har sesongen startet bra for de oransje og sorte. Seier i jubileumskampen vil øke presset på opprykksfavorittene fra Vestfold.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

– I dag er vi et lag med mange gode individuelle ferdigheter, og jo bedre kjent vi blir med hverandre, jo bedre vil vi forhåpentlig spille sammen. Dette laget har alle muligheter til å kjempe helt i toppen, og om kvalifiseringskampene, denne sesongen, sier Mæhle.

Helfrelst

Mangeårig speaker og statistikkfører, Jan Martin Christensen, gleder seg også til jubileumskampen på Kristiansand stadion. Han har fulgt laget siden 2012.

IK Gimletroll

– Jeg bodde på den tiden i Nord-Norge, og var en del av støtteapparatet til damelaget i Innstranda IL i Bodø. Hjemme på sommerferie i Kristiansand gikk jeg for å se en Donn-kamp. Motstander Gimletroll kjente jeg ikke så godt, men den dagen rundspilte de Donn – som hadde blant annet Marit Sørvig, Arta Hamita, Muniya Halvåg og Erica Nystøl på laget – og vant 2–0. Der og da ble jeg helfrelst, sier Christensen.

Da han flyttet tilbake til Sørlandet et par år seinere, ble det Gimletroll for alle pengene. De fire siste sesongene har han hatt speakertjeneste på hjemmekampene, og all statistikk for alle spillere som noen gang har ikledd seg klubbens drakt i 2. divisjon er samvittighetsfullt lagret for ettertida.

2015 var best

At han trekker fram sesongene 2015 og 2016 som høydepunkter er ikke unaturlig. Disse sesongene var Gimletroll snublende nær opprykk til 1. divisjon. Ved begge anledninger ble det seier i første kvalifiseringskamp, men tap i kamp to ødela muligheten begge ganger.

– Seriemesterskapet i 2015, der det ble seier mot erkerival Lyngdal borte i siste kamp, var en stor prestasjon. Etter min mening er 2015-året det aller beste i Gimletrolls historie, sier Christensen.

Fyllingsdalen slått 2–0 på bortebane i opprykkskvalifiseringen, men den avgjørende kampen mot Fløya ble for tøff.

– Med all respekt for alle andre som har gjestet Presteheia; dette er nok det beste laget vi har møtt noen gang. Og samtidig er denne kvalifiseringskampen en av de beste kampene Gimletroll har spilt. I alle fall defensivt. Med godt over 300 tilskuere sto vi imot det nordnorske stjernegalleriet i 76 minutter, men det endte dessverre med 0–1-tap, sier Christensen.

Roar Tolfsen

Motiverende

Selv var han ikke så skuffet over at opprykket glapp den gang:

– Fordi jeg mente det var minst et år for tidlig. Og jeg så bare starten på det jeg mente kunne bli noe veldig stort for Gimletroll, sier han.

Men Gimletroll har siden ikke kommet nærmere enn et nytt, knepent tap i kvalifiseringen året etter, da KIL/Hemne vant 2–1 i den avgjørende kampen. De to siste sesongene har det blitt plasseringer midt på tabellen.

Christensen har forhåpninger til bedre tider på sikt, og er bare glad for å kunne bidra for klubben i sitt hjerte.

– Det er veldig motiverende å få være med på den satsingen som nå er i laget etter sammenslåingen med Donn, sier han.

Gimletroll – Lier spilles på Kristiansand stadion søndag klokka 15.00.